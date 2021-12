khabara paharan ri

आणे आले चार दिन हिमाचल च मौसम साफ रेहणे री संभावना

Weather Update Of Himachal: मौसम विभाग रे मुताबिक हिमाचल प्रदेश च 1 जनवरी तक मौसम साफ बणेया रेहणा. ऐसे च न्यू ईयर पर बर्फबारी नी होणी. 26 दिसंबरा जो हिमाचल च ताजा बर्फबारी (snowfall in himachal) रे बाद ते ठंडी (Cold wave in hp) रा प्रकोप जारी है. आलम ये है कि प्रदेश रे कई जिलेयां च (Cold wave in hp) तापमान माइनस च जाई पहुंचेया है. जिस कारण ऐथी लोकां जो काफी मुश्किलां रा सामणा करना पैदा है.

ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने आला देश रा चौथा राज्य बणेया हिमाचल

हिमाचल च ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (RTI PORTAL IN HIMACHAL) शुरू होई गेया है. प्रदेश सचिवालय ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ए इस पोर्टल रा शुभारंभ (jairam inaugurate online rti portal) कितेया. इस मौके पर तिनें केहा कि ये आमजन जो आरटीआई अधिनियम 2005 रे तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने कन्ने अपील करने च सहायक सिद्ध होणा. इस पहल ते सरकारी कार्यालयां च लोका री आवाजाही घट होणी कन्ने लोकां जो टाइमा पर सूचना उपलब्ध होणी.

शिमला च नशे पर शिकंजा, तीन तस्कर गिरफ्तार

जिला शिमला च नशा तस्करां पर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया (Himachal Police campaign against drug) गेया है. इसा कड़िया च पुलिस ए नशे री खेप रे कन्ने तीन तस्करां जो (Drugs smugglers arrested in shimla) पकड़ेया है. एसपी शिमला डॉ. मोनिका ए (sp shimla on drugs case) मामले री पुष्टि कीती है.

khabara paharan ri

भुंतर वैली ब्रिज जो डबल लेन करने री मांग, आंदोलन री चेतावनी

जिला कुल्लू रे मुख्यालय ढालपुर च भुंतर सुधार समिति रा इक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम विकास शुक्ला (reform committee met sdm kullu) ने मिलेया. प्रतिनिधिमंडल ए एसडीएम जो वैली ब्रिज (bhuntar valley bridge in kullu) री समस्यां रे बारे च अवगत करवाया. समिति रे पदाधिकारी मेघ सिंह (megh singh on bhuntar valley bridge) रा केहणा है कि साल 2015 ते लगातार सरकार रे समक्ष इस मामले जो उठाते आदें हन, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई संज्ञान नी लितेया गया.

रौड़ा सेक्टर च बेकाबू होई ने सड़का पर पलटी कार, हादसे च तीन लोक घायल

बिलासपुर शहर रे रौड़ा सेक्टर च इक कार बेकाबू होई ने सड़का पर पलटी (CAR SKID IN BILASPUR) गई. हादसे च कार रे ड्राइवरा रे समेत तीन लोक जख्मी (ROAD ACCIDENT IN BILASPUR) होई गए. सारे घायलां जो स्थानीय लोकां री सहायता ते बिलासपुर जिला अस्पताल च भर्ती कराया गेया. बिलासपुर डीएसपी राजकुमार रा केहणा है कि घटना रे कारणां री जांच कीती जादी है.

टकरु गांव च भीषण अग्निकांड, दो घर जले

जिला हमीरपुर री ग्राम पंचायत ग्वालपत्थर रे तहत आणे आले टकरु गांव (FIRE INCIDENT IN HAMIRPUR) च मंगलवार देर शामी होए भीषण अग्निकांड च दो परिवारां रे आशियाने जली गए. आगजनी च परिवारां जो लखां रुपये रा नुकसान होया है. आगजनी री घटना रा पता चलदे ही एसडीएम नादौन भी मौके पर पहुंचे कन्ने पीड़ित परिवारां जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गेई है.

ग्रामीणां रे विरोध प्रदर्शन रे खिलाफ लामबंद होया औद्योगिक संघ, डीसी जो सौंपी शिकायत

हरोली उपमंडल रे गोंदपुर जयचंद स्थित कंबल बनाणे आले इक उद्योग रे बाहर पिछले 5 दिनां ते चला दे गांवां आलेयां रे धरना प्रदर्शन रे खिलाफ हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (Haroli Block Industrial Association Una) ए भी मोर्चा खोली दितेया है. गावां आलेयां रे प्रदर्शन रे खिलाफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (Haroli Block Industrial Association Protest) रे पदाधिकारियें राकेश कौशल री अगुवाई च डीसी राघव शर्मा ने मुलाकात करदे होए इस धरना प्रदर्शन जो खत्म करवाणे री मांग उठाई.

हिमाचल च देर राती तक सड़कां पर नए साल रा जश्न नी मना सकणा टूरिस्टां

नए साल रा जश्न मनाणे (Himachal New Year Celebration) लेई लखां री संख्या च टूरिस्ट हिमाचल री खूबसूरत वादियां रा रुख करा दे हन. प्रदेश च बढ़दे कोरोना रे मामलेयां जो देखदे होए नौएं साला रे जश्न पर भी कुछ पाबंदियां (New Year Celebration Rules) लगी सकां ई. प्रदेश सरकार कोरोना प्रोटोकॉल जो सख्ती ते लागू करने रे मूड च है. स्वास्थ्य विभाग री तरफ ते इस गल जो लेई ने सरकार जो नियमां (New Year Celebration Rules) जो सख्ती ते लागू करवाणे री सलाह दीती गेई है. ऐसे च नौंएं साला ते पहले री शामी ज्यादा भीड़ रे इक्ठ्ठा होणे कन्ने देर राती तक जश्न पर भी पाबंदी लगी सकां ई.

हिमाचल विधानसभा पहुंची असम असेंबली री टीम, ई विधानसभा जो सराहेया

असम विधान सभा री टीम इन दिनें हिमाचल रे अध्ययन प्रवास पर है. असम रे प्रतिनिधिमंडल ए ई विधान सभा री कार्य प्रणाली जो जाणेया. असम री टीम सभापति लॉरेंस इजलैरी री अध्यक्षता च आई है. सभापति रे अतिरिक्त समिति च विधायक रूपक सैरम, मोनेव डेका, पृथ्वी राज रावा, राजीब भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, एन चक्रवर्ती, समिति अधिकारी कन्ने असम विधानसभा रे अन्य अधिकारी कर्मचारी (TEAM OF ASSAM OFFICIALS) शामिल थे. हिमाचल विधानसभा जो अगस्त 2014 च देश री पेहली ई विधान सभा बनणे रा गौरव हासिल होया था.

हिमाचल भाजपा रा दावा, इक साल च चौगणा होणा विकास

भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना रा दावा है कि जयराम सरकार ए प्रदेश च तेज गति ते विकास (BJP claims development in Himachal) कितेया. डबल इंजन री सरकार रे चार साल पूरे होई गए कन्ने आणे आले एक साल च हिमाचल च विकास री गति जो चार गुणा बढ़ाया जाणा. तिनें केहा कि एतिहासिक रैली रा आयोजन (PM Modi Mandi rally historic) मंडी रे पड्डल मैदान च 27 दिसंबरा जो होआ.

ये भी पढे़ं- Lahaul Spiti Potatoes: लाहौल स्पीति में उगते हैं बेहतर क्वालिटी के आलू, मनाली में चिप्स फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया जारी