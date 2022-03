यूक्रेन में किसी भी भारतीय छात्र को नहीं बनाया गया बंधक: विदेश मंत्रालय

यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच बुधवार रात को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की. इसके ठीक बाद रूस की ओर से दावा किया गया कि वह भारतीय छात्रों को निकालने में मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने इंडियन स्टूडेंट्स को बंधक बना लिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बलिया के भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के काफिले पर हमला, बाल-बाल बचे

बलिया सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह (Daya Shankar Singh) के काफिले पर बुधवार देर हमला हुआ. बलिया के अखार गांव में दयाशंकर सिंह पर UP32 EK 7273 नंबर की फॉर्च्यूनर सवार लोगों ने हमला कर दिया. इस दौरान उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया. भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने हमले का आरोप सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

3 मार्च को कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, सरकार ने जारी किए आदेश

एनपीएस कर्मियों के विधानसभा घेराव से पहले सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों के अवकाश (Government banned employees from taking leave) पर रोक लगा दी है. इसे लेकर कई विभागों ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं. सभी विभागाध्यक्षों को सरकार ने कर्मचारियों के 3 मार्च के अवकाश पर रोक को लेकर लिखित में आदेश जारी किए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस विधायक जगत नेगी ने सरकार के चार साल के विकास को बताया कुपोषित, पक्षपात का लगाया आरोप

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (Himachal Vidhan Sabha Budget Session) में बुधवार को चर्चा में हिस्सा लेते हुए किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी (Congress MLA Jagat Negi) ने प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार पर जम कर निशाना साधा. उन्होंने जयराम सरकार के चार साल के विकास को कुपोषित और मरा हुआ करार दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में है 'खज्जल' सरकार और मंत्री भी 'खज्जल': सुखविंद्र सिंह सुक्खू

विधानसभा बजट सत्र के दौरान बुधवार को राज्यपाल अभिभाषण पर बोलते हुए विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार सहित मंत्रियों को खज्जल सरकार करार दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Shimla Smart City Project: सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर में बनेगा स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर

शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना (Shimla Smart City Project) के अंतर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर सदन में चर्चा का उत्तर देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर का इतिहास दो शताब्दियों तक पुराना है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला (Smart city shimla ) का कमांड सेंटर सचिवालय के नए भवन के ग्राउंड सेंटर में बनने की तैयारी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Russia Ukraine War: खारकीव रेलवे स्टेशन पहुंचा हमीरपुर का अनन्य, लेकिन यूक्रेन की पुलिस ने ट्रेन में चढ़ने से रोका, चलाई गोलियां

यूक्रेन के खारकीव शहर में 14 सौ के लगभग भारतीय मेडिकल स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बावजूद ट्रेन में दाखिल नहीं हो पाए. यहां पर फंसे हमीरपुर जिले के एक मेडिकल स्टूडेंट अनन्य शर्मा के पिता ने यह खुलासा किया है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अनन्य के पिता संजीव शर्मा ने कहा (Russia Attack Ukraine) कि लगभग 1400 मेडिकल स्टूडेंट के साथ उनका बेटा भी 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा. यहां पर उन्हें यूक्रेन के वेस्टर्न साइड के लिए ट्रेन लेनी थी, लेकिन यूक्रेन की पुलिस द्वारा उन्हें ट्रेन में एंट्री नहीं दी गई. यहां पर यूक्रेन के नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ROAD ACCIDENT IN HIMACHAL: तीन साल में सड़क हादसों में 3174 लोगों ने गंवाई जान

तीन साल में राज्य में 3174 लोगों ने सड़क हादसों (3174 people died in road accident) में जान गंवा दी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में लिखित जवाब में ये भी बताया कि सड़क सुरक्षा फंड में 2019-20 में 40 करोड़, 2020-21 में 40.15 करोड़, वर्ष 2021-22 में 50.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. समय समय पर जनता को जागरूक किया जा रहा है. इस साल अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 96 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग (weather update of hp) ने जताई है. बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट (Yellow alert issued in Himachal) जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्रों के लिए कांग्रेस ने शिमला में निकाला कैंडल मार्च, उठाई ये मांग

यूक्रेन में युद्ध के बीच मारे गए भारतीय छात्रों (Death of the student in Ukraine) के लिए कांग्रेस ने बुधवार को शिमला में कैंडल मार्च (Congress candle March in Shimla) निकाला. कांग्रेस ने शेरे पंजाब से रिज मैदार पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक एक मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मारे गए युवकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

