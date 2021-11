हमीरपुर: जिला के मट्टन सिद्ध बाईपास मार्ग (Mattan Siddha Bypass Road) से वीरवार रात के समय कार चोरी की वारदात को अंजाम (Car theft incident) देने वाले दो शातिर कांगड़ा में पकड़े गए (Vicious caught in Kangra). शातिरों को रक्कड़ पुलिस (Rakkad Police) ने कांगड़ा में रात के समय गिरफ्तार किया (arrested at night) है. गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हमीरपुर पुलिस के सुपुर्द किया गया (Handed over to Hamirpur Police). शनिवार के दिन दोनों शातिरों को न्यायालय में पेश किया गया. (Vicious were presented in court). जहां से इन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड (Police remand for four days) पर भेजा गया है.

पुलिस रिमांड (Police remand) के दौरान शातिरों के नाम अन्य चोरियों में भी संलिप्त पाए जा सकते हैं. फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी की गई कार को कब्जे में ले लिया (stolen car seized) है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सोलन जिला के व्यक्ति विनय कुमार (Vinay Kumar of Solan district) की कार को गुरदासपुर (पंजाब) के दो शातिर बीते गुरूवार रात को चुराकर ले गए थे. जिसकी सूचना हमीरपुर पुलिस को की गई. चोरी की सूचना मिलने के बाद हमीरपुर पुलिस (Hamirpur Police) ने सभी नजदीकी थाना को अलर्ट कर दिए. जिसके बाद कांगड़ा में रक्कड़ पुलिस ने दोनों शातिरों को दबोचा (Rakkad police caught both the vicious) है. वहीं चुराई हुई कार को भी बरामद कर लिया (Stolen car also recovered) गया है.

आपको बता दें कार चोरी (car theft) करने वाले दो लोगों को कांगड़ा में पकड़ा (caught in kangra) गया है. इनके पास से चोरी की गई कार भी बरामद हो गई (Stolen car also recovered) है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड (Police remand) मिला है. पुलिस रिमांड के दौरान चोरी की अन्य वारदातों की गुत्थी सुलझने की भी उम्मीद है.

ये भी पढे़ं: National Organ Donation Day 2021: अंगदान को लेकर आईजीएमसी में छात्रों को किया जागरूक