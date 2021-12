khabara paharan ri, खबरां पहाड़ां री

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कन्ने मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत

Rss Chief Himachal Tour: कांगड़ा प्रवास रे दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत (mohan bhagwat kangra tour) ए धर्मशाला च तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा (mohan bhagwat meet dalai lama) ने मुलाकात कीती. कांगड़ा प्रवास रे दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत कई कार्यक्रमां च शामिल होए. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ए भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात कीती थी.

सीएम जयराम ए पीएम मोदी कन्ने लोकसभा अध्यक्ष ने कीती मुलाकात

CM JAIRAM DELHI TOUR: दिल्ली दौरे रे दौरान सीएम जयराम ठाकुर ए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात कीती. इस दौरान कई अहम मुद्देयां पर चर्चा कीती. प्रधानमंत्री रे हिमाचल दौरे (pm modi himachal tour) जो लेई ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर चर्चा कीती गई. इन्वेस्टर्स मीट री दूजी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर भी चर्चा होई.

कुल्लू रे बंजार च 6 किलो 48 ग्राम चरस रे कन्ने 2 आरोपी गिरफ्तार

Charas smugglers arrested in Kullu: कुल्लू रे उपमंडल बंजार च पुलिस री विशेष टीम ए 6 किलो 48 ग्राम चरस रे कन्ने दो आरोपियां जो गिरफ्तार (smuggling in recovery van kullu) कितेया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ए दसेया कि दोनां आरोपियें किथी ते चरस खरीदी की कन्ने अगे किसजो बेचणे लेई जादे थे. इस बारे भी आरोपियों ते पूछताछ कीती जादी है.

सांस्कृतिक प्रतियोगिता रा आयोजन करना बीजेपी आलेयां, जनवरी च शुरू होणे ऑडिशन

हिमाचल च कलाकारां री प्रतिभा जो इक मंच प्रदान करने कन्ने तिनां रे मनोबल जो बढ़ाने लेई भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा इक प्रतियोगिता (Himachal BJP organize cultural competition) शुरू कीती जादी है. जिला कुल्लू भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रे अध्यक्ष जगदीश ए दसेया कि इस प्रतियोगिता लेई तैयारियां शुरू करी दीती (Himachal BJP Cultural Cell) गई है कन्ने जनवरी महीने च ऑनलाइन ऑडिशन री प्रक्रिया जो भी शुरू करी दितेया जाणा.

कुल्लू च नदी उत्सव री तैयारियां जोरां पर, महाआरती च शिक्षा मंत्री होणे शामिल

कुल्लू च जिला स्तरीय नदी उत्सव रा आयोजन (river festival in kullu) कितेया जाणा. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग (dc kullu on river festival) ए दसेया कि कार्यक्रम नेचर पार्क च प्यागा 8 बजे ते लेई ने शामी 7 बजे तक आयोजित कितेया जाणा. नदी उत्सव (river festival in kullu) जो बड्डे पैमाने पर बनाणे लेई इक कमेटी रा भी गठन कितेया गेया है कन्ने इसा कमेटिया च इतिहासकार डॉ. सूरत ठाकुर कन्ने पुजारी संघ रे अध्यक्ष जो भी विशेष रूप ते आमंत्रित कितेया गेया है.

आईजीएमसी च रेजीडेंट डॉक्टरां री हड़ताल खत्म

आखिरकार आईजीएमसी रेजीडेंट डॉक्टरां री हड़ताल खत्म होई गई. हॉस्पिटल रे प्रिंसिपल सुरेंद्र सोढ़ी कन्ने डीएमई डॉ. रजनीश पठानिया ए रेजीडेंट डॉक्टरां जो आश्वासन दितेया कि तिनां री मांगां (NEET PG Counselling 2021) पूरी करी दीती जाणी. जिसरे बाद रेजीडेंट डॉक्टरें (IGMC Resident doctors strike ends) अपणी हड़ताल वापस लेई लीती.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह रा जन्मदिन, सीएम जयराम ए दीती बधाई

हिमाचल प्रदेश रे सीएम जयराम ठाकुर ए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जो जन्मदिन (cm jaiarm wishes rk singh ) री बधाई दीती है. सीएम जयराम ठाकुर ए अपणे बधाई संदेश च (jairam on rk singh birthday) केहा, ''देवभूमि हिमाचल री ओर ते केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो जन्मदिना री हार्दिक बझाईयां. तुहें स्वस्थ रहो कन्ने तुंहारी लंबी उम्र हो , भगवान ते ये ही कामना करां हूं.''

शिमले ते दो कुड़ियां लापता, IPC री धारा 363 रे तहत मामला दर्ज

जिला शिमला च नाबालिग कुड़ियां रे लापता होणे रा मामले थमेया (girls missing case himachal) नी कहा दे है. आए दिन जिले च कुड़ियां लापता होदी हन. जिला शिमला च दो अलग अलग जगहां ते 2 नाबालिग कुड़ियां रे लापता (Minor girls missing from shimla) होणे रा मामला सामणे आया है. जिसरे बाद पुलिस ए मामला दर्ज करी ने कुड़ियां री तलाश शुरू करी दीती है.

27 दिसंबरा जो मंडी च पीएम नरेंद्र मोदी री रैली जो लेई ने बीजेपी ए कसी कमर

27 दिसंबर जो मंडी च पीएम नरेंद्र मोदी री रैलिया (PM Narendra Modi rally in Mandi) जो लेई ने भाजपा ए जोरां-शोरां ते तैयारियां शुरू करी दीती है. जयराम सरकार रे चार साल (Four years of Jairam government) पूरा होणे रे उपलक्ष्य पर आयोजित मेगा रैली च इक लाख कार्यकर्तां भाग लेणा. प्रदेश भाजपा महामंत्री कन्ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र ते विधायक राकेश जम्वाल ए केहा कि इसा रैलिया च सुंदरनगर ते पांज हजार कार्यकर्तां भाग लेणा.

बर्फबारी ते निपटने लेई चंबा च बिजली विभाग ए कसी कमर

Preparation of electricity department in Chamba: चंबे रे पहाड़ी उप मंडलां च बर्फबारी ते पहले बिजली विभाग ए बर्फबारी ते निपटने लेई अपणी तैयारी मुकम्मल करी दीती है. ऐथी हजारां री आबादी जो ठंडी रे मौसम च भारी बर्फबारी ते परेशान न होणा पैए इसजो लेई ने बिजली विभाग ए अपणे प्लान रे मुताबिक इनां क्षेत्रों लेई जरूरी बिजली री तारां समेत बिजली रे खंभे भिजवाई दिते हन कन्ने जो भी बर्फबारी रे दौरान नुकसान होया तिसो तुरंत समय रेहंदे सुलझाई लितेया जाए. इस गल रा विशेष ध्यान रखेया जादा है कन्ने ठेकेदारां जो टेंडर भी दे दिते हन.

