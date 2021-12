हमीरपुर: केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports Anurag Thakur) के मार्गदर्शन में करवाए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ-2 (sansad Khel Mahakumbh in hamirpur) की खिलाड़ियों से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. खेल महाकुंभ संसदीय समिति के अध्यक्ष (President of Khel Mahakumbh Parliamentary Committee) एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास पंचायती राज कृषि एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर (Cabinet minister virender kanwar on Khel Mahakumbh ) ने कहा है कि खिलाड़ियों की भारी मांग के मद्देनजर इस बार खेल महाकुंभ में रेसलिंग प्रतियोगिता (Wrestling competition in Khel Mahakumbh) को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

इतना ही नहीं खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 दिसंबर (registration in sansad Khel Mahakumbh extended till 8th December) तय कर दिया गया है. रेसलिंग के मुकाबले भिन्न-भिन्न भार वर्ग एवं श्रेणियों में करवाए जाएंगे और यह मुकाबले जिला स्तर पर ही आयोजित होंगे, तो इस प्रकार से एथलेटिक्स के साथ खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और फुटबॉल के साथ रेसलिंग एक और खेल जुड़ गया है. कुल मिलाकर 6 तरह की खेलों के मुकाबले और एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धाएं खेल महाकुंभ में आयोजित होंगी. वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जहां अभी तक पूरे संसदीय क्षेत्र में 1000 से अधिक टीमों की रजिस्ट्रेशन खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताओं के लिए हो चुकी है, तो वहीं खिलाड़ियों को और अधिक अवसर देते हुए खेल महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाया जा रहा है.

अंडर-15 और सीनियर आयु वर्ग के तीन तीन भार वर्गों में गर्ल्स और बॉयज के रेसलिंग मुकाबले आयोजित करवाए जाएंगे जिनका विवरण इस प्रकार है. अंडर-15 बॉयज में 41 किलोग्राम, 57 किलोग्राम एवं ओपन श्रेणी, अंडर-15 गर्ल्ज में 39 किलोग्राम, 54 किलोग्राम एवं ओपन, मैन सीनियर में 61 किलोग्राम, 74 किलोग्राम एवं ओपन और वुमेन सीनियर में 53 किलोग्राम, 65 किलोग्राम एवं ओपन श्रेणी के मुकाबले आयोजित करवाए जाएंगे.

जिला स्तर पर रेसलिंग के मुकाबलों में प्रथम टीम को 11000 रुपए, द्वितीय टीम को 5100 रुपए और तृतीय टीम को 3100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. संसदीय स्तर पर प्रथम टीम को 31000 रुपए, द्वितीय टीम को 21000 रुपए और तृतीय टीम को 11000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. रेसलिंग के मुकाबलों में धर्मपुर के खिलाड़ी जिला हमीरपुर में और देहरा व जसवां परागपुर के खिलाड़ी जिला ऊना में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे.

