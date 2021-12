हमीरपुर: ग्राम पंचायत चंगर के तहत आने वाले गलोट क्षेत्र के व्यक्ति की बैल (सांड) के हमले (Man killed by bull in Hamirpur) में मौत हो गई है. शुक्रवार रात को व्यक्ति अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि इसी बीच इस बैल ने बाइक को जोरदार टक्कर मार (bull hit the bike in Hamirpur) दी. जिससे व्यक्ति नाली में जा गिरा और उसे गंभीर चोटें आई थीं. बताया जा रहा है कि व्यक्ति को घायलावस्था में एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया था. वहां पर उसका आप्रेशन भी करना पड़ा. हालांकि व्यक्ति ने शनिवार के दिन दम तोड़ दिया है. मृतक हमीरपुर में ही एक कार्यालय में कार्यरत था.

जानकारी के अनुसार यह खूंखार बैल कई लोगों को पहले भी (bull attack in hamirpur) घायल कर चुका है. करीब 15 दिन पहले इस बैल ने एक व्यक्ति का छाती पर जोरदार टक्कर मार दी थी. इसके उपरांत व्यक्ति करीब 15 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था. एक महिला को भी इस बैल ने घायल किया है. अब इस बैल के आंतक ने एक व्यक्ति के प्राण ही निकाल दिए. ऐसे में शहर के लोगों में इस बैल का आंतक लगातार बढ़ता जा रहा है.

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस बैल को रेसक्यू कर यहां से कहीं अन्यत्र जगह छोड़ा जाए ताकि मानव जीवन सुरक्षित रहे. वहीं, ग्राम पंचायत चंगर के प्रधान अनिल शर्मा ने बताया कि गलोट क्षेत्र के व्यक्ति की मौत का समाचार मिला है. यदि बैल खूंखार हो गया है तो प्रशासन को इसे रेस्क्यू कर किसी और जगह छोड़ देना चाहिए, ताकि लोगों को बहुमूल्य जीवन सुरक्षित रहे. बैल की टक्कर के बार व्यक्ति की मौत हो जाना अत्यंत दुखद है. आपके माध्यम से मामला ध्यान में आया है. यदि क्षेत्र में खूंखार पशु घूम रहा है तो इसे रेस्क्यू किया जाएगा. संबंधित विभागों से इस बारे में बात की जाएगी. बहुत जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा.

