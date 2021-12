khabara paharan ri, खबरां पहाड़ां री

हिमाचल च ओमीक्रोन रा पहला मामला आया सामणे

पीएम मोदी रे दौरे ते पहले (pm modi himachal tour) हिमाचल च कोरोना वायरस रे नये वेरियंट ओमीक्रोन रे संक्रमण रा पेहला मामला जिला मंडी (omicron case reported in mandi) ते सामणे आया है. हाल ही च कनाडा ते आई जनांना रे नमूने री जांच च तिहां रे ओमीक्रोन ते संक्रमित होणे री पुष्टि होई है. जानकारी रे अनुसार हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ए जांच लेई 10 सैंपल दिल्ली भेजे थे, जिस च इक जनांना री रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

ऊना नगर परिषद रे पार्किंग स्थल पर बनणा बहुउद्देशीय भवन

ऊना जिला मुख्यालय रे एमसी पार्क रे सामणे नगर परिषद री पार्किंग स्थल पर बहुउद्देशीय भवन बनाणे जो लेई ने कवायद तेज करी (Multipurpose building built in Una) दीती है. त्औरा जो वित्त आयोग रे अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ए नगर परिषद रे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदां कन्ने अधिकारियां व कर्मचारियां रे कन्ने 11 कनाल जगहा रे इक टुकड़े रा निरीक्षण कितेया. नगर परिषद रे द्वारा बनाए जाणे आले इस बहुउद्देशीय भवन च सामाजिक संस्थां रे कन्ने-कन्ने पत्रकारां जो भी कार्यालयां लेई मुकम्मल जगह उपलब्ध करवाणे रा प्लान तैयार कितेया जादा (Satpal Singh Satti on multipurpose building) है.

सुंदरनगर री नेहा ए बढ़ाया प्रदेश रा मान

सुंदरनगर री नेहा ए प्रदेश सहित जिले रा नाम रोशन कितेया है. नेहा ए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप च कांस्य पदक (All India Inter University Boxing Championship) हासिल कितेया है. वहीं, इस जीत रे बाद सुंदरनगर (M.L.S.M. College Sundernagar) पहुंचणे पर विधायक राकेश जम्वाल समेत स्थानीय लोकें नेहा रा स्वागत कितेया.

भाजपा हाईकमान गंभीर, हिमाचल च हर हाल च संभव बनाओ मिशन रिपीट

हिमाचल च बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे सहारे मिशन रिपीट री कोशिश (Himachal BJP tries mission repeat) च है. छोटा राज्य होणे रे बावजूद प्रधानमंत्री बनणे रे बाद ते हाले तक नरेंद्र मोदी कई बार हिमाचल (pm modi himachal tour) आई चुके हन. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रे अलावा पार्टी रे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन रे कार्यक्रमां पर सीधे नजर बनाए होए हन. जयराम सरकार पंजाब सरकार री तर्ज पर हिमाचल च आणे आले समय च मुफ्त बिजली री घोषणा करी सकदी है. इसरे लेई खाका भी तैयार कितेया जादा है.

देश च बढ़ा दा ओमीक्रोन रा खतरा, लेकिन जयराम सरकार मना दी जश्न: कुलदीप राठौर

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ए जयराम सरकार पर खूब जुबानी हमला बोलेया. राठौर ए 27 दिसंबरा जो मंडी च होणे जादी पीएम नरेंद्र मोदी री रैली (PM Modi rally in Mandi) पर सवाल उठांदे होए केहा कि इक ओर ओमिक्रोन रा खतरा बढ़दा जादा है कन्ने दूजी ओर हिमाचल सरकार इसो गंभीरता ते लेणे रे बजाए रैली करा दी है. वहीं, राठौर ए ये भी आरोप लगाए हन कि प्रदेश सरकार इस रैलिया च भीड़ जुटाणे लेई सरकारी तंत्र पर दबाव बना दी है.

