पंजाब: CM भगवंत मान ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, फोन पर शिकायत की सुविधा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज भ्रष्टाचार को खत्म करने कि दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इस फोन नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लोक सभा में सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा का दिया जवाब

संसद के बजट सत्र में अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद संसद की मंजूरी दी जा रही है. बजट सत्र के छठे दिन लोक सभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने बताया कि भारत में भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

CM जयराम का सेल्फी वाला प्यार, कार्यकर्ताओं और मीडिया से बोले रुको जरा मैं सेल्फी ले लूं

सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में 10 करोड़ की लागत से बने हेरिटेज पार्क का उद्घाटन (nalagarh heritage park) किया. इस दौरान पार्क में बने सेल्फी प्वॉइंट को देख सीएम खुद को सेल्फी लेने से रोक नहीं पाए. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अब हिमाचल में होगी दालचीनी की खेती, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना से की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली दालचीनी की खेती अब हिमाचल प्रदेश में भी की (Cinnamon will grown in Himachal) जाएगी. सीएसआईआर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के प्रदेश के पांच जिले दालचीनी की खेती के लिए चिन्हित किए गए हैं. जिसका शुभारंभ कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने (Virender Kanwar started Cinnamon Cultivation) किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राजन सुशांत ने जयराम सरकार पर साधा निशाना, कहा: प्रदेश को सूबेदार नहीं, मुख्यमंत्री की जरूरत

हिमाचल रीजनल अलाइंस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजन सुशांत (rajan sushant on central government) ने कहा कि हिमाचल को दिल्ली सरकार का सूबेदार नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने प्रदेश का ही मुख्यमंत्री चाहिए. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप (rajan sushant attacks on jairam government) लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली सरकार के सूबेदार हैं और कुछ रुपयों के लिए बार-बार दिल्ली भागते रहते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मंडी में होगी फोरलेन प्रभावितों की समस्या को लेकर बैठक, कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद

लंबे समय से फोरलेन प्रभावित अपने लिए चार गुना मुआवजा व पुनर्वास की मांग सरकार से कर रहे हैं. बीते 4 सालों से उनकी इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ऐसे में चुनावी वर्ष (himachal assembly election 2022) होने के चलते सरकार भी अब फोरलेन प्रभावितों को नाराज नहीं करना चाहती है. फोरलेन प्रभावितों की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट के द्वारा गठित सब कमेटी की बैठक आखिरकार 1 अप्रैल को तय कर दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शहीदी दिवस 2022: सीएम जयराम ने शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित, हेरिटेज पार्क का भी किया उद्घाटन

23 मार्च साल 1931 का दिन इतिहास के पन्नों स्वर्ण अक्षरों में अंकित है. आज का दिन पूरे भारत में शहीदी दिवस के रुप में मनाया जाता (Jairam pay tribute to Shaheed Bhagat Singh) है. शहीद दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के प्रवेश द्वार नालागढ़ में 10 करोड़ की लागत से बनाए गए हेरिटेज पार्क का उद्घाटन (Jairam Inaugurate heritage park at Nalagarh ) किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हैप्पी बर्थ डे कंगना: कभी अचार और ब्रेड खाकर करना पड़ा था गुजारा, आज हैं बॉलीवुड की क्वीन

बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत अपना 35वां बर्थडे मां वैष्णो देवी के दर्शन कर मना रही हैं. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पैदा हुईं कंगना अपनी काबिलियत की बदौलत हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्री बन गई हैं. कंगना अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ मेला: पहली सांस्कृतिक संध्या के दौरान सुंदरनगर में दो गुट भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे

हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में सात दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले (nalwad fair in sundernagar) का आयोजन किया जा रहा है. मंगलवार को मेले का शुभारंभ सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने किया. सात दिनों तक चलने वाले नलवाड़ मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है. मंगलवार को पहली सांस्कृतिक संध्या के दौरान दो पक्षों (fight between two groups in sundernagar ) में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लात-घूंसे चले. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी कुछ युवक उलझ गए. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. बता दें, कोरोना महामारी के कारण दो वर्षों से मेले का आयोजन नहीं होने के कारण इस वर्ष किसानों और लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ मेला सुंदरनगर: पंजाबी गायक निंजा के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या

सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने दीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक संध्या (cultural program in sundernagar) का विधिवत रूप से शुभारंभ किया. मेले की पहली स्टार नाइट पंजाबी गायक कलाकार निंजा के नाम रही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

