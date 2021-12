खबरां पहाड़ां री, khabara paharan ri

सरदार पटेल री पुण्यतिथि पर सीएम जयराम ए दीती श्रद्धांजलि

Sardar Vallabhbhai Patel Death Anniversary: सरदार वल्लभ भाई पटेल री आज 71वीं पुण्यतिथि (sardar vallabhbhai patel 71th death anniversary) है. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश रे सीएम जयराम ठाकुर (himachal cm jairam thakur) समेत कई नेतेयां तिनां जो श्रद्धांजलि दीती है.

मंडी च सरदार वल्लभ भाई पटेल विवि बनणा हिमाचल रे छात्रां लेई अभूतपूर्व सौगात: विशाल वर्मा

मंडी च सरदार वल्लभ भाई पटेल विवि बनाणे रे सरकारा रे फैसले रा हिमाचल एबीवीपी ए स्वागत कितेया है. प्रदेश मंत्री विशाल शर्मा (ABVP state minister Vishal Verma) ए केहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंडी च प्रदेश विश्वविद्यालय (demand of state university mandi) बनाए जाणे री मांग जो लेई ने पिछले कई सालां ते आंदोलन करा दी थी. विश्वविद्यालय बनणे ते प्रदेश रे हजारां स्टूडेंटां जो लाभ मिलणा जो शिमला दूर होने री वजह ते अपणी पढ़ाई जारी नी रखी पादे थे.

ऊना च सीजन रा सबते ठंडा दिन रेहा बुधवार

ऊना च बुधवारा रा दिन सीजन रा सबते ठंडा दिन दर्ज (coldest day of the season in Una) कितेया गेया है. इस सीजन रा सबते घट न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस (minimum temperature recorded in una) दर्ज कितेया गेया. वहीं, दूजी तरफ धुंधा रे बीच सड़कां पर गड्डियां हेड लाइट ऑन करी ने रेंगदी होई नजर आईं. धुंध रे कारण जिला मुख्यालय रे टक्का रोड पर मंगलवार देर राती बड्डा हादसा (Accident on Una Takka Road) पेश आया है.

वाराणसी दौरे ते लौटे सीएम जयराम, विपक्ष रे आरोपां पर दीती प्रतिक्रिया

सीएम जयराम ठाकुर अपणे वाराणसी दौरे (CM JAIRAM VARANSAI TOUR) ते वापस लौटी आए हन. बुधवारा जो धर्मशाला च तिनें मीडिया ने चर्चा कीती. विपक्ष रे पर्यटन विभाग री संपत्तियों जो बेचणे रे आरोपा पर अपणी प्रतिक्रिया (CM JAIRAM REACT TO CONGRESS) देंदे होए तिनें केहा कि सिर्फ लीज पर ये संपत्तियां दीती जादी हन. इनां जो बेचणे रा आरोप बेबुनियाद है.

पालमपुर च स्वर्ण जयंती चाय मेला: मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले: फरवरी च आणी चाय नीति

पालमपुर रे आईएचबीटी च इक दिवसीय स्वर्ण जयंती चाय मेले रा आयोजन (Golden Jubilee Tea Fair in Palampur) कितेया गेया. जिसरी अध्यक्षता ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ए कीती. वीरेंद्र कंवर ए केहा कि सरकार कांगड़ा चाय रे उत्थान रे प्रति गंभीर है कन्ने इसी बजटा च चाय नीति (Tea Policy in Himachal Pradesh) जो लंदेया जाणा. तिनें केहा कि अप्रैल महीने च चाय पर इक बड्डा उत्सव आयोजित कितेया जाणा. इस च देश भरा ते चाय उत्पादकां जो सदेया जाणा कन्ने इस कार्यक्रम री अध्यक्षता मुख्यमंत्री आ करनी.

CM पोस्टा लेई एक दूजे जो जहर देणे जो भी तैयार हन कांग्रेसी: राकेश पठानिया

वन मंत्री राकेश पठानिया ए कांग्रेस पर एक बड्डा (Rakesh Pathania Comment on Congress) तंज कसेया है. तिनें केहा कि मुख्यमंत्री री सीटा लेई कांग्रेस रे नेता इक दूजो को जहर देणे जो भी तैयार हन. तिनें केहा कि कांग्रेस च CM पद रे इतने उम्मीदवार हन कि इक टीम खड़ी होई सकां ई. इसरे कन्ने ही राकेश पठानिया ए (Rakesh Pathania attack congress Party) मंगलवारा जो तपोवन च युवा कांग्रेस री रैलीया जो भी पूरी तरह ते फ्लॉप शो करार दितेया है.

Fire Incident In Kullu: कुल्लू च अढ़ाई मंजिला मकान जली ने राख

जिला कुल्लू रे उपमंडल आनी रे खाटू गांवां च बुधवार प्यागा इक ढाई मंजिला मकान च आग (house caught fire in khatu village) लगी गई. आगजनी री इस घटना च इस मकाना च रेहणे आले 3 परिवार रे सदस्य भी बेघर होई गए हन. ग्रामीणें आनन-फानन च अगी री सूचना अग्निशमन विभाग (fire department kullu) कन्ने पुलिस जो दीती, लेकिन आग इतनी तेजीया ने भड़की कि पल भरा च ही मकान जली ने राख होई गया.

डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ते फ्री कोचिंग लेने च रुचि दिखा दे अभ्यर्थी

करसोग उपमंडल च पुलिस री वर्दी पहनणे रा सपना संजोए युवां च निशुल्क ट्रेनिंग लेणे री होड़ मची गई है. डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ए गरीब परिवारां री मदद (Himachal police Recruitment) करने लेई पुलिस भर्ती लेई ग्राउंड टेस्ट क्लियर करने आले युवां जो रिटन पेपर (DSP Geetanjali Thakur free coaching) री तैयारी लेई फ्री ट्रेनिंग देणे री पहल कीती है.

ओल्ड पेंशन स्कीम च शामिल किते जाणे जो लेई ने सीएम जयराम आ ने मिलणा ग्रामीण विद्या उपासक

जिला सिरमौर ग्रामीण विद्या उपासक संघ (Sirmaur Gramin Vidya Upasak Sangh) ए बुधवारा जो प्रेस कांफ्रेस आयोजित कीती. प्रेस कांफ्रेस जो संबोधित करदे होए जिला अध्यक्ष माया राम शर्मा ए दसेया कि प्रदेश च नियुक्त 1300 रे लगभग विद्या उपासकां री नियुक्ति साल 2002 च भाजपा सरकारा द्वारा ही कीती गई थी.

विभिन्न प्रतिनिधिमंडलां रे प्रतिनिधियें मुख्यमंत्री ने कीती मुलाकात

शीतकालीन सत्र रे लास्ट दिन विभिन्न प्रतिनिधिमंडलां रे प्रतिनिधियें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात (Representatives of various delegations meet CM Jairam ) करी ने तिनां रे सामणे अपणियां मांगां रखीं. इस दौरान सीएम जयराम ए तमाम प्रतिनिधिमंडलां रे प्रतिनिधियां जो धैर्यपूर्वक सुणदे होए तिनां री तमाम मांगां पर विचार करने रा आश्वासन दितेया.

