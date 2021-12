हमीरपुर: एनआईटी हमीरपुर के बी.टेक (NIT Hamirpur) (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) के दो छात्रों विशाल श्रीवास्तव (NIT Hamirpur student Vishal Srivastava) और निशित अत्रे (NIT Hamirpur student Nishit Atre) को अमेजन लंदन से 1.12 करोड़ रुपए सीटीसी प्रति वर्ष का ऑफ-कैंपस प्लेसमेंट ( NIT Hamirpur 2 students got crores package) प्रस्ताव मिला है. दोनों वर्ष 2022 के मध्य में बी.टेक कोर्स पूरा करने के बाद नियुक्त (NIT Hamirpur students got placement in Amazon London) होंगे. इन छात्रों को क्रमशः अवलारा और पेटीएम से भी ऑन-कैंपस प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं.



विशाल श्रीवास्तव नोएडा के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा से ही पूर्ण की है. विशाल के पिता विजय कुमार श्रीवास्तव एक साइकिल कंपनी में एचआर हेड हैं, जबकि माता बबीता श्रीवास्तव गृहणी हैं.



वहींं, निशित अत्रे उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के रहने वाले हैं और उन्होंने स्थानीय स्कूल से ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है. जमा दो के बाद उन्होंने एनआईटी हमीरपुर में प्रवेश ग्रहण किया. उनके पिता संजय अत्रे व्यवसायी हैं और माता रश्मि अत्रे गृहिणी हैं.

बता दें कि इससे पहले भी एनआईटी हमीरपुर के 3 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों में करोड़ रुपए के प्लेसमेंट पर जॉब मिल चुकी है. इस साल ही अब दो और छात्र इस सूची में शामिल हो गए हैं. एनआईटी हमीरपुर के निदेशक ललित अवस्थी (Director of NIT Hamirpur, Lalit Awasthi) ने इस उपलब्धि के लिए दोनों छात्रों और विभागों के स्टाफ को बधाई दी है.