150 करोड़ री लागत ते लुहणू बन्दलाधार लेई बनणा रोपवे

बिलासपुर च लूहणूघाट ते लेई ने बन्दलाधार तक रोपवे (Ropeway to Luhnu Bandladhar) बनाणे री कार्य योजना केंद्र सरकार ए बनाई लीती है. इस संदर्भ च केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ए ट्वीट करी ने ये जानकारी दीती है. बिलासपुर च (Ropeway will be built in Bilaspur) प्रस्तावित रोपवे के लिए केंद्र की ओर से 150 करोड़ रुपये रा बतौर बजट भी रखेया गेया है. जिसरी जानकारी ट्वीटर रे माध्यम ते केंद्रीय मंत्री ए दीती है.

27 दिसंबरा जो होणे आली रैली लेई दो हजार पुलिसकर्मियें ए संभालेया मोर्चा

27 दिसंबरा जो मंडी रे पड्डल मैदान च होणे जादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री रैली जो लेई ने जिला प्रशासन ए तैयारियां पूरी करी लीती हन, वहीं रैलीया जो लेई ने पुलिस प्रशासन ए भी सुरक्षा कन्ने ट्रैफिक व्यवस्था जो चाक-चौबंद करी दितेया है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ए दसेया कि सुरक्षा री दृष्टि ते पड्डल मैदान कन्ने शहरा जो 11 सेक्टरां च बंडेया गेया है, जिस च 2000 रे करीब पुलिसकर्मी तैनात रेहणे. तिनें दसेया कि सभा स्थल समेत पूरा मंडी शहर (Police preparation for PM Himachal tour) सीसीटीवी री निगरानी च रेहणा, वहीं डॉग स्क्वायड टीम सहित अन्य सुरक्षा संबंधी (PM MODI HIMACHAL VISIT) उपकरण मौजूद रेहणे.

खेल मंत्री कन्ने हिमाचल ओलंपिक संघ री बैठक च खेल नीति जो लेई ने कीती गई विस्तृत चर्चा

ऊना जिला मुख्यालय रे जिला परिषद सभागार च त्औरा जो ओलंपिक संघ कन्ने प्रदेश रे खेल मंत्री राकेश पठानिया रे बीच अहम बैठक रा आयोजन (Himachal Pradesh Olympic Association) कितेया गेया. हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ रे अध्यक्ष कन्ने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ए ओलंपिक संघ री अगुवाई करदे होए खेल मंत्री रे कन्ने हिमाचल प्रदेश री खेल नीति जो लेई ने (sports policy 2020 in himachal) विस्तृत चर्चा कीती.

जयराम सरकार ए चुकाए थे राहुल गांधी री रैली रे 72 लाख: त्रिलोक जम्वाल

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर रे आरोपां पर भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ए पलटवार करदे होए केहा है कि 2017 च मंडी च होई (Trilok Jamwal on kuldeep rathore) राहुल गांधी री रैली च कांग्रेस एएचआरटीसी जो लखां रुपये रा चूना लगाया था. इहा रैलिया लेई एचआरटीसी री बसां बुक कीती गई थी, जिस पर 72 लाख रा खर्चा आया था. तिनें केहा कि कांग्रेस ए एचआरटीसी जो इक रुपया भी नी दितेया था. बाद च पूरी राशि सरकार ए एचआरटीसी रे खाते च जमा कीती थी.

सीएम जयराम रा कांग्रेस पर पलटवार, पार्टी नेतेयां जो दीती ये नसीहत

मंडी शहर रे पड्डल च 27 दिसंबरा जो होणे आले सरकार रे भव्य समारोह री तैयारियां लगभग अपणे अंतिम रूप च हन. त्औरा जो (CM Jairam Thakur in Mandi) हिमाचल प्रदेश रे सीएम जयराम ठाकुर ए पड्डल पहुंची ने पूरी तैयारियां रा जायजा व्यक्तिगत रूप ते लितेया. इस दौरान तिनें कांग्रेस द्वारा दिते गए बयान पर प्रतिक्रिया (Jairam Comment on Congress party) देंदे होए केहा कि कांग्रेस आले सुर्खियां च रेहणे लेई अनाप-शनाप बयानबाजी करा दे हन.

