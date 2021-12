पढ़ा सारी खबरां हिमाचली बोलीया च....

पीएम मोदी ए कितेया इंवेस्टर्स मीट री दूजी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रा शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए मंडी पहुंचणे रे (pm Narendra Modi in mandi) बाद विभिन्न विभागां द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी रा अवलोकन कितेया. वहीं, प्रदेश च चला दी विभिन्न योजनां री जानकारी लीती. इसरे अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ए इन्वेस्टर्स मीट री दूजी ग्राउंड ब्रेकिंग (ground breaking ceremony in mandi) करने लेई बनाए गए पंडाल च पहुंची ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रा शुभारंभ कितेया.

छोटी काशी च अपणी पंसदा री डिश सेपू बड़ी री स्वाद चखणा पीएम मोदी आ

देश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ आज जयराम सरकार रे 4 साल पूरे होणे रे उपलक्ष्य च हिमाचल आए. इस दौरान तिनें हिमाचलियां जो संबोधित (PM Modi in Himachal) भी कितेया. ऐसे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेई हिमाचल री खास डिश (himachali dishes prepared for modi) तैयार कीती गई. प्रधानमंत्री जो मंडयाली धाम (himachal Mandyali Dham) च परोसी जाणे आली सेपू बड़ी रे कन्ने कांगड़े री कड़ी, चंबे रे राजमाह रा मदरा, कुल्लू री गुच्छी रा मदरा समेत 10 प्रकार रे व्यंजन परोसे (Mandi rally of PM Modi) जाणे.

बीजेपी रे 4 साल रे कार्यकाल रा कांग्रेस ए कितेया विरोध

हिमाचल प्रदेश च बीजेपी सरकार रे 4 साल (HP CONGRESS CELEBRATED BLACK DAY) पूरा होणे रे उपलक्ष्या च मंडी च भव्य कार्यक्रम रा आयोजन कितेया गया वहीं, प्रदेश भर च कांग्रेस ए इसरा विरोध कितेया.

khabara paharan ri

जयराम सरकार रे चार साल रे जश्ना पर सोलन कांग्रेस ए मनाया काला दिवस

27 दिसंबरा जो हिमाचल कांग्रेस प्रदेशभर च काला दिवस मनादी है. सोलन च भी कांग्रेस कार्यकर्तएं जयराम सरकार रे चार साल रे कार्यकाल रे पूरा (four years of Jairam Sarkar) होणे पर मनाए जादे जश्न जो काले दिवस रे (solan Congress celebrated Black Day) रूप च मनाया कन्ने भाजपा सरकार री मंडी च पीएम मोदी री रैली पर सवाल उठाए. तिनें केहा कि पीएम मोदी रे भाषण च प्रदेश च भाजपा री सत्ता वापसी नी होणे वाली है.

हिमाचल जो करोड़ां री सौगात, पीएम बोले: ये शिव-शक्ति रा स्थान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रे दौरे पर हन. पीएम ए मंडी च जनसभा (pm rally in mandi) जो संबोधित कितेया. प्रधानमंत्री ए केहा कि हिमाचल ते तिनां रा हमेशा ते इक भावात्मक रिश्ता रेहा है. तिनें केहा, हिमाचल री धरती ए मेरे जीवन जो दिशा देणे च अहम भूमिका निभाई है. दसी देई कि राज्य सरकार रे चार साल (Himachal Government Four Years) पूरा होणे पर मंडी जिले रे पड्डल मैदान च जनसभा रा आयोजन कितेया गया. इसते पेहले पीएम मोदी ए करोड़ों रुपयां री विकास परियोजनाआं रा लोकार्पण कन्ने शिलान्यास कितेया.

