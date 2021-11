हमीरपुर: जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर (District Congress Committee Hamirpur) की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हमीरपुर में आयोजित हुई. इस बैठक में तीन प्रस्ताव पारित (passed three resolutions) किए गए. बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार (Congress Committee President Rajendra Jar) ने की. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अनीता वर्मा (Vice President Anita Verma), पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया (Former MLA Kuldeep Pathania), जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा (District Kisan Congress President Ajay Sharma) सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे.

इस बैठक में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत (film actress kangana ranaut) के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा (treason case) दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से मांग उठाई गई. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि इस बैठक में विशेष रुप से कृषि कानून (agricultural law) को लेकर चर्चा की गई है. तीन कृषि कानून को केंद्र सरकार (central government) ने वापस लेने का फैसला लिया है. यह किसानों की जीत है.

उन्होंने कहा कि इस बैठक में इस सिलसिले में तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं. पहले प्रस्ताव में किसान आंदोलन (farmer protest) के दौरान जिन 500 किसानों की मृत्यु हुई है उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने और परिवारजनों को एक करोड़ का मुआवजा सरकार जारी करें. इसके साथ ही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ भी केंद्र सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Former National President Rahul Gandhi) ने बुलंद आवाज में किसानों की मांग को उठाया हैं.

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अनीता वर्मा (Anita Verma, Vice President of Himachal Pradesh Congress Committee) ने कहा कि यह किसानों और देश की जीत हैं. सरकार को मजबूरी में कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं. उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं. प्रस्ताव के माध्यम से यह मांग उठाई गई है कि जो किसान इस आंदोलन में शहीद (martyr in the movement) हुए हैं उनके परिवार जनों को एक करोड़ का मुआवजा (one crore compensation) दिया जाए.

