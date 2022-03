अचानक बिगड़ी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की तबीयत, डॉक्टरों ने बताई यह दिक्कत

फेमस हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की शनिवार रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते रात तीन बजे उन्हें रीवा के संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. आराम मिलने का बाद उन्हें वापस होटल भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार सपना चौधरी को पेट में तेज दर्द था, जिसका इलाज किया गया.



पुतिन ने दी खुली चेतावनी, कहा यूक्रेन का भविष्य अधर में

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वे यूक्रेन के देश के दर्जे पर सवाल उठाने का आह्वान कर रहे हैं. उन्होंने रूस की अर्थव्यस्था को नुकसान पहुंचाने और उसकी मुद्रा को कमजोर करने के लिए लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर पश्चिमी देशों को आड़े हाथ लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रूस-यूक्रेन युद्ध घटनाक्रम : यूक्रेन में सैकड़ों युवक सेना में शामिल होने के लिए कतार में

युद्ध की विभीषिका के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव में सैकड़ों पुरुष देश की सेना में शामिल होने के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं. यूक्रेन की सरकार ने एक आदेश जारी कर 18 से 60 साल के उम्र के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है ताकि सैन्य कार्यों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त, राकेश पठानिया मांगे माफी: हिमाचल युवा कांग्रेस

वन मंत्री राकेश पठानिया पर हिमाचल युवा कांग्रेस (Himachal Youth Congress ) भड़क उठी है. दरअसल वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में भारी रोष है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मंत्री राकेश पठानिया जल्द माफी मांगें अन्यथा उनका घेराव किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Deepa Dasmunshi on Himachal tour: कांग्रेस पार्टी क्वालिटी पर विश्वास रखती है क्वांटिटी पर नहीं- दीपा दास मुंशी

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान चल रहा (Himachal Congress Digital Membership Campaign) है, जिसमें कांग्रेस ने अभी तक लगभग 3 लाख नए सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ा है. वहीं, इन दिनों पूर्व सांसद व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पीआरओ दीपा दास मुंशी हिमाचल के दौरे (Deepa Das Munshi on Himachal tour) पर है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर एसआईयू टीम की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर गिरफ्तार

सिरमौर पुलिस की एसआईयू (siu team sirmour) टीम ने एक और नशा तस्कर को धर दबोचने में सफलता हासिल की है. एसआईयू टीम सिरमौर (siu team sirmour) ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है. एसपी ओमापति जम्वाल (sp sirmour on drug case) ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चायल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सोलन पुलिस ने पंजाब-हरियाणा के युवक और युवतियों को किया गिरफ्तार

सोलन पुलिस की टीम ने कंडाघाट के अधीन आने वाले नगाली गांव में बने होटल में दबिश देकर अवैध देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश (Sex racket exposed in private hotel in Chail ) किया है. एसपी वीरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि (SP Solan on sex racket) की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पंजाब और हरियाणा के करीब 12-13 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कालाअंब में युवती की हत्या मामले में निजी फर्म का सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार

कालाअंब पुलिस युवती की हत्या मामले में एक निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड (security guard arrested in kalaamb) को गिरफ्तार किया है. एएसपी बबीता राणा (asp babita rana on murder case) ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में दो दुकान में भड़की आग, छानबीन में जुटी पुलिस

विकास नगर के आंजी गांव (fire incident in vikas nagar) में दो दुकान में आग लग गई. कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया. एसपी डॉ. मोनिका (sp shimla on fire incident) ने बताया कि आग लगने का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विक्रमादित्य के खलड़ी वाले बयान पर राकेश पठानिया का पलटवार, जमकर साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह और वन मंत्री राकेश पठानिया सदन में भिड़ गए. सदन में शनिवार को विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री राकेश पठानिया को अपनी खलड़ी (स्थायीय भाषा में 'चमड़ी' SKin को खलड़ी कहा जाता है) में रहने की नसीहत दे डाली. इस पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कोई किसी से नहीं डरता है. अभी आप पैदा ही हुए हैं और समझाने लगे हैं. यहां भी कोई नहीं डरता, आप भी खलड़ी (खाल)में रहें. इससे सदन के माहौल में तल्खी आ गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात (weather update of himachal pradesh) की संभावना है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में दो दिन बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in himachal) की संभावना जताई है. 6 और सात मार्च के लिए येलो अलर्ट (yellow alert in himachal) जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

