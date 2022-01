Khabaran Paharan Ri, खबरां पहाड़ां री

सोलन भाजपा रा सिग्नेचर अभियान, कोरोना नियमों की उड़ी सरेआम धज्जियां

हिमाचल प्रदेश च भले ही कोरोना संक्रमणा जो लेई ने नियमां च सख्ती कीती गई हो, पर खुद भाजपा रे कुछ नेता कोविड नियमां रा पालन करना जरुरी नी समझा दे हन. दरअसल विश्राम गृह सोलन परिसर च बीजेपी मंडल ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सुरक्षा च चूक मामले पर सिग्नेचर अभियान (BJP Signature campaign in Solan) चलाया, लेकिन इस दौरान कोविड नियमां रा सरेआम उल्लंघन (Solan BJP violate Covid rules ) हुंदा देखा गया.

बर्फ रा दीदार करने मनाली रा रुख करा दे सैलानी

पिछले एक हफ्ते च हिमाचल रे मौसम (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL) रा मिजाज बदली गेया है. सैलानी बर्फबारी रा मजा लेणे लेई हिमाचल रे पर्यटन स्थल (TOURIST PLACE IN HIMACHAL) रा रुख करा दे हन. कुल्लू रे ऊंचाई आले इलाकेयां च होई बर्फबारी (SNOWFALL IN KULLU) रे बाद पर्यटक सोलंग नाला (SOLANG VALLEY CLOSED FOR TOURIST) रा रुख करा दे हन, लेकिन बर्फबारी री वजह ते सड़का पर फिसलन (VEHICLES SKID IN MANALI) बढ़ी गई है. जिसो देखदे होए जिला प्रशासन ए नेहरू कुंड रे आगे गड्डियां री आवाजाही पर रोक लगाई दीती है.

शिमला भाजपा रा हस्ताक्षर अभियान, सुरेश भारद्वाज ए कीती ये मांग

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ए पंजाब च पीएम मोदी री सुरक्षा चूक जो बड्डा अपराध दसेया है. तिनें केहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी री जान भी तिनां री सुरक्षा च चूक री वजह ते गई थी. इसरे अलावा राजीव गांधी री मौत भी आतंकवादी घटना रे कारण होई थी. भारद्वाज ए ये गलां मंगलवारा जो शिमले रे रिज मैदाना पर सिग्नेचर अभियान रा शुभारंभ करदे होए केही. भारद्वाज ए केहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सुरक्षा ते समझौता निंदनीय है. इसरे विरोध च हिमाचल रे सारे 74 मंडलां च सिग्नेचर अभियान (BJP Signature campaign in shimla) चलाया जादा है.

हमीरपुर च प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित

ओमीक्रोन रे खतरे रे बीच हुण जिला प्रशासन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर ते लेई ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर च ऑक्सीजन सपोर्ट विकसित करी लितेया गेया है. इक तरफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर च ऑक्सीजन सपोर्ट री तैयारी कीती जादी है तो वहीं, दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर (Medical College Hamirpur) च ऑक्सीजन रे तीजे पीएसए प्लांट 1 हफ्ते के अंदर शुरू करी दितेया जाणा.

कुल्लू च बर्फबारी कन्ने बरखा ते पीडब्ल्यूडी जो 2 करोड़ रा नुकसान

कुल्लू जिले च दो दिनां से मौसम साफ होणे रे बावजूद भी हालात ठीक नी है. हाले भी बर्फबारी रे कारण कई सड़कां (Roads blocked due snowfall in Kullu) बंद हन. वहीं, जो सड़कां खोली भी गई हन तिनां पर भी गड्डियां चलाणा खतरे ते (trouble during snowfall in kullu) खाली नी है. एडीसी कुल्लू शिवम प्रताप सिंह ए दसेया कि बरखा कन्ने बर्फबारी रे चलते लोक निर्माण विभाग कन्ने बिजली बोर्ड जो करोड़ों रुपये रा नुकसान होया है. सवा दो करोड़ रुपए रे नुकसान री रिपोर्ट बनाई ने सरकारा जो भेजी दीती गई है.

पीएम मोदी री सुरक्षा च चूक होणा पंजाब सरकार री इक सोची समझी साजिश: सुरेश कश्यप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सुरक्षा च चूक होणा (PM Modi security breach case) पंजाब सरकार री इक सोची समझी साजिश है. ये आरोप हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ए लगाया है. नाहन च सिग्नेचर अभियान री (BJP Signature campaign in nahan) शुरुआत करने रे बाद तिनें केहा कि पीएम मोदी री सुरक्षा च चूक होणा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

किन्नौर च किशोरां रे टीकाकरण रा लक्ष्य भी होया पूरा

डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ए (DC Kinnaur on covid vaccination) पात्र लोकां ते आग्रह कितेया कि सैं अपणे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र च कोविड रोधी प्रिकॉशनरी टीका (Booster Dose ) जरूर लगायें. इसरे अलावा डीसी किन्नौर ए दसेया कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले च 15 ते 18 वर्षीय किशोरां जो कोविड रा पहला टीकाकरण (teenagers Vaccination in Kinnaur) रा लक्ष्य पूरा करी लितेया गेया है, जिसरे लेई तिनें स्वास्थ्य विभाग जो बधाई भी दीती है.

भारतीय किसान संघ कुल्लू ए डीसी रे माध्यम ते राष्ट्रपति जो सौंपेया ज्ञापन

देशभर च किसान आंदोलन रे बाद किसानां रे हकां री मांग उठा दी है. तां वहीं, हुण भारतीय किसान संघ भी किसानां री मांगां जो लेई ने (Demand of farmers in Himachal) जगह-जगह प्रदर्शन करा दा है. कुल्लू च भी भारतीय किसान संघ रे द्वारा डीसी कुल्लू रे माध्यम ते इक ज्ञापन राष्ट्रपति जो भेजेया गेया कन्ने किसानां रे हितां च सारे मांगां जो जल्द ते जल्द पूरा करने लेई भी (Bharatiya Kisan Sangh Kullu) मसौदा तैयार करने री गल केही गई.

जांदे-जांदे पांज लोकां री जिंदगी च 'रोशनी' भरी गई सुंदरनगर री निशा

मंडी जिले रे सुंदरनगर निवासी निशा ठाकुर (43 वर्षीय) जो पीजीईआई चंडीगढ़ च इलाज रे दौरान डॉक्टरां ए ब्रेन डेड घोषित करी दितेया था. भले ही निशा ठाकुर हुण इस दुनिया च नी हैं, लेकिन दुनिया जो अलविदा केहणे रे कन्ने ही तिनें पांज जरूरतमंद मरीजां जो नई जिंदगी दीती है. दरअसल ट्रांसलेट कोऑर्डिनेटर ते काउंसिल होणे रे बाद घरवाले (Husband donate brain dead wife organ) ए निशा रे ऑर्गन डोनेट करने जो लेई ने सहमति दीती.

IMD ए कीती बारिश री भविष्यवाणी, मैदान च हाले होर बढनी ठंड

आने आले दो-तीन दिनां च पूर्व कन्ने मध्य भारत च बरखा होई सकां ई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) रे अनुसार, 14 जनवरी तक बिहार कन्ने उत्तर प्रदेश च बरखा होणी. इसरे अलावा पहाड़ी राज्येयां च भारी बर्फबारी री चेतावनी दीती गई है. उत्तर भारत रे कई इलाकेयां च बरखा री वजह ते आणे आले दिनां च पारा होर ज्यादा गिरी जाणा. इसते ठंड बढ़णे री संभावना ज्यादा होई गेई है.

