हमीरपुर: जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को डीसीएम सभागार हमीरपुर में (Hamirpur Congress Meeting) आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार (Rajender Jar) ने की. बैठक के दौरान सदस्यता अभियान (Hamirpur Congress Membership Campaign) का भी आगाज किया गया. सदस्यता अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने सबसे पहले अपनी सदस्यता को रिन्यू करवाया.





इस बैठक के दौरान आगामी दिनों में राजस्थान के जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली (Congress Maharally in Jaipur) को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि हमीरपुर जिले से इस महारैली में कांग्रेस के करीब 100 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. बैठक में हमीरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए. आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो इसके लिए पार्टी की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई. इसके अलावा बैठक में अनुशासनहीनता के मामलों पर भी चर्चा हुई.

वीडियो.

हमीरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान के जयपुर में 12 दिसंबर को (Congress Maharally in Jaipur on 12th December) प्रस्तावित महारैली पर चर्चा करना था. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जयपुर में कांग्रेस की महारैली में हमीरपुर जिले से 100 के करीब कार्यकर्ता शामिल होंगे. यह टारगेट हमीरपुर जिले को मिला है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेंबरशिप अभियान (Hamirpur Congress Membership Campaign) भी चलाया गया है और मंगलवार को खुद उन्होंने सदस्यता फॉर्म भरकर इसका आगाज किया है.

जिलाध्यक्ष ने कहा कि अनुशासनहीनता की भी कुछ शिकायतें मिली थीं उन शिकायतों पर भी चर्चा की गई है. आगामी दिनों में इन शिकायतों पर निर्णय लिया जाएगा. महारैली के लिए एक-एक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है और इसमें 5 ब्लॉक अध्यक्षों को शामिल किया गया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में हमीरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी. गौरतलब है कि इस सदस्यता अभियान के तहत जहां एक ओर नए सदस्य पार्टी में जोड़े जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर पुराने सदस्य भी अपनी सदस्यता को रिन्यू करवाएंगे.

