पुतिन से बातचीत के बाद मैक्रों ने कहा- 'यूक्रेन में अभी और बुरा होना बाकी है'

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद (After talks with Putin) कहा कि यूक्रेन में सबसे बुरा अभी होना बाकी है (Macron says 'worst is yet to come'). यहां पढ़ें पूरी खबर...

चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा खतरा : यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी, बाइडेन ने की बात

यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Europe's biggest nuclear power plant), जपोरिजिया पर रूसी हमले के बाद इसमें आग लग गयी. पास के एक शहर के मेयर ने कहा कि अगर यह उड़ा, तो यह चॉर्नोबिल से 10 गुना बड़ा होगा. वहीं, ऊर्जा संयंत्र में आग लगने पर बाइडन ने जेलेंस्की से बातचीत की.यहां पढ़ें पूरी खबर...

रूस-यूक्रेन संघर्ष: कीव में एक और भारतीय छात्र पर हमला, अस्पताल में भर्ती

यूक्रेन की राजधानी कीव में एक अन्य भारतीय छात्र को भी गोली लगने की सूचना मिली है. फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पौंग क्षेत्र में हर साल आते हैं 40000 से 50000 बार हेडेड गीज, बर्ड वॉचर को आकर्षित करने में सहायक

वन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पक्षी महोत्सव की अपार संभावनाएं हैं. जो न केवल दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है, बल्कि उनके लिए बेहतर संभावनाएं भी पैदा करता है. उन्होंने कहा कि पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य (pong dam wildlife sanctuary) हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वेटलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 207 वर्ग कि.मी. है और यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेश करेंगे अपने कार्यकाल का आखिरी बजट, OPS को लेकर घोषणा के आसार नहीं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को पेश किए जाने वाले बजट भाषण को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के आंदोलन पर भी चर्चा की गई. शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्वाह्न 11 बजे बजट पेश करेंगे. ईटीवी भारत अपने दर्शकों और पाठकों के लिए बजट लाइव दिखाएगा. ये बजट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल का आखिरी बजट है. हर बार की तरह ये बजट भी टैक्स फ्री रहने के भरपूर आसार हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

विधायक नाम की संस्था को और मजबूत करने की जरूरत: सीएम जयराम

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि विधायक रूपी संस्था को और मजबूत करने की जरूरत (CM Jairam statement on MLA ) है. जयराम ठाकुर ने माना कि एक विधायक जिस मान-सम्मान का हकदार है, उसमें गिरावट (CM Jairam on Congress) आई है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि विधायक का सम्मान उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ (weather update of himachal) रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. इससे पहले 2 और 3 मार्च को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी (snowfall in shimla) की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी. बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट (Yellow alert issued in Himachal) भी जारी किया गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

OPS की मांग को लेकर बजट भाषण के बाद भी डटे रहेंगे प्रदर्शनकारी: न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ

ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने बजट भाषण के बाद भी डटे रहने की बात कही है. न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मी और न्यू पेंशन लेने वाले सेवानिवृत कर्मचारी भी पहुंचे हैं. सरकार ने कर्मचारियों को डरा धमकाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिमला में उमड़ी ओपीएस बहाली की भीड़ से साफ पता चल रहा है कि प्रदेश के कर्मचारी क्या चाहते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

COVID UPDATE OF HIMACHAL: राहत! लगातार दूसरे दिन हिमाचल में कोरोना से नहीं गई एक भी जान, एक्टिव केस 632

स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल में कोरोना के आज 186 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, एक्टिव केस 632 (corona active case in himachal) रह गए हैं. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) से 4,103 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सदन में कर्मचारियों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार को कर्मचारियों पर जुल्म न करने की दी चेतावनी

हिमाचल विधानसभा के अंदर विपक्ष ने कर्मचारियों पर वाटर कैनन और लाठी चार्ज करने पर जमकर हंगामा किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों पर किसी भी तरह का जुल्म सहन नहीं (Mukesh Agnihotri on Jairam Government) किया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारियों के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है वह अमानवीय है. विधानसभा आ रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए पूरी फोर्स लगा दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

