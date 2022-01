हमीरपुर: जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी गठजोड़ का क्रम लगातार जारी (Sujanpur Vidhansabha People joined BJP) है. इसी कड़ी में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में दर्जनभर से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है. सुजानपुर विधानसभा की पंचायत सपाहल (Panchayat Saphal of Sujanpur Assembly) के गांव महराणा के एक दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुषों ने सोमवार को समीरपुर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेकर विधिवत रूप से भाजपा ज्वाइन की है.



पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में आस्था जताते हुए सभी भाजपा का दामन (Many people joined BJP in Sujanpur Assembly) थाम रहे हैं और पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय तौर पर भाग लेंगे और नए लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ेंगे. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को पार्टी का पटका पहना कर उनका अभिनंदन किया. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के परिवार में आप सभी लोगों (Dhumal welcomes people in BJP) का स्वागत है.

उन्होंने कहा कि पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है और पार्टी की सुदृढ़ता की सबसे बड़ी बुनियाद ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं. जनसेवा, राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय, देश की एकता एवं अखंडता को और मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण इत्यादि जैसे कई उत्कृष्ट ध्येय लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है और पार्टी की नीतियों को फलीभूत करने में सबसे बड़ा किरदार पार्टी के कार्यकर्ता निभाते हैं. कोरोना महामारी की गंभीर परिस्थितियों में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज में राहत पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है.

पार्टी जॉइन करने वाले नए सदस्यों में कैप्टन करतार चंद, कैप्टन रसील सिंह, पूर्व वार्ड सदस्य बलदेव सिंह, हवलदार जीत सिंह, हवलदार रतन चंद, हवलदार हरभजन सिंह, महिला मंडल सचिव सरोज कुमारी, हवलदार मिलापचंद सहित नीमा देवी, गायत्री देवी, दामोदरी देवी, निर्मला देवी, रेखा देवी और कौशल्या देवी का नाम शामिल है.

ये भी पढ़ें: Vipin Singh Parmar in palampur: 15वें वित्त आयोग से जिला कांगड़ा की पंचायतों को 104 करोड़ रुपए किए जारी