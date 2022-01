PAHARI BULLETIN OF ETV BHARAT

बर्फबारी रे बाद हुण लाहौल घाटी च हिमस्खलन रा खतरा

लाहौल स्पीति च बीते दिनों होई भारी (Snowfall in Himachal Pradesh) बर्फबारी रे चलदे जनजीवन प्रभावित होया है तां वहीं, मौसम खुलणे रे बाद घाटी च हिमस्खलन रा खतरा भी बढ़ी गेया है. बीआरओ री मशीनरी केलांग ते मनाली (avalanche in Lahaul Spiti) सड़क मार्ग पर बर्फा जो हटाने च जुटी गई है. हालांकि बीते दो दिनां ते होदी भारी बर्फबारी रे कारण घाटी च 4 फीट ते ज्यादा बर्फ जमी गई है. ऐसे च सड़कां री बहाली लेई भी बीआरओ जो कड़ी मेहणत करनी पैदी है. इसरे अलावा पेयजल कन्ने बिजली री व्यवस्था भी भारी बर्फबारी रे कारण प्रभावित होई है.

कुल्लू च 6:30 बजे तक ही खुलणी दुकानां, डीसी ए जारी किते आदेश

कोरोना रे बढ़दे मामलेयां रे बीच (corona cases in himachal) हिमाचल सरकार द्वारा कई बंदिशां लगाई दीती गई हन. वहीं, जिला प्रशासन भी अपणे अपने स्तरा पर मामलेयां पर काबू पाणे लेई कई फैसले लेदा है. इसी तरह जिला कुल्लू च भी (Corona restrictions in Kullu) प्रशासन ए फैसला लितेया है कि ऐथी सारी दुकानां कन्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान शामी 6:30 बजे तक ही खुले रेहणे. हालांकि दवाई री दुकानां पर इस प्रकार रा कोई प्रतिबंध नी होणा.

हरियाणा ते पहुंचे टूररिस्टां री कारा पर पेया डाल, बर्फ च फंसी कई गड्डियां

हिमाचल प्रदेश च बर्फबारी रा मजा लेणे लेई बाहरी राज्येयां ते पर्यटकां री आवाजाही जारी है. पर्यटन स्थल डलहौजी री गल करें तां ऐथी भी टूरिरस्ट बर्फ देखणे री चाह (snowfall in dalhousie) लिए पहुंचा दे हन. हालांकि इस दौरान टूररिस्यां जो भारी मुश्किलां रा सामना भी करना (Trouble for tourists in Dalhousie) पैदा है. हरियाणा ते आए टूरिरस्टां री गड्डिया पर डाल पौणे ते गड्डिया जो काफी नुकसान पहुंचेया है, गनीमत रही कि हादसे रे वक्त कारा च कोई नी था. वहीं, क्षेत्र च बर्फबारी रे कारण कई सड़कां बंद भी हन कन्ने कई जगह टूरिरस्ट फंस हन.

खबरां पहाड़ां री

बर्फबारी रे कारण देश दुनिया ते कटेया किन्नौर रा संपर्क

किन्नौर च लगातार चार दिनां ते बर्फबारी हो दी (HEAVY SNOWFALL IN KINNAUR) है. बर्फबारी ते हुण कई क्षेत्र देश-दुनिया ते कटी चुके हन. जिथी इक ओर लोकां जो आवाजाही च दिक्कतां पेश आदी हन (Kinnaur facing troubles due to snowfall) वहीं, जिले रे विभिन्न क्षेत्रां च बिजली कन्ने पानी री सप्लाई भी ठप हो गई (Roads closed in Kinnaur after snowfall) है.

हिमाचल च आफत री बर्फबारी, 855 सड़कां बंद, 3722 ट्रांसफार्मर बंद

हिमाचल प्रदेश च बीते दो दिनां ते जमी ने बर्फबारी होदी है, जिसते कई क्षेत्रां च जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त होई गेया है. वहीं, भारी बर्फबारी रे चलते सड़कां बंद होणे रे कन्ने-कन्ने (Snowfall in Himachal Pradesh) कई क्षेत्रां च हाले भी बिजली गुल है. प्रदेश च सोमवारा जो 855 सड़कां यातायात लेई पूरी तरह ते बंद पैईदी हन. सबते ज्यादा सड़कां शिमला कन्ने लाहौल स्पीति च बंद हैं. इसरे अलावा बर्फबारी रे चलदे कई क्षेत्रां च ब्लैक आउट होई गया है. प्रदेश च 3,722 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होई गए हन, जिसते लोकां जो नेरे च रेहणा पैदा है.

