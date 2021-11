हमीरपुर: प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर (Deputy Director Elementary Education Hamirpur) में ड्राइंग मास्टर के 25 पदों को बैचबाइज भरने के लिए (Drawing Master Counseling in Hamirpur) शुक्रवार को आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था देखने को मिली. विभाग की उम्मीद से कहीं अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए. ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करना विभाग के लिए मुश्किल हो गया. विभाग ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला पुलिस थाना के स्टाफ का भी सहारा लिया.

विभाग की अव्यवस्था के कारण दूरदराज के क्षेत्रों से काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को खासी दिक्कतों का सामना करना (Candidates faced problems during counseling) पड़ा. जानकारी के मुताबिक ड्राइंग मास्टर के 25 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने के दूसरे दिन प्रदेश के करीब 11 जिलों के अभ्यार्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया. काउंसलिंग में हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे (Thousands of candidates appeared in counseling) हुए थे, जिसे संभालना शिक्षा विभाग के लिए भी मुश्किल हो गया था.

काउंसलिंग प्रक्रिया में 1985 बैच के अभ्यर्थी भी रोजगार की चाह में हमीरपुर पहुंचे थे, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके. शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय बेरोजगार लोगों के आगे छोटा पड़ गया था. यहां तक की बरामदे व आंगन भी पूरा दिन बेरोजगारों (Unemployment Himachal pradesh) से भरे नजर आए. कार्यालय में काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से चल रही है, जोकि देर शाम तक जारी रहने की उम्मीद है.

इसमें सामान्य वर्ग के 2006 बैच से, सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के 2006 बैच से, एससी 2007 बैच से, एससी बीपीएल 2007 बैच से, ओबीसी 2007 बैच से, ओबीसी बीपीएल 2007 बैच से, एसटी 2010 बैच से और एसटी बीपीएल अप टू डेट बैच से बुलाए गए थे. प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर संजय ठाकुर ने बताया कि ड्राइंग मास्टर के पदों को भरने के लिए प्रदेश भर में हमीरपुर जिला ने सबसे पहले कार्य किया है.

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 11 जिलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है, जबकि साल 1985 के बैच के अभ्यर्थियों ने भी इस प्रकार में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि उम्मीद से अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान महिला पुलिस थाना हमीरपुर (Woman Police Station Hamirpur) की तरफ से भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सहयोग किया गया, जिसके लिए वह महिला पुलिस थाना स्टाफ के आभारी हैं.

