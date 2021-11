हमीरपुर: किचन गार्डन(kitchen garden) के बारे में तो आपने खूब सुना होगा. जिन लोगों के पास बड़े खेत-खलियान नहीं हैं, वह खेती और बागवानी के शौक को किचन गार्डनिंग(kitchen gardening) से पूरा कर रहे हैं. समस्या उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनके लिए किचन गार्डनिंग करने लिए भी घर के इर्द-गिर्द जमीन का टुकड़ा(piece of land) तक उपलब्ध नहीं है. ऐसे ही लोगों के लिए मिसाल है हमीरपुर शहर(hamirpur city) के वार्ड नंबर 3 के निवासी उद्यान प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग उद्यान निदेशालय(directorate of horticulture projects and planning horticulture) शिमला से रिटायर्ड हुए उपनिदेशक डॉ. विद्या सागर शर्मा.

डॉक्टर विद्यासागर शर्मा(dr. vidyasagar sharma) ने खेती और बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए घर को ही टेरेस गार्डन(terrace garden) बना लिया है. पेड़-पौधों से उनके अनूठे प्रेम के जुनून को आप साक्षात घर में देख पाएंगे. हर कोने में आपको पेड़-पौधे ही नजर आएंगे. जमीन की कमी(lack of land) के बावजूद पिछले 20 सालों से डॉक्टर विद्यासागर(dr. vidyasagar sharma) इस कार्य को कर रहे हैं. खेती की उनके तरीके को देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

एक ही गमले में उन्होंने चार से पांच पौधे उगा रखे हैं. सजावटी पौधे के गमले में आपको फल वाला पौधा भी नजर आएगा और सब्जी का पौधा भी. डॉक्टर विद्यासागर के घर में गेट से लेकर सीढ़ियों, टेरेस, कमरों और इतना ही नहीं बाथरूम में भी आपको हर तरफ पेड़ और पौधे ही नजर आएंगे. एक कमरे के साथ अटैच बाथरूम में तो उन्होंने मशरूम(mushrooms) भी उगा दिए हैं. इस घर में आपको डेढ़ सौ से 200 तरह के हर्बल(herbal), सजावटी(decorative), सब्जियों और फलों के पेड़(fruit trees) और पौधे मिल जाएंगे.

बोनसाई तकनीक से उगाए पीपल और बरगद का पेड़: इस घर में आपको 25 प्रकार के सजावटी पौधे जिसमें बोगनवेलिया(bougainvillea), कई तरह के गुलाब(variety of roses) गुलदाउदी(chrysanthemum), विभिन्न प्रकार के गेंदा फूल, रबर प्लांट, सबसे महंगा फुल बर्ड ऑफ पैराडाइज(bird of paradise flower) जिसे हिंदी में स्वर्ग पक्षी कहा जाता है, वह भी इस घर में आपको देखने को मिलेगा. इसका एक फूल एक हजार रुपये से अधिक में बिकता है. यह मेट्रो सिटी में फाइव स्टार होटलों में भेजे जाते हैं. इस फूल की लाइफ 1 महीने तक होती है. यहां बालकनी में 12 साल का पीपल का पौधा भी है, जबकि 20 साल का बरगद जिसकी ऊंचाई महज 6 फीट के लगभग है.

बाजार से नहीं खरीदते हैं फल और सब्जियां: डॉक्टर विद्यासागर स्टार फ्रूट(star fruit), बारहमासी नींबू(perennial lemon), विभिन्न प्रकार के कागजी नींबू, संतरा, जंगली अनार, कल्टीवेटेड अनार(cultivated pomegranate) और कई तरह की सब्जियों को घर में ही उगाते हैं. गमलों में ही भिंडी, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया भी आपको देखने को मिलेगा. बोनसाई तकनीक(bonsai technique) से ही छोटे-छोटे पौधों से डॉक्टर विद्यासागर हर प्रकार का फल ले रहे हैं. डॉक्टर विद्यासागर बाजार से फल और सब्जियां खरीदने में कम ही रुचि दिखाते हैं. यही कारण है कि बोनसाई तकनीक से वह फलों के छोटे-छोटे पौधों को गमलों और ड्रम में ही उगा कर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

बालकनी में लगाया मंकी पजल प्लांट: घर के बालकनी में अक्सर बंदर फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने मंकी पजल प्लांट(monkey puzzle plant) भी बालकनी में लगाया है. यह एक कांटेदार सजावटी पौधा(prickly ornamental plants) है, जिससे बंदर डरते हैं.

व्हाट्सएप के जरिए ही किसानों की समस्या का कर रहे समाधान: डॉ. विद्यासागर शर्मा कहते हैं कि उन्हें इस कार्य से बेहद खुशी मिलती है. साल 2000 से वह इस कार्य को घर पर ही कर रहे हैं. खेती और बागवानी के बारे में वह फोन पर ही लोगों को टिप्स देते हैं. मशरूम एक्सपर्ट(mushroom expert) होने के नाते डॉक्टर विद्यासागर अक्सर फोन पर वीडियो कॉल(video call) के जरिए भी किसानों की समस्याओं का भी समाधान(solution to the problems of farmers) करते हैं.

रिटायर्ड होने के बावजूद डॉ. विद्यासागर शर्मा अक्सर जिला में तथा जिला से बाहर कई जगहों पर किसानों को ट्रेनिंग(training for farmers) देने के लिए भी जाते हैं. मशरूम के पैदावार में उन्हें इतना महारत हासिल है कि वह फोटो देख कर ही पैदावार में पेश आ रही दिक्कत को दूर कर देते हैं. किसान भी उनकी सलाह का खूब फायदा उठाते हैं.

