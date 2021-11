नगर निगम री लापरवाही ते स्वच्छता रैंकिंग च पिछड़ेया शिमला: टिकेंद्र पंवर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 (Swachh Survekshan 2021) च राजधानी शिमला रे पिछड़ने पर विपक्षी दल मुखर होई गए हन. नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) रे पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर (Tikender Panwar) ए इसरे लेई भाजपा शासित नगर निगमा जो जिम्मेदार ठहराया है.

ग्राहकां जो बैंकां रे नी काटणे पैणे चक्कर, हुण घर बैठे खोली सकां ए अकाउंट: DGM PK Sharma

बैंकां द्वारा हुण ग्राहकां रे खाते ऑनलाइन एप (online app) माध्यम ते भी खोले जादे हन, जिसरे चलदे लोकां जो हुण बैंकां रे चक्कर कटणे री जरूरत नी होणी. बैंक री ऐप रे माध्यम ते ही गाहक अपणा फोटो अपलोड करी कन्ने तिसरे बाद बैंकां रे कर्मचारी व्यक्ति रे खाते जो ऑनलाइन खोली दें. ये गल कुल्लू च भारतीय स्टेट बैंक ऋण उन्मुखी कदम कन्ने ग्राहक संपर्क कार्यक्रम (SBI Credit Oriented Initiatives And Customer Outreach Program) रे दौरान डीजीएम पीके शर्मा (DGM PK Sharma) ए केही.

पठानकोट ग्रेनेड अटैक: हिमाचल रे सीमावर्ती इलाकेयां च पुलिस ए बढ़ाई चौकसी

पंजाब रे सीमावर्ती जिले पठानकोट च सेना कैम्प रे इक गेट रे बल ग्रेनेड हमला (Grenade attack) होया है. बाइक सवार हमलावरें आर्मी कैंप (Army Camp) रे त्रिवेणी गेट (Triveni gate) रे बल ग्रेनेड सटेया. इस हमले रे बाद पंजाब कन्ने हिमाचल री सीमा ने सटे इलाकेयां च पुलिस ए चौकसी बढ़ाई दीती है. कांगड़ा जिले रे कंडवाल बैरियर ते होई ने गुजरने आली गड्डयां री पुलिस तलाशी लेदी है.

खबरां पहाड़ां री

जज्बा: 85 साल री उम्र च जीते 3 गोल्ड मेडल

जाली कुछ कर गुजरने रा जज्बा हो तां उम्र भी तुंहारी मंजिल च बाधा नी बणी सकदा. इस गल जो साबित करी ने दसेया है नाहन रे रहणे आले 85 वर्षीय एसएस शर्मा (SS Sharma) ए. इतनी ज्यादा उम्र होणे रे बावजूद तिनें राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता (state level athletics competition) च न केवल हिस्सा लितेया बल्कि 3 गोल्ड मेडल (Gold Medal) भी अपणे नां किते. एसएस शर्मा ए इसा उम्रा च भी प्रतियोगिता च भाग लेई ने युवां रे सामणे फिटनेस (Fitness) रा इक उदाहरण पेश कितेया है.

भाजपा री स्थिति 'डूबदे जहाज' जेड़ी...डूबना सभी जो पैणा: मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल प्रदेश च विधानसभा चुनाव (Assembly elections) नजदीक आंदे की राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हन. इसी रे चलदे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) री अगुवाई च हरोली कांग्रेस ए सोमवार प्यागा प्रभात फेरी निकाली ने जनता जो भाजपा सरकार रे खिलाफ जागरूक कितेया. हरोली विधानसभा क्षेत्र (Haroli Assembly Constituency) रे घालूवाल च निकाली गई 'प्रभात फेरी' रे दौरान कांग्रेस ए भाजपा पर महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता कन्ने माफिया राज फैलाणे रे आरोप जड़े.

मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय च नी मिला दी छात्रां जो सुविधाएं

हिमाचल प्रदेश रे मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय (Mandi Cluster University) च स्टूडेंटा जो सुविधाएं नी मिलणे ते एबीवीपी ए सरकार रे खिलाफ मोर्चा खोली दितेया है. इसी कड़ी च एबीवीपी आ 8 दिसंबरा जो मंडी च हुंकार रैली (Hunkar rally in Mandi) निकालणी. सोमवारा जो मंडी च आयोजित इक पत्रकार वार्ता रे दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) रे जिला संयोजक गौरव अत्री ए केहा कि एबीवीपी अपणी सात सूत्रीय मांगां जो लेई ने परिषद आंदोलन करा दी है कन्ने जाली छात्रां जो मूलभूत सुविधाएं नी मिली जांदी ताली तक आंदोलन जारी रखेया जाणा.

कृषि बिल री वापसी जो पठानिया ए अहिंसक आंदोलन री तानाशाही पर जीत दितेया करार

उत्तराखंड रे चमोली जिले (Chamoli district of Uttarakhand) रे चार विधानसभा क्षेत्रां रा बतौर चुनाव पर्यवेक्षक (election observer) दौरा करने रे बाद लौटे पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया (Former MLA Kuldeep Pathania ए ऐथी होणे वाले विधानसभा चुनावां (assembly elections in uttarakhand) च काग्रेंस पार्टी री जीत रा दावा कितेया हैं. पूर्व विधायक सोमवारा जो हमीरपुर च मीडिया ने गल करा दे थे.

कुल्लू: गड्डियां री आवाजाही लेई अजा ते बंद होया रोहतांग दर्रा

कुल्लू जिले री पर्यटन नगरी मनाली (Tourist city manali) रे कन्ने लगदे विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे (World Famous rohtang pass ) जो आज यानी सोमवारा ते सारे प्रकार री गड्डियां री आवाजाही लेई बंद (Vehicles Movement) करी दितेया गया है. इसरे अलावा जिला प्रशासन ए रोहतांग दर्रे (Rohtnag Pass) रा परमिट जारी करने आली साइटा जो भी बंद करी दितेया है.

CM ए पंडोह च बुलाई सिराज भाजपा मंडल री बैठक

त्औरा जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ए अपणे गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज रे पदाधिकारियां कन्ने बूथ अध्यक्षां रे कन्ने पंडोह रेस्ट हाउस (Pandoh Rest House) रे प्रांगण च बैठक कन्ने उपचुनावां च रेही कमियां पर मंथन कितेया.

CAR ACCIDENT SHIMLA: राजधानी च सड़का ते नीचे पेई गड्डी

राजधानी शिमला च त्औरा जो (Shimla car accident) दोपहरी बाद इक कार बेकाबू होई ने होटल री पार्किंग (Car accident shimla) च जाई गिरी, जिस च कार च सवार 2 लोक घायल होई गए. हादसा छोटा शिमला थाना क्षेत्र (Chota shimla police station) रे तहत सर्कुलर रोड पर हिमलैंड हॉटेल रे (Circular road shimla) पास पेश आया. हादसे च कार च मौजूद इक बंदे जो गंभीर चोटां आई हन, जबकि दूसजा बंदा सेफ है.

