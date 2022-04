परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण : पीएम मोदी का बच्चों को टिप्स, परीक्षा के अनुभवों को ताकत बनाए: पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कहा, ये मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है. लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं पाया. मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है. त्योहारों के बीच में exam भी होते हैं. इस वजह से त्योहारों का मजा नहीं ले पाते. लेकिन अगर exam को ही त्योहार बना दें, तो उसमें कईं रंग भर जाते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव चंडीगढ़ को तत्काल राज्य में स्थानांतरित करने की मांग: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश कर मांग किया कि चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब राज्य में स्थानांतरित किया जाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

इस दिन हिमाचल आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोलन और शिमला में करेंगे रोड शो: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव (himachal assembly election 2022) होने हैं. ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के दौरे काफी अहम माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा 9 अप्रैल को सोलन और शिमला (road show in shimla and solan) में रोड शो करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जन्मदिन मनाने परिवार के साथ धर्मशाला पहुंचे कपिल शर्मा, प्रशंसकों के साथ ली सेल्फी: अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (famous comedian kapil sharma) इन दिनों हिमाचल की वादियों का लुत्फ उठाने धर्मशाला में अपने परिवार के साथ आए हुए (kapil sharma reach dharamshala) हैं. 2 अप्रैल को कपिल शर्मा का जन्मदिन है. कपिल शर्मा इस साल अपना जन्मदिन (kapil sharma birthday) हिमाचल में ही मनाएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आज से होने जा रहे ये बदलाव, बैंकिंग से लेकर टैक्स और पोस्ट ऑफिस के बदलेंगे नियम: 1st April 2022: आज यानी की 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है. ऐसे में आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं तो आप 1 तारीख आने से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जान लें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रिटायरमेंट पर आनंद शर्मा की हुंकार, हम भाजपा को फिर से विपक्ष में लाएंगे: राज्य सभा में रिटायरमेंट के मौके पर अपने वक्तव्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कई बार उन्हें सदन का सदस्य बनाने के लिए अपनी पार्टी के प्रति कृतज्ञता जतायी. उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से आते हैं और उनका जन्म एक साधारण एवं सम्मानित परिवार में हुआ था. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता और अपने शिक्षकों से काफी कुछ सीखने को मिला. शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से सच्चाई और ईमानदारी के अलावा यह भी सीखा कि कभी घबराना नहीं चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ड्राइवर को नींद की झपकी आने पर बजेगा अलार्म, हमीरपुर की छात्रा ने बनाया मॉडल: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले टैक्सी चालक की बेटी ने अनूठा मॉडल तैयार किया है. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सलोनी शर्मा ने ऐसा उपकरण बनाया है जो गाड़ी चलाते वक्त चालक को झपकीे आने पर अलर्ट कर देगा. इंस्पायर मानक अवार्ड योजना (Inspire Award Manak Yojana) के तहत राज्य स्तर पर चयनित छात्रा सलोनी शर्मा के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किया गया है. सलोनी के पिता टैक्सी चालक और माता गृहणी हैं. हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला हमीरपुर में पढ़ने वाली सलोनी शर्मा ने इस उपकरण को ड्राइवर स्लीपिंग सेंसिंग नाम दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'बीजेपी को दिल्ली में तीन बार हराने का अनुभव है, हिमाचल में भी हराएंगे': हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections) को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है. वहीं, जबसे आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है तब से लेकर हिमाचल की राजनीति में उथल-पुथल का माहौल है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने सभी 68 विधानसभा सीटों में संगठन को गठित कर दिया है. आम आदमी पार्टी का (Aam Aadmi Party in Himachal) कहना है कि हिमाचल चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य मुद्दे रहेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिस जमीन का उपयोग सड़क निर्माण में हो, उसका मालिक मुआवजे का हकदार: एक व्यक्ति जिसकी भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया है वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुआवजा लेने का हकदार है. जब तक कि न्यायालय के समक्ष यह साबित नहीं हो जाता कि ऐसी सड़क के निर्माण के लिए उसकी सहमति थी. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीफ, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की फुल बेंच ने डिवीजन बेंच द्वारा भेजे गए रेफरेंस का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया कि क्या एक व्यक्ति जिसकी भूमि का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए किया गया है वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुआवजे के लिए हकदार है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बाढ़ की भविष्यवाणी को लेकर इसरो के शोध में विस्तार, हिमाचल के साथ ही अब इन राज्यों में होगी स्टडी: देश में अब बाढ़ की भविष्यवाणी (Research on Flood Prediction) संभव होगी. इस खोज से देश में बरसात के दिनों में मचने वाले जलप्रलय से समय रहते बचाव संभव हो सकेगा. इस कड़ी में उत्तर पश्चिमी हिमालय में आने वाले जम्मू हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की हिमनदित (Glacier) व गैर हिमनदित (Non Glacier in himachal ) नदियों और सहायक नदियों पर यह शोध 3 साल के भीतर पूरा होगा. इस शोध कार्य पर लगभग 3 करोड रुपए खर्च होंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

