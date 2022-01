बिलासपुर च भीषण सड़क हादसा, दो टूरिस्ट बसां पलटी, 1 री मौत...14 यात्री घायल

हिमाचल प्रदेश रे जिला बिलासपुर च दो टूरिस्ट बस (major road accident in bilaspur) पलटी गई. जानकारी रे अनुसार हादसे च इक यात्री री मौत (toursit die in hp) होई गई है. घटना री सूचना पर स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची कन्ने घायलां जो नालागढ़ हॉस्पिटल पहुंचाया. जिथी घायलां रा इलाज जारी है.

लक्कड़ बाजार-आईजीएमसी लिंक रोड धंसणे ते रोड अवरुद्ध

त्औरा प्यागा लक्कड़ बाजारा ते आईजीएमसी जाणे आले लिंक मार्ग जो फ्लू ओपीडी, कोविड वार्ड, एनआरआई एक्सरे, ब्लड बैंक लेई जां, तिथी सड़क अचानक (IGMC link road blocked) ते धंसी गई. जिसरी वजह ते रोड पूरी तरह ते बंद होई गेया है.

बिलासपुर च कार ए ट्रका जो मारी टक्कर, इक री मौत...3 घायल

शनिवार देर राती जिला बिलासपुर च गंबरोला पुला रे बल इक कार ए पीछे ते इक ट्रक च टक्कर मारी दीती. हादसे च कार सवार इक शख्स री मौत (one person die in bilaspur) होई गई, जबकि 3 लोक घायल होए हन. घायलां जो बिलासपुर हॉस्पिटल च इलाज लेई भर्ती करवाया गेया है. डीएसपी राज कुमार ए घटना री पुष्टि कीती है.

सुंदरनगर च सवारियां ने भरी बस हादसे रा शिकार, ड्राइवरा रे दोनां पैर फ्रैक्चर

मंडी जिले च सड़क हादसे री घटनां आए दिन सामणे आदी हन (road accident in SunderNagar). ताजा मामला जिला मंडी रे उपमंडल सुंदरनगर रा है. जानकारी रे मुताबिक त्औरा प्यागा 4 बजे सवारियां ने भरी इक प्राइवेट वोल्वो बस (volvo bus accident in mandi) मनाली ते चंडीगढ़ री ओर जादी थी. इस दौरान ड्राइवरा रा बसा पर कंट्रोल नी रेहा जिसरे बाद बास बीबीएमबी डैहर पावर हाउस रे मुख्य गेटा जो तोड़ी ने अंदर जाई बड़़ी.

khabara paharan ri

मनाली विंटर कार्निवाल रा आगाज, सीएम जयराम ठाकुर ए कितेया शुभारंभ

कुल्लू री पर्यटन नगरी मनाली च विंटर कार्निवाल रा आगाज होई गेया (Winter Carnival begins in Manali) है. त्औरा जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ए महिला मंडल री झांकियां जो हिडिंबा माता रे मंदिरा ते हरी झंडी दिखाई ने रवाना (jairam visited Hadimba Devi Temple) कितेया. इस दौरान जनांने झांकियां रे माध्यम ते कुल्लू कन्ने देश री समृद्ध संस्कृति री खूब छटा बिखेरी.

हिमाचल च फिरी बदलना मौसम रा मिजाज, बरखा कन्ने बर्फबारी री संभावना

Himachal Weather Update: हिमाचल च इन दिनों कड़कड़ाती ठंड पैदी है. ऐथी ठंडी रा प्रकोप बढ़ता ही जादा है. आलम ये है कि प्रदेश रे कई जिलेयां च (Cold wave in himachal) तापमान माइनस डिग्री च जाई पहुंचेया है. प्रदेश च आज बरखा मध्यम कन्ने ऊंचाई वाले इलाकेयां च (rain in hp) बर्फबारी (snowfall in himachal) री संभावना है.

सिरमौर च नशे री खेप बरामद, चरस रे कन्ने आरोपी गिरफ्तार

सिरमौर जिले च नशा तस्करां पर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया (Himachal Police campaign against drug) गेया है कन्ने आए दिन चरस कन्ने हेरोइन रे कन्ने आरोपियां जो गिरफ्तार भी कितेया जादा (DRUG SMUGGLER ARRESTED IN SIRMAUR) है. इसी रे तहत जिले री एसआईयू टीम ए संगड़ाह पुलिस थाना रे अंतर्गत इक व्यक्ति जो 805 ग्राम चरस रे (sirmaur police recovered charas ) कन्ने पकड़ेया है. मामले री पुष्टि एसपी सिरमौर ओमपति जम्वाल ए कीती (SP Sirmaur on charas case) है.

मंडी च 15 ते 18 सालां रे 51 हजार बच्चेयां जो लगणी कोरोना वैक्सीन

मंडी जिले च 15-18 वर्ष आयु वर्ग रे बच्चेयां जो 3 जनवरी ते कोविडरोधी टीके लगाणे रा काम शुरू होणा. इस आयु वर्ग रे 51 हजार ते ज्यादा बच्चेयां रा कोविडरोधी टीकाकरण कितेया जाणा. (DC Mandi Meeting on Teenager Vaccine) ये जानकारी डीसी अरिंदम चौधरी ए शनिवारा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी रे सभागार च कोविड टीकाकरण जो लेई ने गठित जिला टास्क फोर्स री बैठक री अध्यक्षता करदे होए दीती.

SIU टीम ए दो युवकां जो 94 ग्राम चिट्टे रे कन्ने सलापड़ च कितेया गिरफ्तार

मंडी पुलिस री स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट नाकाबंदी लेई शनिवारा प्यागा नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित सलापड़ च मौजूद थे. इसी दौरान पुलिस टीम ए बिलासपुर री ओर ते मंडी आदी दिल्ली-मनाली (Drug smuggler arrested in Mandi) रूट री इक एचआरटीसी बस नंबर एचपी-31-बी-5121 जो चेकिंग लेई रोकेया गया. वहीं बस री चेकिंग रे दौरान तिस च बैठे दो युवक पुलिस टीम जो देखकर घबराई गए कन्ने अपणे बैगा जो छुपाणे री कोशिश करने लगे. इस पर पुलिस टीम ए तिनां रे बैग री चेकिंग जो अमल च लैयांदे होए तिसते 94 ग्राम चिट्टा बरामद कितेया.

कुल्लू री चार पंचायतां च 30 जनवरी जो होणा मतदान, आदर्श आचार संहिता लागू

विकास खण्ड आनी री ग्राम पंचायत जाबन कन्ने नम्होग और विकास खंड नग्गर री ग्राम पंचायत कर्जां कन्ने सोयल च आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव ते लागू होई गई है. वहीं, इसरे लेई अधिसूचना भी जारी करी दीती गई है. इसरे (Elections in four panchayats of Kullu) मुताबिक इनां पंचायतां च 30 जनवरी 2022 जो प्यागा 8 बजे ते शामी 4 बजे तक मतदान करवाया जाणा.

