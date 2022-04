हमीरपुर: हिमाचल जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने हमीरपुर में रविवार को प्रेस वार्ता कर पार्टी का विजन मीडिया के जरिये जनता के समक्ष रखा है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सैणी और महासचिव परमजीत ढटवालिया ने प्रेस वार्ता के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेशभर के 68 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान भी किया है. पार्टी के पदाधिकारियों ने इस दौरान अपना घोषणापत्र भी मीडिया के समक्ष रखा है.

पार्टी नेताओं का कहना है कि हिमाचल जनता पार्टी का गठन हिमाचल की जनता की आम समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए किया गया है. पार्टी के महासचिव परमजीत ढटवालिया ने पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में कहा कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल (old pension restored in himachal) करेंगे. उन्होंने कहा कि विधायकों को कम से कम 10 वर्ष कार्यकाल पूरा करने पर ही पेंशन मिलेगी.

हिमाचल जनता पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना में अगर नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उचित सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. हिमाचल में सीमेंट और बिजली के दाम नियंत्रित (cement price in himachal) किए जाएंगे और हिमाचलियों को विशेष छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कृषि व बागवानों को बढ़ावा देना और अनाज मंडियां खोलना, हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. ताकि प्रदेश में ज्यागा से ज्यादा रोजगार के अवसर (employment in himachal) पैदा होंगे.

परमजीत ढटवालिया ने कहा कि हिमाचल में नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे हिमाचल नशा मुक्त होगा. इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (spurts complex in every district of himachal) खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए कोई टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी. पार्टी चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी और पार्टी शिक्षित युवाओं को मौका देगी.

