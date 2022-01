khabara paharan ri

जलोड़ी दर्रे-सोलंगनाला च बर्फबारी, सड़कां पर बिछी बर्फ री चादर

हिमाचल प्रदेश रे कई हिस्सेयां च बरखा कन्ने बर्फबारी रा दौर जारी है. बंजार कन्ने आनी जो आपस च जोड़ने आले जलोड़ी दर्रे च भी बर्फबारी (snowfall in jalori pass hp) होदी है. रोहतांग दर्रे री ओर कोठी ते अगे भी गड्डियां री आवाजाही जो बंद (stop vehicular movement in kullu) करी दितेया गेया है. कुल्लू पुलिस (kullu police on traffic) रे अनुसार इमरजेंसी च ही सोलंगनाला ते अगे फोर बाई फोर गड्डियां जो जाणे री परमिशन दी जादी है.

हिमाचल च बदलेया मौसम रा मिजाज, लाहौल च बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (meteorological center shimla on weather) रे निदेशक सुरेंद्र पाल रे मुताबिक प्रदेश च पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होणे रे कारण मौसम च बदलाव रे कन्ने ही बरखा कन्ने बर्फबारी (fresh snowfall in hp) री संभावना बढ़ी गई है. 9 जनवरी तक प्रदेश रे ज्यादातर हिस्सेयां च बरखा कन्ने हल्की बर्फबारी होई सकां ई. मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर कन्ने कांगड़ा च दो दिन बरखा री संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा कन्ने उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर कन्ने लाहौल-स्पीति च बरखा कन्ने बर्फबारी रे आसार हन.

हिमाचल च कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ेया

हिमाचल प्रदेश च कोरोना संक्रमण रा प्रभाव इक बार फिरी बढ़णा शुरू होई गेया है. प्रदेश च पॉजिटिविटी रेट बढ़ी ने 3.2 प्रतिशत तक पहुंची गेया है. ये आणे आले दिनां च चिंता रा कारण बणी सकां. हालांकि वर्तमान च ओमीक्रोन रा इक भी एक्टिव (Corona Positivity Rate in Himachal ) मामला हिमाचल च नी है. ये बड़ी राहत री गल है. इसरे अलावा जीनोम एनालिसिस लेई भेजे गए सैंपल्स री रिपोर्ट च देरी भी सरकार लेई सर दर्द बणेया होया है. हिमाचल ते एनसीडीसी दिल्ली लैब च 23 सैंपल भेजे गए हन. जिनां री रिपोर्ट रा हाले भी इंतजार है.

खबरां पहाड़ां री

ऊना च बरखा, कृषि वैज्ञानिक बोले फसलों लेई संजीवनी होणी साबित

ऊना जिले च करीब 2 महीने पहले शुरू होए रबी फसलां रे मौजूदा सीजन च पहली बार बरखा री बूंदां (rain in Una) जनवरी महीने रे पहले हफ्ते च बरसी है. खेती कारोबार ते जुड़े लोक इस बरखा रा लंबे टाइम ते इंतजार करा दे थे. इस बरखा रा महत्व जिथी इक तरफ फसलां लेई काफी है वहीं,ठंडी रे इस मौसम च ठंडी च रोगां जो रोकणे च भी ये बरखा काफी कारगर साबित होणी. आसमाना ते बरसी राहत री बूंदां किसानां रे चेहरे पर खुशहाली लेई ने आई हैं.

सोलन च सड़क हादसा, बड़ोग टनल रे बल गड्डी दुर्घटनाग्रस्त

जिला सोलन च सड़क हादसे च एक व्यक्ति री मौत (one person die in solan) होई गई है. जानकारी रे अनुसार बड़ोग टनल रे नेड़े कलोल गांव रे बल इक गड्डी दुर्घटनाग्रस्त होई गई. हादसे च इक व्यक्ति री मौत होई गई है, तां वहीं दूजा घायल है. एएसपी अशोक ​वर्मा (solan ssp on road accident) ए मामले री पुष्टि कीती है.

