दिल्ली वापस लौटे जेपी नड्डा, कुल्लू में मिशन रिपीट को लेकर कार्यकर्ताओं में भर जोश:भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी (BJP National President JP Nadda)नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर शनिवार सुबह वापस दिल्ली (JP Nadda returned to Delhi from Kullu)लौट गए. वहीं, शुक्रवार रात उन्होंने शास्त्री नगर अपने निवास पर गुजारी. वहां पर अपनी बुआ गंगा देवी से भी मुलाकात की. रात को भी जेपी नड्डा के निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहा और संगठन के बारे में चर्चा होती रही.यहां पढ़ें खबर..

सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत का सामान चोरी:प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Bollywood singer Neha Kakkar) के पति गायक रोहनप्रीत (Singer Rohanpreet Singh) सिंह का मोबाइल फोन सहित अन्य सामान मंडी से चोरी हो (Singer Rohanpreet Singh mobile stolen)गया. रोहनप्रीत सिंह मंडी के एक बड़े होटल में अपने 3 अन्य साथियों के साथ शुक्रवार रात को ठहरे हुए थे, लेकिन सुबह उन्हें कमरे से मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी व अन्य सामान गायब मिला. यहां पढ़ें खबर..

घोड़ा पालक और रेहड़ी चालक सरकार से नाराज, AAP में दिख रहा तीसरा विकल्प:गर्मी में ठंडक का अहसास करने पहाड़ों की राजधानी शिमला में पर्यटक देश-विदेश से बड़ी संख्या में रोज पहुंच रहे हैं. किसी को रिज मैदान तो किसी को कुफरी का इलाका पंसद आ रहा,लेकिन यहां के घोड़ा पालक और रेहड़ी चलाकर परिवार का पेट भरने वालों में सरकारों के प्रति नाराजगी दिखाई (Horse keeper and street vendors angry)देती है.यहां पढ़ें खबर...

खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला : दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश:हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में 7 मई को खालिस्तान के बैनर टांगने के मामले में शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया (Paramjit Singh will be presented in Dharamshala court today)जाएगा. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस की एसआईटी की संयुक्त टीम ने दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया.यहां पढ़ें खबर...

CM जयराम ठाकुर ने किया कविता संग्रह "हाशिये वाली जगह" का लोकार्पण:मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमतरु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कविता संग्रह "हाशिये वाली जगह" पुस्तक का (Jairam Thakur inaugurates poetry collection in kullu) लोकार्पण किया. यह महत्वपूर्ण पुस्तक हिमाचल प्रदेश के युवा कवियों की कविताओं का संग्रह है, जिसका सम्पादन देश के चर्चित कवि-लेखक एवं विचारक गणेश गनी ने किया है.यहां पढ़ें खबर..

नशे से नाश: ड्रग्स से मौत के आगोश में जा रही पहाड़ की जवानी, नए साल में 11 युवाओं की मौत: नशे के कारण पंजाब की धरती के युवा बर्बादी की दिशा में बढ़ रहे हैं. पंजाब हिमाचल के पड़ोसी राज्य है और यहां भी युवा नशे की लत में पड़कर धीमी मौत (consumption of drugs in Himachal) चुन रहे हैं. हिमाचल में भी हालत चिंताजनक हैं. दुख और पीड़ा की बात है कि स्कूली नशे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं. इतना ही नहीं, नशे की बुराई के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जीयानंद शर्मा का कहना है कि इसी साल 11 युवाओं की मौत नशे के कारण हो चुकी है. पांच महीने में 30 से अधिक युवा नशे के सामान के साथ पकड़े जा चुके हैं. पढें पूरी खबर..

16 मई को शिमला आएगी नीति आयोग की टीम, कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा: नीति आयोग की टीम (NITI Aayog team) 16 मई को शिमला आ रही है. धर्मशाला में जून महीने में देशभर के राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होना है. इसी की तैयारियों को लेकर जानकारी लेने के लिए नीति आयोग की टीम हिमाचल दौरे (NITI Aayog team visit shimla) पर आ रही है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल हाईकोर्ट को मिलेंगे सात नए न्यायाधीश, तीन खाली पदों सहित चार नए पद क्रिएट: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court ) को निकट भविष्य में सात नए न्यायाधीश मिलने वाले हैं. हाईकोर्ट में अभी तीन पद खाली हैं. इन तीन पदों को भरने की तय प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ने चार नए पद क्रिएट करने की मंजूरी दे दी है. पढ़ें पूरी खबर...

भोटा-बड़सर नेशनल हाइवे पर हुए कार्यों की जांच में जुटी विजिलेंस, विभाग से लिया रिकॉर्ड: हमीरपुर जिले में एनएच 503-ए पर हुए टारिंग कार्य की विजिलेंस को (Bhota Barsar National Highway) शिकायत की गई है. शिकायत मिलने के बाद अब विजिलेंस थाना हमीरपुर ने इस मामले में एनएच विभाग हमीरपुर से रिकॉर्ड तलब किया है. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग ने विजिलेंस को मांगा गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया है. पढे़ं पूरी खबर...

ऊना: रास्ता रोककर युवक से की मारपीट फिर बनाया बंधक, शिकायत देने जा रही मां पर भी किया हमला: धमांदरी में एक युवक का रास्ता रोककर मारपीट (Case of assault on youth in Dhamandri) किए जाने का मामला सामने आया है. डीएसपी हैडक्वार्टर कुलविंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है. क्या है मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...