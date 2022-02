हमीरपुर: कोरोना का के बाद एक बार फिर अब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्वच्छता को सरकार (Cleanliness of Panchayats will be checked)जांचेगी. ब्लॉक ,जिला और राज्य स्तर पर इस योजना के तहत पंचायतों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे. कोरोना की वजह से पिछले 2 बरस से यह कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अब एक बार फिर पंचायतों का इसके लिए सर्वे किया जाएगा. हमीरपुर जिले में डीआरडीए की तरफ से बाकायदा इसके लिए कमेटी भी गठित की (Maharishi Valmiki Yojana in Hamirpur)गई जो अब सर्वे में जुट गई है.





बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखने और गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता योजना (Maharishi Valmiki Total Sanitation Scheme)चलाई गई है, इस योजना के तहत खंड स्तर पर स्वच्छ पंचायत को एक लाख रुपए जिला स्तर पर 3 लाख रुपए और मंडल स्तर पर पांच लाख रुपए तथा राज्य स्तर पर 10 लाख तक की इनामी राशि प्रदान की जाएगी.



सर्वे के दौरान यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि घरों में भी लोगों के स्वच्छता का क्या स्तर है. सार्वजनिक स्थलों के साथ ही पंचायत घर के परिसर में स्वच्छता के मांगों को परखा जाएगा. विभिन्न बिंदुओं पर यह सर्वे आधारित रहेगा ,जिसमें ठोस तथा तरल कचरे के निपटान की व्यवस्था को भी जांचा जाएगा.





डीआरडीए हमीरपुर के प्रोजेक्टअधिकारी केडीएस कंवर ने बताया कि जिले भर में इस अभियान का सर्वेक्षण शुरू कर दिया. 28 फरवरी तक इसको पूरा कर लिया जाएगा. कोरोना की वजह से 2 साल तक कार्य इस योजना के तहत से नहीं हो पाया. सर्वे करने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया और इस कार्य को प्रमुखता के आधार पर पंचायतों में किया जा रहा है.

