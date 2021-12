BIRD FLU ALERT: ऊना च बर्ड फ्लू अलर्ट

केरल कन्ने राजस्थान च बर्ड फ्लू (Bird flu in Kerala and Rajasthan) रे मामले सामणे आणे रे बाद हिमाचल प्रदेश रे ऊना च भी हाई अलर्ट जारी (bird flu alert in Una) करी दितेया गेया है. बर्ड फ्लू ते निपटने लेई पशुपालन विभाग द्वारा रणनीति तय करी लीती गई है. ऊने रे विभिन्न स्थानां पर हर साल आणे वाले विदेशी परिंदे बर्ड फ्लू नाम री खौफनाक बीमारी (bird flu disease) जो बढ़ावा देई सकां ए. इसी रे चलदे पशुपालन विभाग ए हाई अलर्ट जारी करदे होए तमाम पोल्ट्री फार्म संचालकां जो सचेत करना (BIRD FLU CASE IN UNA) शुरू करी दितेया है.

HRTC bus accident: रोहड़ू ते रिकांगपिओ जादी एचआरटीसी री बस खाई च गिरी

रोहड़ू ते रिकांगपिओ जाणे आली एचआरटीसी री बस (HRTC bus accident) समरकोट रे नजदीक सेरीनाला रे बल दुर्घटनाग्रस्त होई गई. फिलहाल सारे यात्री सुरक्षित हन. कुछ लोकां जो हल्की चोटां आई हन. जिन्हें (HRTC bus accident in Samarkot) पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल रोहड़ू पहुंचाया गेया है.

नाहन पुलिस री SIU टीम ए नाके रे दौरान 3 किलो चरस कीती बरामद

प्रदेश च नशा तस्करी रे मामले थमणे रा नाम (Drugs cases in Himachal) नी लेदे हन, लेकिन पुलिस भी नशा तस्करां पर लगातार शिकंजा कसे होए है. सिरमौर जिला पुलिस ए नाके रे दौरान इक जनांना कन्ने इक व्यक्ति ते 3.044 किलोग्राम चरस बरामद करने च (Nahan police recovered charas) सफलता प्राप्त कीती है. मामले री पुष्टि एसपी ओमापति जमवाल ए कीती है.

वीडियो.

कांगड़ा-पठानकोट सीमा पर आर्मी री गड्डी दुर्घटनाग्रस्त, तीन जवान जख्मी

हिमाचल रे कांगड़ा-पठानकोट सीमा पर इक बड्डा हादसा पेश आया (Army truck accident in Kangra) है. ऐथी आर्मी री इक गड्डी बेकाबू होई ने चक्की पुल ते थले खड्डा च जाई गिरी. दरअसल आर्मी री गड्डी मीरथल ते पठानकोट जादा था, ट्रक रा ब्रेक फेल होणे ते गड्डिया रे ड्राइवर रे नियंत्रण ते गड्डी बाहर होई गई कन्ने चक्की खड्ड (accident in chakki bridge) च जाई पेई.

Kashi Vishwanath Dham Inauguration: हिमाचल रे 68 जगहां पर होया सीधा प्रसारण

Kashi Vishwanath Dham Inauguration: वाराणसी च काशी विश्वनाथ धाम रे नए दिव्य कन्ने भव्य स्वरूप रे लोकार्पण रा प्रसारण हिमाचल प्रदेश च 68 जगहां पर कितेया गेया. शिमला च इस कार्यक्रम रा आयोजन मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा री अध्यक्षता च गंज मंदिर च कितेया गया.

बयाह च बाइक चुराना पेया मेहंगा, 12 घंटे च पांवटा पुलिस ए पकड़ेया चोर

पांवटा साहिब (Bike theft in Paonta Sahib) च चोरां रा गिरोह भी सक्रिय होई गेए है. चोर दिन दहाडे़ चोरियां जो अंजाम दे दे हन. जिसरे चलदे बीते दिन पांवटा साहिब च इक मोटरसाइकिल चोरी होई गई थी. वहीं, चोरी री वारदाता जो अंजाम देणे आले जो पुलिस ए 12 घंटेयां च पकड़ लितेया कन्ने पुलिस द्वारा कर्रवाई भी अमल (Bike theft Gang in Paonta) च लाई जादी है.

हमीरपुर च पुलिस भर्ती, 112 पदां जो भरने लेई 12,487 आवेदन

जिला हमीरपुर च 3 जनवरी तेत्र पुलिस विभाग में (Police Recruitment in Hamirpur) आरक्षी 112 पदां जो भरने लेई शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस लाइन (police Physical Efficiency Test In hamirpur) रे मैदान च आयोजित कीती जादी है जो 13 जनवरी तक चलणी. इस च तीन कन्ने चार जनवरी जो सिर्फ महिला अभ्यर्थियां कन्ने पांच ते लेई ने 11 जनवरी 2022 तक सारे पुरुष अभ्यर्थियां री भर्ती होणी.

नादौन-हमीरपुर रोड पर ट्रक कन्ने बाइक री टक्कर

हमीरपुर जिले च सड़क हादसे (Road accident in hamirpur) थमणे रा नाम नी लेदे हन. त्औरा जो कैंची मोड़ पर बाइक कन्ने ट्रका री टक्कर (car and truck collision on Nadaun Hamirpur Road) होई गई. टक्कर होणे रे बाद बाइक सवार सुनील कुमार (36) निवासी तहसील सरकाघाट री इलाज रे दौरान मेडिकल कॉलेज हमीरपुर (Medical College Hamirpur) च मौत हो गई.

किन्नौर कन्ने लाहौल स्पीति रे सांस्कृतिक दलें गोवा च बिखेरेया हिमाचली संस्कृति रा रंग

गोवा राज्य रे साऊथ गोवा रे काणकोण तालुका रे आमोने रे आदर्श गांव च इन दिनों तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय लोक उत्सव रा आयोजन कितेया जादा है. लोक उत्सव रे पहले दिन किन्नौर जिले रे शेशेरिंग नागस एक्स जोन क्लब पांगी रे कलाकारें किन्नौरी कायंग नृत्य (Kinnauri Kayang Dance) री प्रस्तुति ते गोवा राज्य रे लोकां समेत देश कन्ने विदेश रे पर्यटकां का दिल जीती लितेया.

देवता रे दर्शन करने जो गेया था परिवार, वापस पहुचे तां जली चुकेया घर

मंडी जिले रे (Karsog Fire Incident) उपमंडल करसोग री ग्राम पंचायत शलाग च अग्निकांड (fire in tarnal village ) होया है. पंचायत रे तरनाल गांवा च त्औरा री रात करीब 11 बजे इक दो मंजिला मकाना च आग लगी गई. आग देखदे ही देखदे फैली गई कन्ने मकान राख होई गया. जानकारी रे मुताबिक कन्ने लगदे गांव कुंड च देवता पधारे थे, जिथी गांवा रे लोक मथा टेकणे गए थे. इसी बीच ये हादसा पेश आया.

ईटीवी इंपैक्ट: करसोग शिमला सड़क मार्ग री सुधरनी हालत

करसोग वासियों जो जल्द ही सड़क (Bad condition of Karsog road) री परेशानीया ते निजात मिलने आली है. ईटीवी भारत री खबर रा संज्ञान लेंदे होए एसडीएम ए पीडब्ल्यूडी जो शिमला करसोग सड़क (Karsog Shimla road Condition) पर कंक्रीट पाणे रे आदेश जारी किते हन.

ये भी पढ़ें- ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश को पसंद नहीं है विद्युत संशोधन अधिनियम, जानिए क्यों हो रहा विरोध