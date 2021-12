हमीरपुर: कांग्रेसी बरसाती मेंढक जो महज चुनावों में ही अपने कुएं से निकलकर टर्राना शुरू कर देते हैं. नेता प्रतिपक्ष पिछले 4 सालों से अपनी भूमिका ही नहीं निभा पाए हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यह बयान दिया है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर कटाक्ष (Deputy Assembly Speaker on Mukesh Agnihotri) करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस (Hansraj on Congress in Hamirpur) के शुरू से ही हालात बेहद ही खराब रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस नेताओं में खलबली है. हिमाचल के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया और वह अपनी भूमिका 4 वर्षों से नहीं निभा पाए हैं. विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने दावा किया है कि प्रदेश में सरकार रिपीट होगी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर 2022 के चुनावों के बाद सत्ता में आएगी.

प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कर्ज पहली बार नहीं लिया जा रहा है. आजादी के 75 वर्ष में से 66 साल हिमाचल में कांग्रेस ने राज किया है. कॉन्ग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो प्रदेश पर 46 हजार करोड़ रुपये छोड़ के गई थी. कांग्रेस ने लगातार प्रदेश को लूटा है इतना बड़ा कर्ज प्रदेश पर है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में उद्योग को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के कर्जे को कम किया जा सके.

कैग की रिपोर्ट पर उन्होंने (Hansraj on the report of the CAG) प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तमाम कर्ज के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है. भाजपा सरकार द्वारा लगातार प्रदेश में उद्योग को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी दिनों में प्रदेश में नाम लेकर इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड सेरेमनी होगी. इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर युवाओं के लिए पैदा होंगे.

