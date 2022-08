हिमाचल में बारिश से नहीं मिलने वाली राहत, अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में अभी लोगों को बारिश (weather alert himachal) से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में इस साल मानसून की बारिश 249 जिंदगियां लील गई है. वहीं, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. जिसके चलते मंडी, शिमला, कांगड़ा और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजधानी शिमला में आज सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है.

हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक से 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में सरकार सफल

हिमाचल सरकार वर्ल्ड बैंक से प्रदेश के लिए 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में सफल ( HP Government got 1600 crores from World Bank) हो गई है. हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यह राशि प्रदेश में पावर सेक्टर (Power Sector in Himachal) ढांचे को मजबूत करने, पावर ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए और पावर सेक्टर के विभिन्न घटकों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी.

कुल्लू दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ने कहा, अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगी भाजपा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने सूबे में तैयारियां तेज कर दी हैं. सीएम जयराम और कैबिनेट मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता आए दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर भाजपा संगठन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं को बीजेपी की विचारधारा भी सौंपी जाएगी. ताकि सभी को यह पता रहे कि इस पार्टी में अनुशासन ही सर्वोपरि है.

सीएम जयराम बोले, प्रदेश में 3 लाख 34 हजार परिवारों को मिला गृहणी सुविधा योजना का लाभ

Grihini suvidha yojna in Himachal, प्रदेश में गृहणी सुविधा योजना से भी 3 लाख 34 हजार परिवारों को सिलेंडर दिए गए हैं. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन सहित 3 रिफिल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इस वर्ष इस योजना के लिए 70 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. जबकि इस योजना के तहत 2 लाख 51 हजार लाभार्थियों को एक अतिरिक्त निशुल्क रिफिल और 40 हजार लाभार्थियों को दो अतिरिक्त निशुल्क रिफल प्रदान किए जा चुके हैं.

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग घोषणा पत्र

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी है. वहीं, बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी में भारी अंतर है. इन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस नेता कर रहे अनाप-शनाप घोषणाएं कर रहे हैं.

आनंद शर्मा पहुंचे शिमला, इस्तीफे को बताया सोनिया गांधी और उनके बीच का मामला

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लकेर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी को अब बस चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है. वहीं, 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आनंद शर्मा बुधवार को शिमला पहुंचे हैं. इस दौरान इस्तीफे को लेकर आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनके और सोनिया गांधी के बीच का मामला है.

CM जयराम 27 अगस्त को आईआईटी मंडी में हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक का करेंगे शुभारंभ

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Himachal CM Jairam Thakur) आईआईटी मंडी के परिसर में 27 अगस्त को आईआईटी मंडी के वार्षिक स्टार्टअप आयोजन हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 (Himalayan Startup Track 2022) के छठे संस्करण का शुभारम्भ करेंगे. इस आयोजन में भारतीय स्टार्टअप जगत से जुड़े स्टार्टअप, निवेशक और उद्योगों के हितधारकों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. प्रदेश सरकार के वर्षों के प्रयासों के फलस्वरूप हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक उभरते स्टार्टअप संभावनाओं का प्रतीक बनकर उभरा है.

विक्रमादित्य सिंह के नाम पर साइबर ठगी, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर मांगे जा रहे पैसे

Vikramaditya Singh Fake account on Instagram प्रदेश में साइबर ठगों ने शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह को अपना निशाना बनाया है. ठगों ने विधायक विक्रमादित्य सिंह का इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया और रैली के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है.

सीएम जयराम ने थुनाग में जाना बाढ़ पीड़ितों हाल, सहायता का आश्वासन

CM Jairam reached Thunag, बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के थुनाग पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में बाहरी लोगों की भर्तियों पर भड़के लोग, 10 दिन का दिया अल्टीमेटम

धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में भर्ती अनुबंध (Dhaulasidh Project Hamirpur) को ताक पर रखकर बाहरी राज्यों के लोगों की भर्ती और जमीन अधिग्रहण के मसले पर खूब प्रदर्शन हुआ. भारी बारिश के कारण एसजेवीएन प्रबंधन के कार्यलय के भीतर ही लोगों ने प्रदर्शन किया. यहां पर कांग्रेस नेता ने अधिकारी से सवाल पूछे और अधिकारी ने जवाब दिए. जवाब से जब लोग संतुष्ट नहीं हुए तो जिन लोगों को बाहरी राज्यों से भर्ती किया गया है उन्हें 10 दिन के भीतर निकालने का अल्टीमेटम लोगों की तरफ से दिया गया है.

हिमाचल में अब तक 15 हजार टन सेब खरीद चुकी है अडानी एग्री फ्रेश कंपनी, 25 हजार टन का लक्ष्य

अडानी एग्री फ्रेश कंपनी मंगलवार तक 15 हजार टन के करीब सेब की खरीद कर चुकी है. कंपनी इस बार बीते साल के मुकाबले चार रुपये महंगा सेब खरीद रही है. इस सीजन में कंपनी ने 25,000 टन सेब खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो बीते साल से 7,000 टन ज्यादा है. कंपनी 80 से 100 फीसदी रंग वाले एक्स्ट्रा लार्ज सेब को 52 रुपये प्रति किलो जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेब को 76 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीद रही है. हालांकि सेब की कीमतों का रिव्यू हर सप्ताह किया जाता है.

