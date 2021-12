हमीरपुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से संचालित प्रयास संस्था (Union Minister Anurag Thakur Prayas Sanstha) के माध्यम से 30 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा. एटी स्किल हब के माध्यम से छह महीने का निशुल्क होटल मैनेजमेंट का कोर्स (6 months free hotel management course) करवाया जाएगा. हालांकि यह कोर्स किसी संस्थान से करना हो तो लाखों रुपए का खर्च होता है, लेकिन प्रयास संस्था इसे निशुल्क करवा रही है. दो चरणों में यह प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान किया जाएगा. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रेडिसन होटल ग्रुप द्वारा इन्हें रोजगार प्रदान (Radisson Hotel Group provided employment) किया जाएगा.





हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय में सोमवार को 15 सदस्यीय छात्रों के दल ने प्रयास संस्था के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त से मुलाकात (prayas sanstha meet dc hamirpur) की. छात्रों के पहले दल को उपायुक्त हमीरपुर ने हरी झंडी दिखकर रवाना किया. इस मौके पर जिला भाजपा महामंत्री अभयवीर सिंह लवली, मीडिया प्रभारी विकास शर्मा भी मौजूद रहे. छात्र विशाल ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व प्रयास संस्था (prayas sanstha hamirpur) का धन्यवाद करते हुए कि उनको होटल मैनेजमेंट में निशुल्क ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जॉब भी दी जाएगी.

प्रयास संस्था के कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार (Sanjeev Kumar, Coordinator of Prayas Sanstha) ने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से यह सुविधा युवाओं को निशुल्क प्रदान की जा रही है. छह महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया.इस मौके पर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक (Deputy Commissioner Hamirpur Devshweta Banik) ने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Information Broadcasting and Sports Minister Anurag Thakur) और प्रयास संस्था ने युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र में करवा रही है. इसी के तहत धर्मशाला के पांच सितारा होटल में 15 छात्रों के पहले दल (hotel management training in dharamshala) को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है और प्रयास की इस पहल से युवाओं को घर द्वार पर रोजगार मिलेगा.बेरोजगारी की मार युवा (unemployment in himachal) झेल रहा है, ऐसे में प्रयास संस्था युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर (Prayas Sanstha providing jobs to youth) आई है. सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों रुपयों का कोर्स निशुल्क करवाया जा रहा है. छह माह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं इसकी चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि रेडिसन होटल ग्रुप द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी प्रदान भी की जाएगी.

