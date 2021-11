Historical Ghantaghar Mandi: पिछले 2 सालां ते मंडी शहरा रा घंटाघर खराब

मंडी शहर री शान कहे जाणे आला घंटाघर बंद (Historical Ghantaghar not working) पैइदा है. ये ऐतिहासिक धरोहर इन दिनों केवल सेल्फी लेणे लेई ही बढ़िया जगह है. इस घंटाघर च लगी चार घड़ियां री सुइयां पिछले 2 सालां ते ठहरी गई हन. पहले मंडी शहर रे ही रेहणे आले मंगवाईं निवासी सन्नी ए घंटाघर री इनां सूइयां जो ठीक कितेया था, पर तिसरे बाद घड़ियां जो आज दिन तक ठीक नी कितेया गेया है. मंडी शहर रे लोकां रा केहणा है कि ये घंटाघर मंडी शहर री शान है, पर आजकल कोई भी घंटाघर री सुध नी लेदा.

KANGRA: केंद्रीय अंतर मंत्रालय री टीम ए बारिश प्रभावित क्षेत्रां रा कितेया दौरा

कांगड़ा जिले च बरसाती रे मौसम रे दौरान बरखा ते होए नुकसान रे आकलन लेई केंद्रीय अंतर मंत्रालय री टीम (Union Inter Ministry team) ए फील्ड विजिट कितेया. इस दौरान भारी बरखा कन्ने बाढ़ रे कारण प्रभावित जल शक्ति विभाग कांगड़ा (Jal Shakti Department Kangra) री परियोजनाआं कन्ने सड़का जो होए नुकसान रा भी जायाजा लितेया गया. केंद्रीय टीमा च सेंट्रल वाटर कमीशन ते भूपेश कुमार कन्ने डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिसी एंड रेगुलेशन री डिप्टी डायरेक्टर माया कुमारी शामिल थी.

अनुराग ठाकुर रे 'आदर्श गांव' री हकीकत: अणु पंचायत च गंदगी रा अंबार

सांसद रेहंदे होए कदी अनुराग ठाकुर (वर्तमान च केंद्रीय केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल कन्ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, Union Minister of Youth Services and Sports and Information Broadcasting Anurag Thakur) ए सांसद आदर्श ग्राम योजना रे तहत जिस गांवां जो गोद लितेया था, तिस गांवां रे लोग इन दिनों गंदगी ते परेशान हन. हैरानी री गल ये है कि अणु पंचायत जो स्वच्छता पुरस्कार (Cleanliness Award to Anu Panchayat) ते भी सम्मानित कितेया जाई चुकेया है. हुण हालात बद ते बदतर होते जादे हन.

रोहतांग दर्रा बन्द रा असर, 24 घंटेयां च 5113 गड्डियें आर-पार कीती अटल टनल

बुधवार प्यागा 8 बजे ते वीरवार प्यागा 8 बजे तक 5,113 गड्डियें अटल टनल (atal tunnel) जो आर-पार कितेया. अटल टनल (atal tunnel बंद होणे रे बाद हुण टूरिरस्टां लेई लाहौल घाटी रा कोकसर स्नो प्वाइंट (koksar snow point) बणी गेया है. रोजाना हजारां टूरिरस्टां री आवाजाही (tourist movement) ते लाहौल घाटी रे पर्यटन जो भी पंख लगी गे हन कन्ने स्थानीय लोकां री आर्थिकी भी इसते मजबूत होदी है.

Snowfall ते निपटणे लेई शिमला जिला प्रशासन री तैयारी

ठंडी रा सीजन शुरू हुंदे ही शिमला जिला प्रशासन (Shimla District Administration) भी तैयारियां च जुटी गेया है. वीरवारा जो बचत भवन च उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी (Deputy Commissioner Shimla Aditya Negi) ए सारे विभागां रे कन्ने बैठक करी ने जरूरी दिशा निर्देश दिते.

BJP core group meeting: उपचुनाव च मिली हार पर मंथन

भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप री बैठक (BJP State Core Group meeting) च उपचुनावां च हार जो लेई ने मंथन होया. हार रे क्या कारण रहे, इस बारे च गहनता ते चर्चा होई. हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना (Himachal BJP incharge Avinash Rai Khanna) ए केहा कि जो कमियां इनां उपचुनावां च रही गई, तिनां जो दूर कितेया जाणा. प्रदेश भाजपा आ आगामी विधानसभा चुनावां (2022 Assembly Elections) च एकजुट होई ने मैदान च उतरना.

ROAD ACCIDENT: रैला च सड़क ते नीचे रूड़ी जीप, ड्राइवरा री मौत

हिमाचल प्रदेश च आए दिन सड़क हादसे (Road accidents in HP) होदे हन. ताजा मामला जिला कुल्लू (District Kullu) रा है. जिथी सैंज घाटी रे सिंउड-रैला सड़क (Siund-Raila Road of Sainj Valley) पर इक जीप बेकाबू होई ने सड़का ते 60 मीटर नीचे रूड़ी गई. हादसे च जीप ड्राइवरा री मौके पर ही मौत (jeep driver dies in road accident) होई गई.

ABVP ए कीती Reappear Exam Result छोड़ घोषित करने री मांग

एबीवीपी कुल्लू (ABVP Kullu) इकाई ए रिएपियर एग्जाम रे रिजल्ट (Reappear Exam Result) जो छोड़ घोषित करने री मांग उठाई. इस संबंध च एबीवीपी इकाई सचवि नितिन ठाकुर ए केहा कि विद्यार्थी परिषद क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनाणे री मांग (Demand for state university) जो लेई ने लगातार प्रदर्शन करा दी है.

सुंदरनगर च ब्लैकलिस्ट होणे ठेकेदार, हाउस टैक्स जमा नी करने पर 70 जो नोटिस

नगर परिषद च जिनां ठेकेदारें (contractors) काम मिलणे रे बाद इक साला ते काम नहीं कितेया तिनां सभी जो ब्लैकलिस्ट (blacklist) कितेया जाणा. वार्ड नंबर 4 रे पार्षद शिव सिंह सेन (Councilor Shiv Singh Sen) ए डेंटल कॉलेज प्रशासन ए (Dental College Administration) अतिक्रमण कीती गई नगर परिषद री जमीन लेई राजस्व विभाग ते पत्राचार (correspondence with revenue department) निशानदेही लेई केहा जाणा. वहीं, हाउस टैक्स जमा नी करवाने आले करीब 70 लोकां जो नोटिस (notice to 70 people) दिते गए.

SOLAN : फांसी लगाई ने एक युवके दीती जान, छाणबीण च जुटी पुलिस

सोलन च इक युवके फांसी लगाई ने खुदकुशी करी लीती. एएसपी सोलन अशोक वर्मा ए मामले री पुष्टि कीती है. एएसपी ए केहा कि पुलिस मामले री जांच करा दी है. मरने आला युवक उत्तराखंड रा रेहणे आला था.

