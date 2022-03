CBSE ने हाईस्कूल के पहले टर्म का रिजल्ट जारी किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने दसवीं क्लास के पहले टर्म की परीक्षा का परिणाम (high school result of first term) जारी कर दिया है. पहले टर्म की परीक्षा का परिणाम स्कूलों को भेज दिए गए हैं. बोर्ड ने बताया कि स्कूलों को थ्योरी की परीक्षा के अंक बता दिये गये हैं. स्कूलों के पास इंटरनल और प्रैक्टिकल अंक पहले से ही उपलब्ध हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

ओडिशा में लखीमपुरी खीरी जैसी घटना: विधायक ने भीड़ पर चढ़ाई गाड़ी, 20 से अधिक घायल

ओडिशा के खुरदा में विधायक प्रशांत जगदेव ने भीड़ में अपना गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं. इस घटना में दो पत्रकार, सात पुलिसकर्मियों समेत 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम चन्नी को हराने वाले लाभ सिंह की मां हैं सफाई कर्मी

पंजाब (Punjab) के भदौड़ से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) प्रत्याशी लाभ सिंह उगोके (Labh Singh Ugoke) ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सियासी शिकस्त दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नादौन में दो बाइकों की जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत...4 घायल

हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर चालकों की लापरवाही के कारण ही ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा मामले में शिमला, धर्मशाला एनएच पर (accident on Shimla Dharamshala NH) नादौन के गगाल के पास दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो (Two bikes collided near Gagal) गई. जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं. जिनका टांडा मेडिकल कॉलेज (Tanda Medical College) में इलाज चल रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हाशिए पर खड़ी है कांग्रेस, हिमाचल में होगा मिशन रिपीट: डॉ. राजीव बिंदल

हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. राजीव बिंदल औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के (Industrial Area Kala Amb) दौरे पर रहे. विधायक बिंदल ने मोगीनंद सहित कालाअंब में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए. इस दौरान डॉ. बिंदल ने जहां देश में चार राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भाजपा आलाकमान सहित लोगों को बधाई दी, तो वहीं इस बीच कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मंडी में ट्रेड यूनियनों का सम्मेलन, 28-29 मार्च को केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का निर्णय

सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने (citu state general secretary prem gautam) कहा कि आगामी 28-29 मार्च को दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूर दो दिन की हड़ताल (workers strike in himachal) करने जा रहे हैं. उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने का भी आरोप लगाया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पहली बार बड़सर पहुंचेंगे सीएम जयराम ? कांग्रेस की चुटकी- ऑनलाइन ही कर देते उद्घाटन शिलान्यास

चुनावी साल में सीएम जयराम ठाकुर को बड़सर की याद आ गई है. मुख्यमंत्री 13 मार्च को क्षेत्र के दौरे पर आने वाले हैं. ऐसे में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के साथ हमीरपुर जिले की सियासी फिजाओं में सीएम के दौरे (cm jairam barsar tour) को लेकर चर्चा हो रही है. कांग्रेस विधायक लखनपाल कई बार सीएम का दौरा रद्द होने पर यह तंज कस चुके हैं कि मुख्यमंत्री टिकट के दावेदारों के संभावित दंगल से बचना चाहते हैं. इस लिए हर बार अपना दौरा रद्द कर देते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मंडी पुलिस ने केरल के 24 वर्षीय युवक को चरस के साथ किया गिरफ्तार

मंडी पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसे हुए हैं. ताजा मामले में जिला पुलिस ने मनाली से अंबाला जा रही बस को जब चेकिंग के लिए रोका तो एक युवक से 122 ग्राम चरस बरामद की गई. युवक केरल का (Mandi police arrested Kerala youth) रहने वाला है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के सपूत शहीद प्रशांत ठाकुर मरणोपरांत सेना मेडल से अलंकृत, परिजनों ने जताया सेना का आभार

सिरमौर जिले के गलाना गांव से ताल्लुक रखने वाले शहीद प्रशांत ठाकुर (martyr Prashant Singh Thakur) को मरणोपरांत सेना मेडल से अलंकृत करने पर शहीद के परिजनों ने सेना का आभार व्यक्त किया है. महज 24 साल की उम्र में प्रशांत ठाकुर बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के कारण शहीद हो गए थे. प्रशांत ठाकुर महज 18 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. शहीद जवान प्रशांत ठाकुर भारतीय सेना के 18-ग्रेनेडियर रेजिमेंट के तहत 29 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

साइबर सेल शिमला की बड़ी कार्रवाई, शातिर ठग को झारखंड के जामताड़ा से किया गिरफ्तार

साइबर सेल शिमला ने साइबर ठगी मामले में एक व्यक्ति को झारखंड के जामताड़ा (cyber thug arrested from jharkhand) से गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पानी का बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की थी. समस्या आने पर गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर कॉल की. शातिर ने उससे पेमेंट क्लियर करने के लिए एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाई. जिसके बाद उसके बैंक खाते से 1.53 लाख रुपये निकाल लिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

