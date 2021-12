Khabaran Paharan Ri

चंबा च दर्दनाक हादसा, तीन जनांना री मौत

हिमाचल प्रदेश रे जिला चंबा च दर्दनाक हादसा (road accident in chamba) सामणे आया है. भटियात विधानसभा क्षेत्र च बेकाबू होई ने पिकअप खाई (pickup fell into a ditch) रूड़ी गई. हादसे च पिकअप सवार तीन जनांना (three women died in chamba) ते ज्यादा लोक घायल होए हन. सारे लोक पिकअप च सवार होई ने शोक सभा च शामिल होणे जादे थे. राहत कन्ने बचाव काम जारी है.

11 दिसंबरा जो घोषित होणी हिमाचल री नई स्पोर्ट्स पॉलिसी

खेल मंत्री राकेश पठानिया ए केहा कि नई खेल नीति तैयार (Himachal new sports policy) होई गई है कन्ने ये केंद्रीय खेल मंत्रालय जो सौंपी गई है. धर्मशाला च 11 दिसंबरा जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (anurag thakur in dharamshala) री मौजूदगी च इक बार फिरी नई पॉलिसी पर चर्चा (discussion on sport policy in dharamshala) होणी. स्पोर्ट्स पॉलिसी घोषित होणे रे बाद खाली पोस्टां जो भरने री प्रक्रिया भी शुरू करी दीती जाणी.

हिमाचल च बरखा कन्ने बर्फबारी ते पारा गिरेया, आज मौसम साफ रेहणे रे आसार

हिमाचल प्रदेश रे कई हिस्सेयां च होई बरखा कन्ने बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh) ए लोकां री परेशानी बढ़ी गई है. आज प्रदेश च मौसम साफ रेहणे रे आसार हन, जबकि आठ कन्ने नौ दिसंबरा जो कई क्षेत्रां च बरखा-बर्फबारी (rain and snowfall) रा पूर्वानुमान भी है. बर्फबारी रे चलदे प्रदेश च 136 सड़कां बंद होई गई हन. सबते ज्यादा सड़कां लाहौल स्पीति (Roads closed due to snowfall) च बंद रेही, जबकि 127 सड़कां गड्डियां री आवाजाही लेई पूरी तरह ते बंद होई गई हैं. इसरे अलावा मंडी च भी छह सड़कां बंद हन.

मिशन 2022: करसोग च कांग्रेस रा सदस्यता अभियान शुरू

मंडी च करसोग ब्लॉक कांग्रेस (karsog block congress meeting) अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी री अध्यक्षता च आयोजित होई मासिक बैठक रे दौरान सदस्यता अभियान री शुरुआत (congress membership campaign in himachal) कीती गई. आगामी विधानसभा चुनाव (himachal assembly election 2022) च पार्टी ज्यादा वोटां ते प्रदेश री सत्ता पर काबिज हो, इसरे लेई सारे पदाधिकारियां जो अपणे-अपणे क्षेत्रां च ज्यादा ते ज्यादा लोकां जो पार्टी री विचारधारा ते जोड़ने रे निर्देश दिते गए हैं. यही नहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर गांवा च घरा-घरा जाई ने लोकां जो पार्टी ते जोड़नी. इसो लेई ने भी जल्द ही अभियान शुरू कितेया जाणा.

वीडियो.

हिमाचल करूणामूलक संघ ए सरकार री सद्बुद्धि लेई कितेया हवन पाठ

प्रदेश सरकार री सद्बुद्धि लेई शिमले करुणामूलक आश्रितें सद्बुद्धि पाठ (campassionate sangh performed havan) करवाया. करुणामूलक संघ रे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ए केहा कि संघ 131 दिनां ते क्रमिक भूख हड़ताल (hunger strike of campassionate Sangh) पर बैठेया है. करुणामूलक संघ प्रदेश विधानसभा रे शीतकालीन सत्र रे दौरान 13 दिसंबरा जो विधानसभा रा घेराव करना.

महंगाई री मार! कई शहरां च 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे रेट

दक्षिण भारत रे कुछ हिस्सेयां च (tomato price hike in south india) टमाटर री खुदरा कीमतां 140 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंची गई है. देश रे अधिकांश खुदरा बाजारां च सितंबर रे लास्ट ते टमाटर री कीमतां ऊंची बणी दी हैं, लेकिन लगातार बरखा री वजह ते दक्षिणी राज्यां च कीमतां च भारी तेजी आई है. हालांकि प्रदेश री राजधानी शिमले टमाटर रे रेट (shimla tomato rate) 80 ते 85 रुपये प्रति किलोग्राम बिका दे हन.

पुलिस जवानां रे परिजनां पर केस दर्ज करने पर भड़के राठौर

बिलासपुर च भाजपा रे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डे रे काफिले रे सामणे (Cases on Bilaspur Police families) विरोध जताने आले पुलिस जवानां रे परिजनां पर मामला बनाणे पर विपक्षी दल कांग्रेस मुखर होई गेया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ए (who stopped JP Nadda convoy) इस पर हैरानी जतांदे होए प्रदेश सरकार ते परिजनां पर बणाए गए केसां जो वापस लेणे री मांग कीती.

बिलासपुर री जनता ते माफी मंगे नड्डा: बंबर ठाकुर

बिलासपुर सदर रे पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ए भाजपा रे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (Bambar Thakur targeted JP Nadda) जो बिलासपुर री जनता ते माफी मंगणे री गल केही है. बंबर ठाकुर ए केहा कि एम्स च स्थानीय लोकां जो रोजगार बिल्कुल भी (Employment in Himachal) नी दितेया जादा है. ऐसे च जेपी नड्डे जो बिलासपुर री जनता ते माफी मंगणे चाहिंदी.

मंडी च ब्लड बैंक सोसायटी री एंबुलेंस ते चरस बरामद, आरोपी गिरफ्तार

मंडी जिले री बल्ह पुलिस री टीम ए डड़ौर-नागचला फोरलेन पर इक ब्लड बैंक सोसायटी री एंबुलेंस ते (Charas recovered from ambulance mandi) गुप्त सूचना रे आधारा पर 712 ग्राम चरस बरामद करने च सफलता हासिल कीती है. मामले री पुष्टि करदे होए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi Shalini Agnihotri) ए दसेया कि पुलिस ए आरोपी एंबुलेंस ड्राइवरा रे खिलाफ एनडीपीसी एक्ट री धारा 20 रे तहत मामला दर्ज करी ने मामले री जांच शुरू करी दीती है.

हिमाचल च एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टरां जो वॉक इन इंटरव्यू लेई मंजूरी

प्रदेश रे सरकारी मेडिकल कालेजां च (Himachal Pradesh High court) एमबीबीएस री पढ़ाई करा दे प्रशिक्षु डॉक्टरां जो मंगलवारा जो होणे आले वॉक इन इंटरव्यू लेई हाईकोर्ट ते मंजूरी मिली गई है. ये इंटरव्यू सरकारी डॉक्टरां लेई आयोजित (Himachal High court on doctors) करवाए जादे हन. आवेदन करने आलेयां रे अनुसार सैं एमबीबीएस अंतिम साला री पढ़ाई करा दे हन. जिसरी ट्रेनिंग रे टाइम रे 3-4 महीने बचे हन. ऐसे च चार महीने बाद ये डॉक्टर सरकारी डॉक्टरां लेई होणे आले इंटरव्यू लेई पात्र होणे.

ये भी पढ़ें- Road Accident In Chamba: चंबा में दर्दनाक हादसा, तीन महिलाओं की मौत