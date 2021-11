खबरां पहाड़ां री

भाजपा कोर ग्रुप री बैठक शुरू, मिशन रिपीट पर होणी चर्चा

शिमला च भाजपा कोर ग्रुप (BJP Core Group) री बैठक शुरू होई गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप (BJP State President Suresh Kashyap) रे अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कन्ने संगठन रे पदाधिकारी बैठक च मौजूद हन. बैठक देर राती तक चलणे री संभावना जताई जादा है. बैठक च उपचुनाव च हार रे कारणां री समीक्षा समेत मिशन रिपीट 2022 (Mission Repeat 2022) पर चर्चा होणी.

हिमाचल चुनाव आयोग रे मुख्य अधिकारी C Palrasu री Tehsildar जो चेतावनी

हिमाचल चुनाव आयोग रे मुख्य अधिकारी सी पालरसु (Himachal Election Commission Chief Officer C Palrasu) ए सोलन दौरा कितेया. होया ये कि सी पालरसु अधिकारियां ते वोटर आईडी कार्ड बनाणे लेई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) रे डाटा री जानकारी ले दे थे. ऐसे च मौके पर पहुंचे तहसीलदार (Tehsildar) ए तिनां जो दसेया कि जिला सोलन च हाले 30% तक ही डाटा कवर होई पाया है. जिनां ही डाटा रे बारे च सी पालरसु ए सुणेया तां सैं गुस्से च अधिकारिये जो स्पीति कन्ने काजा भेजणे री गल करदे नजर आए.

NH-5 पर इक बार फिरी भूस्खलन

एनएच-5 पर बुधवारा जो इक बार फिरी भूस्खलन (Landslide on NH five) होई गया. भूस्खलन होणे ते सोलन ते शिमला (Solan to Shimla) जाणे वाला रोड पूरी तरह ते बंद होई गया, लेकिन प्रशासन ए एनएच जो आधे घंटे रे अंदर ही खोली दितेया.

हिमाचल च भरे जाएणे ड्राइंग मास्टर रे 50 पद

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक (Elementary Education Deputy Director Hamirpur) कार्यालय हमीरपुर ए ड्राइंग मास्टर रे 50 पदां जो (Recruitment for 50 posts of Drawing Master) बैचबाइज आधार पर भरने लेई काउंसलिंग री तिथियां घोषित करी दीती हन.

बद्दी च सीएम जयराम ए सुतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज दूजी इकाई रा कितेया शुभारंभ

सीएम जयराम ठाकुर ए बद्दी च सुतलज टेक्सटाइल्स एंड एंडस्ट्रीज (Sutlej Textiles and Industries) री दूजी इकाई रा शुभारम्भ कितेया. इस मौके पर तिनें केहा कि इस इकाई च 600 लोकां जो रोजगार मिलेणा. प्रदेश सरकार रे सतत प्रयासां ते आज हिमाचल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस च देश च 7वें स्थान पर पहुंचेया है.

आंकड़े जुटाने लेई कितेया जादा टीकाकरण, बीजेपी च गुटबाजी हावी: कुलदीप राठौर

हिमाचल कांग्रेस हुण विधानसभा चुनाव 2022 (assembly election 2022 ) री तैयारी च जुटी गई है. येही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश सरकार जो घेरने च कोई मौका नी गंवाणा चाहंदी. इसी कड़ीया च कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर (himachal congress president Kuldeep Rathore) ए कोविड वैक्सीनेशन जो लेई ने प्रदेश सरकारा पर जमी ने निशाणा साधेया. इसरे कन्ने ही पीसीसी चीफ ए केहा है कि बीजेपी च सब कुछ ठीक नी चला दा है. तिनें केहा कि बीजेपी रे पदाधिकारी पदां ते इस्तीफा देदे हन.

नौवीं तक क्लासी कन्ने पेपर परीक्षाएं हों: छात्र अभिभावक मंच शिमला

नौवीं तक क्लासी कन्ने पेपर ऑनलाइन करने लेई लोरेटो स्कूल तारा हॉल कन्ने दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला रे अभिभावक छात्र अभिभावक मंच (Student Parent Forum Shimla) रे बैनर तले अतिरिक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा ने मिले. अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) ने अभिभावकां री दो घंटे तक बातचीत चली. जिस च अतिरिक्त निदेशक ए प्रदेश सरकार री अधिसूचना जो स्कूल च लागू करवाने लई आदेश जारी करने रा आश्वासन दितेया.

सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 च शिमला देश भर च अव्वल

सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22(sustainable development goals urban india index 2021-22) च शिमला शहर देश भर च शीर्ष स्थान ( top city shimla of the country ) पर रेहा. एसडीजी शहरी सूचकांक (sdg urban index) कन्ने डैशबोर्ड 2021-22 (dashboard 2021-22) च शीर्ष 10 शहरी क्षेत्र शिमला, कोयंबटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पणजी, पुणे, तिरु चिरापल्ली, अहमदाबाद कन्ने नागपुर शामिल हन.

नाहन मेडिकल कॉलेज जो मिली Laparoscopic Machine, मरीजां जो होणी सुविधा

ओपन सर्जरी री अपेक्षा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी (laparoscopic machine ) ज्यादा सुरक्षित कन्ने दर्द रहित मनीं जाई है. इस च मरीजां जो परेशानी भी घट होईं. मरीज 24 ते 72 घंटे च ही चलने-फिरने री स्थिति च आईं जां. हुण तक मेडिकल कॉलेज (dr. ys parmar medical college and hospital nahan) च ये सुविधा मौजूद नी थी, लेकिन हुण जल्द ही दूरबीन विधि ते ऐथी ऑपरेशन संभव होई सकणे.

SIU टीम जो मिली बड्डी सफलता, नशे री खेप रे कन्ने तीन तस्कर गिरफ्तार

मंडी जिला पुलिस (mandi district police) री स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (special investigation unit) री टीम सुंदरनगर उपमंडल (sundernagar sub division) रे निहरी क्षेत्र च रूटीन चेकिंग पर मौजूद थी. इसी दौरान टीम ए इक कारा जो चेकिंग लेई रोकेया. चेकिंग रे दौरान कारा ते 2 किलो 840 ग्राम चरस बरामद होई. पुलिस ए कार च सवार 3 लोकां रे खिलाफ एनडीपीएस एक्ट(ndps act) री धारा 20 रे तहत मामला दर्ज (case registered against accused) करी ने मामले री जांच शुरू करी दीती है.

