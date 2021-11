हमीरपुर: जिले में पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर ने लाखों रुपये का गबन किया है. मामला उजागर होने के बाद जिला पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक शाखा समीरपुर के कैशियर ने विभिन्न उपभोक्ताओं के खाते से (Fraud in Punjab National Bank Samirpur) स्वयं ही नौ लाख 73 हजार रुपये उड़ा लिए हैं. यह बैंक शाखा पुलिस थाना भोरंज के अंतर्गत आती है ऐसे में बैंक प्रबंधक ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है. वहीं, पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

अभी यह पता नहीं चला है कि कैशियर ने यह रुपये किस-किस के खाते में भेजे हैं हालांकि आरोपी कैशियर ने (Cashier did fraud in PNB Samirpur) विभिन्न ट्रांजेक्शन कर कुल नौ लाख 73 हजार की राशि स्वयं ही निकाल ली है. पीएनबी शाखा हमीरपुर (PNB Branch Hamirpur के प्रबंधक ने इस बारे भोरंज थाना में शिकायत (complaint in bhoranj police station) की है.

शिकायत में कहा है कि इनके बैंक की समीरपुर स्थित शाखा के कैशियर ने 11 अक्तूबर 2021 से लेकर 17 नवंबर 2021 तक विभिन्न उपभोक्ताओं के खाते से स्वयं ही बैंक ट्रांसफर व अन्य निकासियों के माध्यम से कुल 9.73 लाख रुपये निकाल लिए हैं. पुलिस ने इस मामले को दर्जकर जांच शुरू कर दी है. भोरंज थाना के अंतर्गत आने वाली अवाहदेवी चौकी प्रभारी को जांच के लिए जिम्मा सौंपा गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा (Superintendent of Police Dr. Aakriti Sharma) से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है.

