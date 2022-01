हमीरपुर: जिला मुख्यालय हमीरपुर में अब बड़े स्तर का शहीद स्मारक बनाया (Martyr Memorial built in Hamirpur) जाएगा. वीर भूमि हमीरपुर के वीर सपूतों के शहादत की वीर गाथा अब हमीरपुर जिला के लोग जान पाएंगे. लगभग 70 लाख रुपये की अनुमानित डीपीआर तैयार कर सरकार को भेजी गई है. यह जानकारी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर में अदम्य साहस के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के बलिदान दिवस पर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए दी.

शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा (martyr captain mridul sharma) के स्मारक पर पहुंचकर शनिवार को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. हमीरपुर शहर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा चौक पर उनके स्मारक एवं प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए शनिवार सुबह से ही गणमान्य लोगों के साथ भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों और आम नागरिकों का तांता लगा रहा. इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद हमीरपुर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहें. बता दें कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा ने 1 जनवरी 2004 में आंतकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में शहादत का जाम पिया था. शहादत के बाद सेना ने मृदुल शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया (tribute meeting in hamirpur) था.

वीडियो.

विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा (MLA Narendra Thakur On Martyr) कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मारक को शहीद स्मारक के रूप में बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा और यहां पर वीरभूमि हमीरपुर जिला के वीर सपूतों की शहादत की वीरगाथा भी वर्णित होगी. इस शहीद स्मारक में शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार को विस्तृत डीपीआर बनाकर भेजी गई है. विधायक का कहना है कि लगभग 70 लाख रुपये की डीपीआर को जल्द ही प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया (tribute to martyr in hamirpur) जाएगा. उन्होंने वीर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मृदुल शर्मा ने सर्वोच्च बलिदान देकर हिमाचल और हमीरपुर जिले को गौरव प्रदान किया है.

गौरतलब है कि हमीरपुर जिले में कोई ऐसा बड़ा शहीद स्मारक अभी तक नहीं बन पाया है. जहां पर वीर शहीदों की शहादत की वीरगाथा वर्णित की गई हो, लेकिन अब सरकार को भेजी गई लाखों रुपये की डीपीआर को अगर मंजूरी मिलती है तो आगामी दिनों में वीरभूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिला के शहीदों के सम्मान में शहीदी स्मारक हमीरपुर जिला में नजर आएगा.

ये भी पढ़ें: Shimla Bomb Threat: शिमला में हालत सामान्य, रिज पर मस्ती करते दिखे पर्यटक