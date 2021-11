हमीरपुर: पिता के बीमार होने के बाद हमीरपुर के बाजार में फास्ट फूड की रेहड़ी चला रही नेशनल हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह (National hockey player neha singh) की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे आयी है. पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठौर के निर्देश पर पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने नेहा सिंह और उसके परिवारजनों से शुक्रवार को मुलाकात की है. वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने रेहड़ी पर पहुंच कर कांग्रेस की तरफ से उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया है. प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि प्रदेश में सत्ता में आने के बाद नेहा के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी. 21 दिन के भीतर नेहा सिंह के परिवार की मदद करने करने का भी दावा किया गया है.

गौरतलब है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर (Hamirpur home district of anurag thakur) की राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नेहा (hamirpur hockey plyer neha) के पिता चंद्र सिंह लंबे समय से बीमार हैं. वह हमीरपुर बाजार में फ्राई मछली की रेहड़ी चलाते थे. पिता के बीमार होने के बाद नेहा सिंह अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर रेहड़ी चला रही हैं. बेहद दयनीय हालत में यह परिवार एक झुग्गी में रहता है. प्रशासन की तरफ से परिवार को भूमिहीन होने पर 4 मरले जमीन जिला मुख्यालय के समीप ही आवंटित की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana in himachal) के तहत घर बनाने को स्वीकृति मिलने के बावजूद अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है. आर्थिक हालत बेहद खराब होने पर अब यह नेशनल खिलाड़ी रेहड़ी से परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं.

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Himachal Pradesh Congress Committee) के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर (pcc chief kuldeep rathore on neha singh) के निर्देशों पर वह परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परिवार की हालात की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए.

कांग्रेस की तरफ से परिवार को यथासंभव मदद की जाएगी और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद नेहा सिंह (Hockey national player Neha Singh) के लिए सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि नेहा सिंह जैसे कई खिलाड़ियों को ऐसी परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि नेशनल खिलाड़ी अगर इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो यह सरकार की नाकामी है.





राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह (neha singh in financial crisis) ने बताया कि मीडिया के माध्यम से कोई न कोई उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है. इस बात की उन्हें खुशी है. अभी किसी की तरफ से मदद नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जरूर नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं. इस बात का दुख है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से उनकी मदद (neha singh on jairam government) के लिए कोई भी बातचीत नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से मदद करने के लिए शुक्रवार को नेता पहुंचे थे.

