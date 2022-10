हमीरपुर: भारत चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे. वहीं, हमीरपुर प्रशासन ने चुनावों के लिए तैयारी पूरी कर लीं है. उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने हमीर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जिला में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिला आदर्श आचार संहिता के अनुरूप सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में जिले में 4 लाख सात हजार पांच सौ अठत्तर कुल मतदाता हैं. जिनमें से 2 लाख 439 पुरुष एवं 2 लाख सात हजार एक सौ 39 महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं का आंकड़ा पुरुष मतदाताओं से अधिक है. उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 39662 पुरुष एवं 41344 महिलाएं ,सुजानपुर में 35485 पुरुष व 37413 महिलाएं, हमीरपुर में 37340 पुरुष व 37864 महिलाएं, बड़सर में 41873 पुरुष व 43584 महिलाएं और नादौन विधानसभा क्षेत्र में 46079 पुरुष व 46934 महिला मतदाता हैं.

हमीरपुर में देबश्वेता बनिक की प्रेस वार्ता.

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि जिला में कुल 531 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. जिनमें भोरंज में 101, सुजानपुर 104, हमीरपुर 94 ,बड़सर 111 नादौन में 121 मतदान केंद्र शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जिला में इन कुल 531 मतदान केंद्रों में से 11 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल मतदान केंद्र घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में जिला में कुल 8447 कर्मचारी मतदाताओं का आंकड़ा है उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में 5 महिला सेवा पोलिंग स्टेशन साथ ही दो हाईटेक पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं.

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि इन चुनावों को लेकर जिले में 5 ईवीएम स्ट्रांग रूम भी स्थापित किए गए हैं. दिन में विधानसभा भोरंज के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय बॉयज स्कूल हमीरपुर, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय महाविद्यालय बड़सर और नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज नादौन में स्ट्रोंग रूम स्थापित किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 3फ्लाइंग स्क्वायड, 1 वीडियो विउविंग टीम और दो वीडियो सर्विलांस टीमों का गठन भी किया गया है. उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि इन विधानसभा चुनावों को लेकर 25 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि, स्क्रूटनी 27 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की तिथि 29 अक्टूबर मतदान की तिथि 12 नवंबर औ8 दिसंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है. (Himachal assembly election 2022) (Himachal election result date) (Himachal election date) (Debasweta Banik press conference in Hamirpur) (voters in hamirpur) (Women voters more than men in Hamirpur)