ऊना पुलिस ए पकड़ी चरस री बड्डी खेप, दो युवक गिरफ्तार

ऊना पुलिस द्वारा नशे रे खिलाफ छेड़े अभियान रे तहत गगरेट पुलिस री टीम ए स्कूटी सवार दो युवकां जो चरस री बड्डी खेप रे कन्ने (Two youths arrested in Una) दबोचेया है. दसेया जादा कि पुलिस ए यातायात नियमां रा उल्लंघन करने वालेयां रे खिलाफ नाकेबंदी कीती थी. इसी दौरान पुलिस रे हत्थे चढ़े स्कूटी सवार दो युवकां रे बल 1 किलो 412 ग्राम चरस री बड्डी खेप बरामद कीती गई. पुलिस ए आरोपियां रे खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (UNA police caught charas) रे तहत केस दर्ज करदे होए मामले री जांच शुरू करी दीती है.

13 रोपवे री घोषणा चुनावी शगूफा, भाजपा पहले 69 एनएच की घोषणा करे पूरी: राठौर

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ए जयराम सरकारा पर खूब जुबानी हमले बोले. वहीं, राठौर ए केंद्रीय भूतल कन्ने परिवहन मंत्री द्वारा 5,644 करोड़ रे 13 रोपवे मंजूर करने री जानकारी (13 World Class Ropeways In Himachal) देणे जो इक चुनावी शगूफा करार दितेया. इसरे अलावा 27 दिसंबरा जो मंडी च होई पीएम नरेंद्र मोदी री रैली (PM Modi rally in Mandi) पर सवाल उठांदे होए केहा कि (Himachal Congress targets BJP) इक ओर ओमिक्रोन रा खतरा बढ़ा दा है कन्ने दूजी ओर हिमाचल सरकार इसो गंभीरता ते लेणे रे बजाए रैली करा दी है.

मंडी रैली च जयराम री पीठ थपथपा गए नरेंद्र मोदी

कुछ समय ते अटकलां लगती रही कि सरकार रा चेहरा बदलेया जाणा. ये भी कयास लगाते जादे कि मुख्यमंत्री जो हटाया जाई सकां, लेकिन जयराम सरकार रे 4 साल होणे रे अवसरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Mandi Tour) ए जयराम सरकारा री पीठ (PM Modi praised Jairam in mandi) थपथपाई. प्रधानमंत्री ए केहा कि हिम केयर योजना रा (Himachal Him Care Scheme) विस्तार भी डबल इंजन री सरकार रे कारण ही संभव होया.

2022 च अहां फिरी बनाणी सरकार: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ए दावा कितेया कि 2022 च भारतीय जनता पार्टी (BJP government will repeat in 2022) री सरकार रिपीट होणी. प्रधानमंत्री री मौजूदगी च जयराम ठाकुर ए नरेन्द्र मोदी ते वादा करदे होए केहा कि जनता कन्ने पार्टी रे सहयोग कन्ने तुंहारे नेतृत्व च अंहां फिरी ते भाजपा री सरकार (BJP government in Himachal) बनाणे च कोई कसर नी छडणी.

कुल्लू च पर्यटन कारोबारियां लेई बर्फबारी बणी संजीवनी, टूरिस्टां री बढ़ी आमद

लंबे टाइम रे बाद एक बार फिरी पर्यटन नगरी मनाली च रौनक (Fresh snowfall in Kullu) लौटी आई है. बर्फबारी रे बाद ते तां पर्यटन नगरी पहले जेड़ी दिखणे लगी है. कोरोना रे चलदे पिछले दो सालां ते मनाली रा माल रोड सूना पेई दा था, लेकिन इक एक बार फिरी (tourist crowd in Manali) ऐथी पहले साईं रौणक लौटी आई है, जिसरे बाद पर्यटन कारोबारियां (Kullu tourism businessmen) रे चेहरे भी खिली उठे हन.

ये भी पढ़ें- Obesity in children of Himachal: खतरे में पहाड़ का 'बचपन', जंक फूड और मोबाइल के कारण 100 में से 15 बच्चे मोटापे का शिकार