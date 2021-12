हमीरपुर: देश ने आज एक बेहतरीन सैन्य अधिकारी को खोया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक दिलेर जांबाज़ और वीर सैनिक थे, जिन्हें आज सब ने तमिलनाडु में हुई भारतीय वायु सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश (CDS Bipin Rawat Helicopter Crash) की दुर्घटना में खो दिया. यह बात भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल (Former CM Dhumal On Bipin Rawat) ने कही. प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में प्राण गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत (Dhumal condoles the death of CDS) उनकी धर्मपत्नी सहित 11 अन्य सशस्त्र बल अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन सिंह (cds general bipin rawat died) रावत लंबे समय तक भारतीय सेना में विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए भारत मां की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं. उनका इस तरह से अकस्मात चले जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने एवं उनके परिजनों को इस सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रर्थना की हैं.

बता दें कि कन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में (Helicopter Crash) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है. वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. बता दें कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे.

बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat dead) वर्ष 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से पास आउट होने के बाद 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में सैन्य अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में सेवा की शुरुआत की थी. बिपिन रावत भारतीय सैन्य अकादमी के बेस्ट जेंटलमेन कैडेट (Gentlemen cadet) थे. उन्हें 'स्वार्ड ऑफ ऑनर' (Sword of honour) भी मिला था.

