हमीरपुर: आम लोगों की समस्याओं का समाधान (solving common people's problems) उनके घरद्वार पर ही करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ (initiated by the government) किए गए जनमंच कार्यक्रम (Jan Manch Program) की 24वीं कड़ी में रविवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र (Barsar Assembly Constituency) के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झिरालड़ी (Jakiya Senior Secondary School Jhiraldi) में जनमंच का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने की.

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों करेर, मोरसू सुल्तानी, पटेरा, लोहडर, पाहलू और नगर पंचायत भोटा के निवासियों के कुल 135 आवेदनों पर सुनवाई की गई. इनमें से 57 आवेदन जनसमस्याओं और 78 मांगों से संबंधित रहे. प्री-जनमंचों के दौरान 27 जनसमस्याएं और 42 मांगें प्राप्त हुई थीं. जबकि, क्षेत्रवासियों की ओर से मौके पर ही रखी गईं 30 जनसमस्याओं तथा 36 मांगों पर भी सुनवाई की गई. इनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. शहरी विकास मंत्री (urban development minister) ने अधिकारियों को शेष समस्याओं (Remaining problems for officers) का भी निर्धारित समय अवधि के भीतर निवारण करने के निर्देश दिए.

सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम (Jan Manch Program) प्रदेश सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं फ्लेगशिप प्रोग्राम (Important and flagship programs) हैं. इसमें अधिकांश जनसमस्याओं का समाधान (solution to most of the problems) मौके पर ही कर दिया जाता हैं. उन्होंने कहा कि आम लोग कई बार सरकारी दफ्तरों और बड़े अधिकारियों के पास जाने से हिचकिचाते हैं. इन लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान उनके घरद्वार पर ही करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया हैं.

इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त अधिकांश जनसमस्याओं का निवारण प्री-जनमंचों (pre-forums) में ही कर दिया जाता हैं. इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती हैं. उन्होंने कहा कि जनमंचों में लोगों की ओर से प्राप्त मांगों को भी प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाता हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जाता है, ताकि इनके लिए बजट का प्रावधान करके लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच के अलावा 1100 नंबर (1100 number) पर उपलब्ध मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन (Chief Minister Seva Sankalp Helpline) के माध्यम से भी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान (quick solution) किया जा रहा है.

