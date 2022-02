LIVE: यूपी, गोवा और उत्तराखंड में मतदान जारी, यहां जानिए हर अपडेट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य की 55 सीटों के अलावा गोवा तथा उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी है. इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं. यहां जानिए हर अपडेट

पुलवामा हमले के तीन साल: सीएम जयराम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए समस्त वीर जवानों को कोटि कोटि नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की (CM JAIRAM ON PULWAMA TERROR ATTACK) है. ठीक तीन साल पहले आज के ही दिन पुलवामा में सीआरपीए के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था. पढ़ें पूरी खबर...

जयराम की कैबिनेट की बैठक जारी, विभिन्न विभागों में नौकरियों का पिटारा खोलने की तैयारी

सचिवालय में हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग (Jairam cabinet meeting) जारी है. विधानसभा के बजट सेशन से पहले ये कैबिनेट मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी. जहां पर सरकार विभिन्न विभागों में नौकरियों से लेकर स्कूल खोलने और कई मुद्दों पर चर्चा करेगी. वहीं, बैठक के बाद जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां से वह तिरुपति बालाजी की यात्रा (CM Jairam Tirupati Balaji tour) के लिए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: भाभी की हत्या करने के बाद फरार अभिषेक ने की खुदकुशी, जंगल में पेड़ से लटका मिला शव

शिमला के रोहड़ू में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी की निर्मम हत्या (Woman murdered in Rohru) करने के बाद खुदकुशी कर ली है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था,लेकिन सोमवार सुबह आरोपी अभिषेक का शव (Abhishek commits suicide in Shimla) जंगल में एक पेड़ से लटका मिला है. स्थानीय लोगों ने जंगल में फंदे से लटके अभिषेक को देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सुचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने फंदे से लटके शव को कब्जे में ले लिया है और आगामी जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज निजी अस्पताल जाने को हुए मजबूर

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा (HEALTH SERVICES AFFECTED IN HIMACHAL) गई हैं. मरीज परेशान हो रहे हैं. उन्हें इलाज के लिए (HP Docters On Pen Down Strike) लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. सोमवार को भी मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वहीं, चिकित्सकों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वह अपनी हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे. पढ़ें पूरी खबर...



रिकांगपिओ में अतिक्रमण और तहबाजारी करने वालों पर नकेल कसेगा जिला प्रशासन

जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में अतिक्रमण और तहबाजारी करने वालों पर अब जिला प्रशासन नकेल (ENCROACHMENT IN RECKONG PEO) कसेगा. डीसी किन्नौर का कहना है कि रिकांगपिओ बाजार में फुटपाथ व नेशनल हाइवे-5 पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण और तहबाजारी के कारण लोगों और वाहनों को सड़क पर पासिंग देने मे समस्याएं आ रही (DC KINNAUR ON ENCROACHMENT) है. ऐसे में जिला प्रशासम अतिक्रमण और तहबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर...

Landslide in Solan: मनसार में NH- 5 पर लैंडस्लाइड, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

सोलन के मनसार में NH-5 पर लैंडस्लाइड ( landslide in Solan) होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति (पवन) को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया. गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड में कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सोलन अजय यादव भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पढ़ें पूरी खबर...

Happy Valentines Day: आज कुछ इस तरह से कहें अपने दिल की बात

साल का सबसे रोमांटिक सप्ताह अब खत्म हो गया है. आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है. 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे (happy valentines day ) सेलिब्रेट किया जाता है. आज के दिन का प्यार करने वाले लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपने दिल का हाल अपने साथी के सामने बयां कर पाते हैं. इस पूरे सप्ताह में प्यार की खुमारी लोगों पर अलग ही छाई होती है. इस दिन प्यार करने वाले लोग अपने लवर के साथ अपने रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन आप अपने दिल की बात कुछ खास संदेशों के जरिये भी बता सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Pulwama Attack: पुलवामा हमले के तीन साल पूरे, भारत ने 12 दिनों के भीतर ले लिया था 40 जवानों की शहादत का बदला

जम्मू-कश्मीर में आज के ही दिन आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया था. ठीक तीन साल पहले आज के ही दिन पुलवामा में सीआरपीए के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था. पढ़ें पूरी खबर...

Mandi Shivratri Mela 2022: पड्डल मैदान में इस बार 31 देवी देवताओं के बदलेंगे स्थान, इस वजह से लिया गया फैसला

मंडी के वल्लभ कॉलेज में निर्माण कार्य के चलते शिवरात्रि महोत्सव (Mandi Shivratri Mela 2022) में इस बार 31 देवी-देवताओं के स्थान बदले जाएंगे. भवन निर्माण के चलते सर्व देवता समिति ने रविवार को यह फैसला लिया. इसके साथ ही समिति ने देवी-देवताओं को स्थाई स्थान मुहैया करवाने को लेकर सरकार से मांग भी उठाई है. पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें : UK Assembly Election 2022 : उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान, 11 बजे तक 18.97 फीसद मतदान