सिरमौर च कोरोना री तीजी लहर री आशंका जो लेई ने प्रशासन सतर्क

सिरमौर जिले च कोरोना रे बढ़दे मामलेयां कन्ने संक्रमण री तीजी लहर ते निपटने लेई मंगलवारा जो स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागां रे अधिकारियां रे कन्ने डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ए बैठक कीती. बैठक च डीसी राम कुमार गौतम ए सिरमौर च कोरोना री तीजी लहर रे मद्देनजर जिले च तैयारियां री समीक्षा कीती. कन्ने ही कई मामलेयां च अधिकारियां जो उचित दिशा निर्देश भी जारी किते.

कर्मचारियों रे बल 2.59 कन्ने 2.25 फैक्टर रे होणे विकल्प, अधिसूचना जारी

नए वेतनमान रे तहत वेतन निर्धारण लेई कर्मचारियां रे बल 2.59 कन्ने 2.25 फैक्टर रे विकल्प होणे. इक बार विकल्प चुनणे रे बाद (New pay scale in Himachal) कर्मचारियां तिसो बदली नी सकणा. प्रदेश सरकार कर्मचारियां जो छठे पंजाब वेतन आयोग री सिफारिशां रे अनुसार संशोधित तनख्वाह देंई. हिमाचल च दो लाख ते ज्यादा सरकारी कर्मचारियां री तनख्वाह बढ़ी गई है. कर्मचरियां जो बढ़ी होई तनख्वाह फरवरी महीने च (Government employee salary increased in Himachal) मिलणी.

कुलदीप राठौर रा सीएम जयराम पर पलटवार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि सैं सरकारी तंत्र रा दुरुपयोग करा दे हन. तिनें केहा कि सीएम सरकारी पैसे जो पाणी री तरह बहा दे हन. तिनें मुख्यमंत्री ते पूछेया कि सैं सार्वजनिक तौर (Kuldeep Rathore comment on CM Jairam) पर दसे की मंडी च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री रैली पर सरकार ए कितना पैसा खर्च कितेया कन्ने भाजपा ए अपणा कितना पैसा इस रैलीया च लगाया.

सोलन च दुकानदारां जो चेतावनी! बिल बुक पर लिखना होणा लाइसेंस नंबर

नया साल शुरू होणे रे कन्ने ही एफएसएसएआई (FSSAI) रे नौएं नियमां जो लेई ने सोलन च दुकानदारां जो चेतावनी रे कन्ने ही जागरूक करने री प्रक्रिया भी शुरू होई गई है. सोलन च खाद्य पदार्थ बेचणे आले दुकानदारां (shopkeepers in Solan) जो खाद्य लाइसेंस रा नंबर भी बिल बुक कन्ने केश मेमो पर लिखणा अनिवार्य होई चुकेया है. हुण नए नियम रे तहत गाहक बिला जो एफएसएसएआई ते जारी फूड सेफ्टी ऐप डाउनलोड करने रे बाद एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भरी ने सारी जानकारी लेई सकां ए.

खतरे च राजकीय प्राथमिक पाठशाला चांडोग रा अस्तित्व, 40 विद्यार्थियां री जिंदगी राम भरोसे!

सरकार प्रदेश रे स्कूलां च बेहतर शिक्षा देणे री गल तां आए दिन करदी है, स्कूलां रे भवन ही जर्जर होणे तां भला बच्चेयां स्कूल किनां जाणा. सिरमौर रे पच्छाद उपमंडल रे सराहां च राजकीय प्राथमिक पाठशाला चांडोग इन दिनों अपणी बदहाली रे आंसू (Government Primary School Chandog) बहादा है. निर्माण रे 24 साल रे बाद ही स्कूल भवन री छत जर्जर हालत च है. अभिभावक अपणे बच्चेयां जो स्कूल भेजणे ते कतरा दे हन. कन्ने ही शिक्षा विभाग ते जल्द ते जल्द उचित कदम उठाने जो केहा है.

ये भी पढ़ें- Snowfall In Himachal: जलोड़ी दर्रे-सोलंगनाला में बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर