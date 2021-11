कांग्रेसियां रा हिमाचल प्रदेश च सरकार बनाणे रा सुफना नी होणा पूरा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

कांग्रेसी नेता उपचुनावां च मिली जीता रे बाद प्रदेश च सरकार बनाणे रे सुफणे देखा दे हन, लेकिन तिनां रे ये सुफने साकार नी होणे कन्ने सिर्फ सुफने बणी ही रही जाणे, यह गल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur on Congress) ए सोमवारा जो धर्मपुरा च जनसमूहा जो संबोधित करदे होए केही. हाल ही च होए उपचुनावां च कांग्रेस जो श्रद्धांजलि रे नामा पर वोट मिले हन कन्ने ये वोट बार-बार नी मिलणे.

हिमाचल प्रदेश पुलिस रे कर्मचारियां रे कन्ने भेदभाव बर्दाश्त नी: निगम भंडारी

युवा कांग्रेस रे प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ए रिकांग पिओ च प्रेसवार्ता (Youth Congress press conference kinnaur) रे दौरान केहा कि 27 नवंबरा जो हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ए जेसीसी मीटिंग रे दौरान कई अहम फैसले लिते जिस च कर्मचारी वर्ग च काफी रोष है. प्रदेश सरकार द्वारा जेसीसी री बैठक च लिते गए फैसले जयराम सरकार री प्रशासनिक विफलता रा जिंदा जागदा सबूत है. इस च सबते ज्यादा नाराजगी पुलिस विभाग रे कर्मचारियां च है.

गुग्गा मोहड़ा संघर्ष समिति ए करलोटी सभा पर जड़े करोड़ों रुपये रे घोटाले रे आरोप

बिलासपुर री दि करलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित (The Karloti Gram Seva Sahakari Sabha Limited) च होए घोटाले जो लेई ने गुग्गा मोहड़ा संघर्ष समिति (Gugga Mohra Sangharsh Samiti) ए सरकारा ते मांग कीती है कि घोटाले च (Bilaspur Karloti Sabha scam) फसी 8 करोड़ 12 लाख रुपये जो वापस दिलाणे जो लेई ने उचित कदम उठाए जान.

वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट योजना रे तहत हमीरपुर जिले च Milk Processing रे खोले जाणे 4 यूनिट

छोटे यूनिट संचालकां जो मजबूत करने लेई चला दी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग (Micro Food Processing) जो लेई ने उद्योग विभाग ए हमीरपुर च कार्यशाला रा आयोजन कितेया. योजना रे तहत छोटे फूड फूड प्रोसेसिंग संचालकां जो सुदृढ़ कितेया जाणा, ताकि सैं बढ़िया उत्पाद ज्यादा संख्या च बनाई ने फयादा कमाई सकन.

खबरां पहाड़ां री

शिमले च जामा ते परेशानी

शिमले च हफ्ते रे पहले दिन सोमवारा जो लोकां जो जाम री समस्या (Traffic jam in Shimla) ते परेशान होणा पैया. वहीं, संजौली च भी दोपहरा जो जाम री समस्या (jam in sanjauli) रेही, येथी पर भी लंबा जाम लगेया रेहा. शहरा च विभिन्न स्थानां पर समार्ट सिटी रे तहत सड़कां जो चौड़ा करने रा काम (Roads being widened in Shimla) चला दा है.

एसएमसी टीचरें मुख्यमंत्री जो सौंपेया ज्ञापन

शिमले च एसएमसी टीचरें पीटीए, पैट, पैरा टीचरां री तर्ज पर एसएमसी टीचरां जो रेगुलर करने री मांग (SMC teachers demanding regularization) जो लेई ने मुख्यमंत्री जो ज्ञापन सौंपेया. (SMC teachers submitted memorandum to CM). हिमाचल च एसएमसी टीचरां री मांग है कि सरकार जल्द ते जल्द तिनां री मांगां नी मनी तां आणे वाले दिनां च तिनां सड़कां पर उतरना.

हिमाचल प्रदेश सचिवालय रे मुख्य गेट पर भारतीय मजदूर संघ रा धरना

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) रे खिलाफ भारतीय मजदूर संघ शिमले (Bharatiya Mazdoor Sangh Shimla) ए मोर्चा खोली दितेया है. अपणी मांगां जो लेई ने सोमवारा जो प्रदेश भर ते बीएमएस रे सैकड़ों कार्यकर्ता शिमले रे चौड़ा मैदान (chaura maidan shimla) च कट्ठे होए कन्ने सरकारा रे खिलाफ जमी ने प्रदर्शन कितेया.

हिमाचल सरकार रे फैसले कर्मचारियां रे हित च: डॉ. मामराज पुंडीर

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ (Himachal Pradesh Teachers Federation) रे प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. मामराज पुंडीर ए केहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ए कर्मचारियां रे हितां रा ध्यान रखदे होए जो घोषणाएं (Financial Benefits of himachal workers) कीती हन. तिसरे लेई सैं तिनां रा आभार जता एं. डॉ. मामराज पुंडीर ए केहा कि तिनें भी सरकारी सेवा च 25 साल रे आस-पास रा टाइम होई गया है, लेकिन आज तक कभी इतने उदार दिला ते कर्मचारियां लेई दरवाजे नी खोले.

पालमपुर रे पूर्व भाजपा विधायक डॉ. शिव कुमार री डेथ, चंडीगढ़ च लीती आखिरी सांस

कांगड़ा जिले रे पालमपुर रे पूर्व भाजपा विधायक डॉ. शिव कुमार री चंडीगढ़ च डेथ (Shiv Kumar Passed Away) होई गई. सोमवारा री प्यागा तिनें आखिरी सांस लीती. डॉ. शिव कुमार गोस्वामी गणेश दत्त रे प्रिय शिष्य कन्ने पंडित अमरनाथ रे छोटे बेटे थे, पंडित अमरनाथ ए बैजनाथ क्षेत्र च पेहले प्राइवेट पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान री स्थापना कीती थी.

कुल्लू च पीस मील वर्कर्स री हड़ताल

हिमाचल प्रदेश च एचआरटीसी पीस मील वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गए हन. जिसरे चलदे हुण निगम री वर्कशॉप च बसां रा कोई भी काम नी कितेया जाणा. पीस मील वर्कर संघ कुल्लू (Peace Meal Employees union kullu) ए सरकार कन्ने निगम प्रबंधन ते मांग कीती है कि तिनां जो छोड़ ते छोड़ अनुबंध च लाया जाए.

ये भी पढ़ें- आखिर जयराम सरकार से क्यों नाराज हैं हिमाचल पुलिस के जवान, क्या सरकार से बातचीत का निकलेगा कोई नतीजा