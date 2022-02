चुनाव का चौथा चरण यूपी की दशा और दिशा तय करेगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान आज जारी है. यह चरण सत्ता और विपक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है. जैसा कि हम जानते है कि इसके साथ ही कुल 231 सीटो पर मतदान संपन्न हो जाएगा. प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कुल 403 सीटों में से 203 के आंकड़ों को छूना आवश्यक है. इसका मतलब है कि जिस किसी पार्टी नेअपनी बढ़त जारी रखी है उसी की सरकार बनेगी, पढ़ें वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा का विश्लेषणात्मक रिपोर्ट...यहां पढ़ें पूरी खबर..

किसान भाजपा सरकार के इस अन्याय को नहीं भूलेंगे : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi ) ने उत्तरप्रदेश में चौथे चरण के जारी मतदान के बीच बीजेपी पर बोला बड़ा हमला. उन्होंने कहा कि किसान भाजपा सरकार के इस अन्याय को भूलेंगे नहीं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Himachal Budget Session: राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की शुरूआत हो गई है. राज्यपाल ने अभिभाषण (governor speech in hp assembly) के दौरान कहा कि हिमाचल सरकार 2 साल से कोविड (corona cases in himachal) से जूझ रही है. पहले प्रदेश में 52 वेंटिलेटर थे, अब 1014 हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर 17 हजार हैं. कोविड टीकाकरण में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला हिमाचल पहला राज्य है. कोविड प्रबंधन बेहतरीन रहा. केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिली. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Budget Session: विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया वॉकआउट

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का काम उल्लेखनीय है. राज्य में 870 MBBS, 309 MDMS व एमडीएस की 95 सीटें भरी गयी. सहारा योजना के तहत गंभीर रोगियों को 61 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई. इस से 18218 मरीजों को लाभ मिला है. कुल 1728 डॉक्टर्स की भर्ती को गई है. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा. नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया वॉकआउट. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू, चप्पे-चप्पे पर खाकी का पहरा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया (Himachal assembly budget session started ) है. बजट सत्र के दौरान पुलिस और होमगार्ड के करीब 480 जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल (Himachal Budget Session) रहे है. ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है. विधानसभा परिसर में बायोमिट्रिक मशीन से चेक होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है.यहां पढ़ें पूरी खबर..



हिमाचल प्रदेश में भूकंप, 4.0 की तीव्रता से थर्राया रामपुर

हिमाचल में एक बार फिर भूकंप (Earthquake in himachal) के झटके महसूस किए गए हैं. बुधवार को शिमला के उपमंडल रामपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप से अब तक नुकसान की कोई खबर नहीं (Earthquake in rampur shimla) है. भूवैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन (himachal sensitive zone for earthquake) 4 व जोन 5 में सम्मिलित है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नाहन तहसील की आमवाला-सैनवाला पंचायत खंड स्तर पर प्रथम, किए ये सरहानीय काम

महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार 2020-21 के तहत सिरमौर जिला में खंड स्तर पर प्रथम आई पंचायतों की सूची जारी कर दी है. 2021-22 के लिए नाहन विकास खंड की नावनी पंचायत, शिलाई की द्राबिल, पच्छाद खंड की सिरमौरी मंदिर, संगड़ाह की रेड़ली, राजगढ की दीदग व पांवटा साहिब खंड की शिवपुर पंचायतों ने भी अपने-अपने खंड में पहला स्थान हासिल किया है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0

किन्नौर जिले में भूकंप के झटके महसूस (earthquake in kinnaur) किए गए हैं. इस दौरान लोगों में अफरातफरी मच गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है. हालांकि भूकंप से कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

सुंदरनगर में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी की मौत

जिला मंडी की सर्पीली सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे (major road accident in sundernagar) हैं. ताजा मामले में जिले के उपमंडल सुंदरनगर के निहरी क्षेत्र के पंडाक में एक कार के खाई में गिरने से दंपति की मौत हो (couple died in sundernagar) गई है. जबकि कार सवार 3 घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार (DSP Sundernagar on road accident) ने मामले की पुष्टि की है. प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरु कर दी गई है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

UNA BLAST CASE: ऊना फैक्ट्री में धमाका मामला, डीजीपी ने गठित की SIT

हरोली के टाहलीवाल स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाके (Una cracker factory blast case) के बाद से हिमाचल सरकार समेत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है. अब हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने इस मामले में एसआईटी (SIT in Una factory blast case) गठित कर दी है. यह एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी.यहां पढ़ें पूरी खबर..



