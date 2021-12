हमीरपुर: जिला हमीरपुर के कृषि विक्रय केंद्रों (agricultural sales centers in hamirpur) में कुफरी ज्योति आलू बीज (Kufri Jyoti Potato Seeds) हाथों हाथ बिक रहा है. पिछले साल की अपेक्षा इस बार आलू के बीज के कम दाम (potato seeds price reduced in himachal) होने के चलते किसान राहत महसूस कर रहे हैं. पिछले साल आलू का बीज ₹53 प्रति किलो खरीदना पड़ा था वहीं, अब दाम में 13 रुपए कमी आई है. जिस कारण इस बार किसानों को यह बीच ₹39 प्रति किलो (farmers getting 39RS potato seeds) मिल रहा है. आलू बीज पर इस बार दो रुपये की सब्सिडी (2Rs subsidy on potato seeds) मुहैया करवाई गई है.

किसान 37 रुपए किलो के हिसाब से आलू बीज खरीद सकते हैं. तीन महीने में तैयार होने वाली आलू बीज की किसानों में खासी डिमांड (Potato seeds demand among farmers) है. अगर हम हमीरपुर ब्लॉक की बात करें, तो यहां पर 25 क्विंटल आलू का बीज भेजा गया है, ताकि किसानों को डिमांड के मुताबिक आलू बीज बांटा जा सके. हालांकि जिले भर में आलू का 150 क्विंटल बीज (150 quintals of potato seeds) पहुंचा है. किसान भी ब्लॉकों से आलू बीज खरीदने में लगे हुए हैं, ताकि बीज की समय पर बिजाई की जा सके. किसान आलू का बीज 15 दिसंबर के बाद खेतों में लगा सकते हैं और मार्च में इसकी फसल प्राप्त कर सकेंगे.

हमीरपुर ब्लॉक के कृषि प्रसार अधिकारी डॉ. अशोक शर्मा (Agriculture Extension Officer Dr. Ashok Sharma) ने कहा कि हमीरपुर ब्लॉक में 25 क्विंटल बीज विभाग की तरफ से प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि कुफरी ज्योति वैरायटी (Kufri Jyoti Potato Seeds) का यह आलू का बीज है. प्रसार अधिकारी ने कहा कि इस आलू के बीज की कीमत ₹39 प्रति किलो है और सरकार की तरफ से इसमें ₹2 की सब्सिडी (2Rs subsidy on potato seeds) भी किसान को खरीद पर दी जा रही है. उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में वैरायटी की बिजाई का समय है. उन्होंने कहा कि इस वैरायटी को अगर सही ढंग से किसान की तरफ से बोया जाता है तो यह 10 गुना अधिक उत्पादन होगा. 15 दिसंबर तक इसकी बिजाई करके किसान मार्च में इसकी फसल ले सकते हैं.

