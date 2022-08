PM मोदी का बिलासपुर दौरा सिंतबर में, लुहणू मैदान में होगी जनसभा

PM Modi will inaugurate AIIMS, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा. जिसको लेकर उपायुक्त बिलासपुर ने वीरवार को बैठक का आयोजन कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

प्रशिक्षु डॉक्टरों की कार खाई में गिरी, 1 महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत

मंडी नेरचौक मेडिकल कॉलेज Nerchok Medical College Mandi मंडी के 5 प्रशिक्षु डॉक्टरों को जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया. प्रशिक्षु डॉक्टरों की कार सुबह करीब 4 बजे बल्ह उपमंडल के खियूरी गांव के पास खाई में car fell into a ditch गिर गई. इस हादमें में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत हो गई. वहीं, एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है.

शिमला में सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़, 3 युवतियों सहित 7 गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने देर रात एक होटल में Police raid on Shimla hotel दबिश देकर देह व्यापार prostitution in shimla का shimla police caught sex racket पर्दाफाश किया है. इस दौरान बाहरी राज्यों के 7 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल 3 युवतियों सहित 7 की गिरफ्तारी की गई है.

शिमला पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, मां को दिया सरप्राइज, देखें भावुक कर देने वाला वीडियो

Actor Anupam Kher in Shimla, अभिनेता अनुपम खेर वीरवार को मुंबई से शिमला पहुंचे. 3 महीने बाद शिमला आए अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी खेर को सरप्राइज दिया. अचानक पुत्र को सामने देखकर उनकी मां भावुक हो गईं. देखें वीडियो...

बंजार पुलिस ने 30 स्लीपर के साथ दो को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

People Arrested With Sleepers in Kullu, जिला कुल्लू के बंजार में पुलिस ने वीरवार देर रात नाके के दौरान 30 देवदार के स्लीपर के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

Himachal monsoon season 2022, 213 की मौत, 1130 करोड़ का नुकसान

Himachal monsoon season 2022 में अब तक बरसात भारी तबाही मचा चुकी है. 51दिन की अवधि में राज्य में बारिश के कारण वाहन दुर्घटनाओं में 106 लोगों सहित अन्य हादसों में कुल 213 लोगों की मौत हो 213 died in monsoon season in Himachal चुकी है. वहीं, 29 जून से 18 अगस्त तक भारी बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 1130 करोड़ 1130 crore loss due to rain in Himachal रुपए का नुकसान हो चुका है. वहीं, हिमाचल में 24 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा.

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग,डॉ. संजय ठाकुर ने अध्यक्ष के रूप में ली शपथ

Sanjay Thakur oath Taking Ceremony, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के नए अध्यक्ष डॉ. संजय ठाकुर को वीरवार को मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई. डॉ. संजय ठाकुर की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है.

हिमाचल में आज येलो अलर्ट, 21 तक भारी बारिश की चेतावनी

Himachal Weather Update, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में 24 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है. आज से 21 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सुमन रावत ने ज्वाइन की कांग्रेस, प्रतिभा सिंह ने दिलाई सदस्यता

Suman Rawat join Congress, हिमाचल में खेल जगत की जानी-मानी हस्ती एवं खेल विभाग की पूर्व निदेशक सुमन रावत मेहता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को सुमन रावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया.

ब्यास नदी में कूड़ा फेंकने पर कुल्लू प्रशासन की कार्रवाई, नगर पंचायत भुंतर और सफाई ठेकेदार पर जुर्माना

garbage dumped in Beas river in Bhuntar, बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दावा किया गया था कि नगर पंचायत भुंतर में एक वाहन द्वारा कचरा नदी में फेंका जा रहा है. मामले पर एसडीएम कुल्लू की तरफ से 10 अगस्त को विस्तृत जांच सौंपी गई थी. इस जांच रिपोर्ट के बाद साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के दावे सही हैं. इसके बाद प्रशासन ने नगर पंचायत भुंतर और सफाई ठेकेदार पर जुर्माना एक एक लाख का जुर्माना लगाया है.