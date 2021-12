PAHARI BULLETIN OF ETV BHARAT

पांवटा साहिब च देखरेख रे अभाव च बदहाल होए सार्वजनिक शौचालय

इओर जिथी सरकार लोकां जो स्वच्छता रे प्रति जागरूक करा दी है कन्ने हर घर शौचालय अभियान चलाए हुए है तां वहीं, दूजी ओर धरातल पर सरकार रे सारे दावे फेल हुंदे दिखाई देदे हन. गल अगर सिरमौर जिले रे विकासखंड पांवटा साहिब री करें तां ऐथी सार्वजनिक शौचालयां री हालत बेहद (Bad condition of public toilets in Paonta) खराब है. इनां शौचालयां च गंदगी रे ढेर लगे हन. न तां ऐथी पाणी री उचित व्यवस्था है कन्ने ना ही सफाई री. ऐसे च ऐथी लोकां जो परेशानी उठानी पैदी है.

मझाण अग्निकांड: सीएम जयराम ए जताया दुख

मझाण अग्निकांड (fire in mazhan village of kullu) पर सीएम जयराम (cm jairam on mazhan fire incident ) ए दुख जताया है. सीएम जयराम ठाकुर ए ग्रामीणां जो हर संभव मदद रा भरोसा दितेया है. सीएम जयराम ठाकुर ए केहा कि संकट ( cm jairam expressed over on mazhan fire inccident) री इसा घड़िया च अहें प्रभावित परिवारां रे साथ हन.

26 दिसंबरा जो आयोजित होणा राज्य स्तरीय हिमाचल प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप

गुरुभूमि पांवटा साहिब च साल री सबते बड्डी मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता रा आयोजन (masters athletics competition organized in Paonta Sahib) 26 दिसंबर जो कितेया जाणा. प्रतियोगिता रा उद्घाटन राज्य खाद्य कन्ने नागरिक आपूर्ति निगम रे उपाध्यक्ष बलदेव तोमर (Baldev Tomar will inaugurate masters athletics competition) करनी. समापन समारोह व पुस्कार वितरण हिमाचल प्रदेश रे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (Minister Sukhram will do prize distribution) द्वारा कितेया जाणा.

अधूरे कार्यों के उद्घाटन कर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही जयराम सरकार: सुधीर शर्मा

हिमाचल प्रदेश च 2022 च होणे आले विधानसभा रे चुनावां (Himachal Pradesh 2022 Assembly Elections) जो लेई ने प्रदेश सरकार आए दिन विभिन्न योजनां रे उद्घाटन कन्ने शिलान्यास करा दी हैं. वहीं, विपक्ष भी लगातार प्रदेश री जयराम सरकार जो घेरे हुए है. शनिवारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी रे सचिव कन्ने पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा (Sudhir Sharma accuses BJP) ए भी प्रदेश री जयराम सरकारा पर लोकां जो गुमराह करने रे आरोप लगाए हन कन्ने. तिनें केहा कि भाजपा सरकार (Sudhir Sharma targets Jairam Government) आधे-अधूरे कमां रा उद्घाटन करी ने सिर्फ वाहवाही लूटने रा प्रयास करा दी है.

मोबाइल पर अश्लील चैट कन्ने फोटो भेजणे आला आरोपी बिहार ते गिरफ्तार

शिमला पुलिस ए अश्लील चैट कन्ने फोटो शेयर (Arrest for Sharing obscene photos) करने आले इक व्यक्ति जो बिहार रे पटना ते गिरफ्तार (himachal police arrest man from bihar) कितेया है. कुछ दिन पहले शिमला पुलिस जो शिकायत मिली थी कि जिसरे बाद पुलिस ए ये कार्रवाई कीती है. आरोपी ए पुलिस पूछताछ करा दी है.

KULLU: बंजार मैदान च आपस च भिड़ी स्कूली छात्राएं

बंजार रे मेला मैदान च छात्रां रे (School girls fight in Banjar) दो गुटां च मारपीट रा वीडियो सोशल मीडिया (Kullu viral video) च खूब वायरल होदा है. दसेया जादा है छात्रां च होई इसा लड़ाई ते पहले ऐथी छात्र गुट री भी लड़ाई होई थी. ये भिड़ंत किनां कारणां ते होई फिलहाल इस बारे च पता नी चली पाया है.

सुंदरनगर च लापता छात्र रा हाले तक नी लगेया पता

मंडी जिले रे महावीर स्कूल सुंदरनगर च पढ़ने आले 11वीं क्लासा रे स्टूडेंट आस्तिक गुप्ता रा छेवें दिन भी कोई सुराग नी मिली पाया (Sundar Nagar School Boy missing) है. रहस्यमयी परिस्थितियां च लापता होए छात्र रा पता लगाणा पुलिस कन्ने एनडीआरएफ री टीम लेई टेडी खीर साबित होदा है. वहीं, छात्र रे पिते तिनां रे बेटे री सूचना देणे आले जो 51 हजार देणे रा कितेया ऐलान (Kidnapping case in Sundar Nagar Mandi).

एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप रा नाहन च आगाज

शनिवारा जो जिला मुख्यालय नाहन रे ऐतिहासिक चौगान मैदान (Historic Chaugan Maidan of Nahan) च तीन दिवसीय एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियन रा आगाज होई गेया है. (HP Inter College Football Championship in nahan) जिसरा शुभारंभ एसपी सिरमौर ओमापति जमवाल (SP Sirmaur inaugurated Football Championship) ए कितेया कन्ने युवां जो नशे ते दूर रेहने रा संदेश दितेया.

शर्मनाक! ऊना च नाबालिग रे कन्ने कुकर्म, आरोपी पिता गिरफ्तार

जिला ऊना च इक पिते पर अपणे ही 12 सालां रे बेटे रे कन्ने गलत हरकत करने (sexual abuse with minor boy) रा मामला सामणे आया है. पुलिस ए बड़े बेटे री शिकायत पर पिते जो गिरफ्तार करी ने विभिन्न धारां रे तहत मामला दर्ज करी ने जांच शुरू करी दीती है.

भाजपा ने तैयार की मिशन रिपीट की रणनीति, सतपाल सत्ती ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश

ऊने रे जिला परिषद सभागार च त्औरा जो भारतीय जनता पार्टी री मंडल स्तरीय बैठक रा (Una BJP Mandal Meeting) आयोजन कितेया गया. वित्त राज्य आयोग रे अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ए विशेष रुप ते बैठक च शिरकत कीती, जबकि बैठक री अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ए कीती. बैठक रे दौरान सारे कार्यकर्तां रे कन्ने विधानसभा क्षेत्र च चला दी विकास योजनाआं पर विचार मंथन कितेया गया.

