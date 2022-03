यूक्रेन में फंसे 1320 छात्रों को आज निकाला जाएगा: हरदीप सिंह पुरी

रूस-यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आपरेशन गंगा अभियान के तहत प्रयास जारी हैं. इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, 'बुडापेस्ट (हंगरी) से आज 1320 छात्रों को निकाला जाएगा. वहीं, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया (बुखारेस्ट) से 210 भारतीयों को लेकर आज (रविवार को) सुबह हिंडन (गाज़ियाबाद) एयरबेस पर पहुंचा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रूस तीसरे परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रहा: जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत के दौरान दावा किया कि रूसी बल यूक्रेन के दो परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर चुके हैं और वे तीसरे संयंत्र की ओर बढ़ रहे हैं (Russia moving towards third nuclear plant says Zelensky). जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा समय में माइकोलाइव के उत्तर में करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित युझनौक्रेंस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र खतरे में है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विक्रमादित्य के खलड़ी वाले बयान पर राकेश पठानिया का पलटवार, जमकर साधा निशाना

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खलड़ी वाले बयान पर वन मंत्री राकेश पठानिया (rakesh pathania on vikramaditya singh ) ने पलटवार किया है. राकेश पठानिया ने कहा कि आज के समय में एक सीनियर मेंबर के विरुद्ध इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव: मंत्री महेंद्र सिंह ने डाली नाटी, लोक गायक नरेंद्र ठाकुर के नाम रही चौथी सांस्कृतिक संध्या

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव (mandi international shivratri festival) की चौथी सांस्कृतिक संध्या इंडियन आइडल फेम अनुज शर्मा (indian idol fame anuj sharma) व हिमाचली लोक गायक नरेंद्र ठाकुर के नाम रही. अनुज शर्मा ने हिंदी व पहाड़ी गाने गाकर जहां सबका मन मोह लिया, वहीं नरेंद्र ठाकुर ने हिमाचली लोक गीत (himachali folk songs) प्रस्तुत कर पंडाल में बैठे सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या (cultural program organised in mandi) में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (jal shakti minister mahender singh thakur) भी पहाड़ी गानों पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अनुभवहीन हैं CM जयराम, प्रदेश की आर्थिकी का नहीं कोई ज्ञान: कौल सिंह ठाकुर

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक करार दिया है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक अनुभवहीन (Kaul Singh Thakur on CM Jairam) सीएम हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल की आर्थिकी का कोई भी ज्ञान नहीं है और उन्होंने हिमाचल को दिवालिया बना दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अनुशासन का पाठ पढ़ाने पहुंचे थे कुलदीप राठौर, सामने ही भिड़ने लगे कार्यकर्ता

एक तरफ हिमाचल कांग्रेस आगामी चुनावों में जीत के सपने देख रही है, लेकिन संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं से होती है और जब कार्यकर्ता ही आपस में लड़ जाएं या उनमें ही कोई मतभेद चल रहा हो तो ऐसे में कांग्रेस के जीत के दावों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा. एक ऐसा ही वाक्या बिलासपुर में (Congress Workers Fight in bilaspur) सामने आया है. जहां कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे, सोलन में होगा स्टेट लेवल सेंटर

हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र (Rehabilitation Centers in Himachal) खोले जाएंगे. स्टेट लेवल का सेंटर सोलन जिला में खोला जाएगा. कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चायल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सोलन पुलिस ने पंजाब-हरियाणा के युवक और युवतियों को किया गिरफ्तार

सोलन पुलिस की टीम ने कंडाघाट के अधीन आने वाले नगाली गांव में बने होटल में दबिश देकर अवैध देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश (Sex racket exposed in private hotel in Chail ) किया है. एसपी वीरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि (SP Solan on sex racket) की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पंजाब और हरियाणा के करीब 12-13 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, SIU ने पकड़ी 3 वाहनों से शराब की बड़ी खेप बरामद

सिरमौर में पुलिस की एसआईयू टीम ने तीन वाहनों से अवैध शराब की भारी खेप बरामद की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कालाअंब में युवती की हत्या मामले में निजी फर्म का सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार

सिरमौर जिला के कालाअंब पुलिस थाना अंतर्गत 19 वर्षीय युवती की हत्या (murder case in sirmour) मामले में पुलिस ने एक निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड (security guard arrested in kalaamb) को गिरफ्तार किया है. फिलहाल युवती को कैसे मौत के घाट उतारा गया और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में दो दुकान में भड़की आग, छानबीन में जुटी पुलिस

विकास नगर के आंजी गांव (fire incident in vikas nagar) में दो दुकान में आग लग गई. कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया. एसपी डॉ. मोनिका (sp shimla on fire incident) ने बताया कि आग लगने का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