दवाइयां री आड़ च होदी नशे री तस्करी, 150 KG डोडा-पोस्त रे कन्ने गिरफ्तार

कंटेनर च दवाइयां री आड़ च होदी डोडा-पोस्त (Doda Poppy Smuggling In Churu) की तस्करी. चूरू री दूधवाखारा थाना पुलिस ए 150 किलो डोडा-पोस्त कितेया जब्त. आरोपियां री पछैयाण हिमाचल प्रदेश निवासी जसवीर सिंह कन्ने मोहिंद्र सिंह रे रूप च होई है. दोनां रे खिलाफ दूधवाखारा पुलिस थाने च NDPS एक्ट री धारां च मामला दर्ज करी लितेया है.

हिमाचल च आज ते बुजुर्गां कन्ने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो बूस्टर डोज

कोरोना महामारी कन्ने ओमीक्रोन वेरिएंट (Covid omicron variant) ते बचाव लेई टीकाकरण तेज कितेया जादा है. इसी कड़ी च आज ते हिमाचल समेत पूरे देश च स्वास्थ्यकर्मियां कन्ने अग्रिम मोर्चे रे कर्मियां (frontline workers corona vaccine) जो तीजा कोरोना टीका (covid vaccine Third dose) लगाया जादा है. इसरे अलावा 60 साल ते ज्यादा उम्र रे ऐड़े लोक जो होर गंभीर बीमारियां ते ग्रस्त हन, तिनों भी कोविड-19 टीके री एहतियाती खुराक (third covid vaccine 60 years plus) लगाई जादी है. हिमाचल च वैक्सीन री पहली खेप पहुंची चुकी है. सरकार तीजी कोविड-19 वैक्सीन जो प्रीकॉशन डोज (covid 19 vaccine precaution dose) भी केहदी है.

शिमला च आधा फीट बर्फबारी, रिज पर बर्फ ने खेलदे नजर आए सैलानी

हिमाचल प्रदेश च नए साला ते जमी ने बर्फबारी होदी है, जिसते कई क्षेत्रां च जनजीवन पूरी तरह ते अस्त-व्यस्त होई गेया है. वहीं प्रदेश री राजधानी शिमला च त्औरा री राती इक बार फिरी बर्फबारी (SNOWFALL IN SHIMLA) होई है. वहीं प्यागा राजधानी पूरी तरह ते बर्फ री सफेद चादरा च लिपटी नजर आई. बर्फबारी रे चलदे गड्डियां री आवाजाही पूरी तरह ते ठप (Roads closed after Snowfall in Shimla) होई गेई है.

कुल्लू च बर्फबारी बणी आफत, ऊपरी इलाकेयां च सड़कां बंद, बिजली गुल

कुल्लू जिले रे निचले इलाकेया च भी बर्फबारी होई है. जिसते निचले क्षेत्रां रे किसान बागवानां जो भी फसल बेहतर होणे री उम्मीद है. वहीं, जिले च होदी भारी बर्फबारी ते (heavy snowfall in Kullu) जन-जीवन भी प्रभावित होया है. बर्फबारी रे कारण कुछ जगहां पर गड्डियां री आवाजाही प्रभावित होई है. ऐसे च विभाग रे अधिकारी जो निर्देश दिते गए हन कि सैं सड़कां ते बर्फ हटाणे रा काम शुरू करें. इसरे अलावा बिजली री व्यवस्था जो भी बेहतर कितेया जादा है.

डलहौजी च गुरुद्वारे पर पेई बर्फा ने लदोईरी देवदार री टेहणियां, बाल-बाल बची जान

हिमाचल च पिछले दो दिनां ते होदी बर्फबारी हुण लोकां लेई आफत बणदी जादी (snowfall in himachal) है. बर्फबारी रे कारण प्रदेश री सरकारी कन्ने गैर सरकारी संपत्ति जो काफी नुकसान होया है. ताजा मामले च डलहौजी रे कैंट क्षेत्र रे गुरुद्वारे (Gurdwara Sahib Singh Sabha Dalhousie) रे लेंटर पर इक डाला पर बड्डी-बड्डी टेहणियां पौणे ते नुकसान (Damage in Dalhousie due to snowfall) पहुंचेया है.

