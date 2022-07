हमीरपुर: आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कैंपेन के तहत पहल की गई है जिसमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे. इसी कड़ी में वन सर्कल हमीरपुर ने भी जल संरक्षण के लिए (Catch the Rain Campaign In Hamirpur) 12 विभिन्न स्ट्रक्चर तैयार किए हैं. जिनका उद्घाटन 15 अगस्त को उसी क्षेत्र के प्रबुद्ध सीनियर सिटीजन के माध्यम से करवाया जाएगा. यह स्ट्रक्चर जिला हमीरपुर, ऊना, देहरा उपमंडल में बनाए गए हैं.

वन सर्कल हमीरपुर की (Forest Circle Hamirpur) टीम के द्वारा विभिन्न स्तर पर सर्वे करने के उपरांत इन 12 जगहों को चिन्हित कर यहां पर अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू किया था. जिस को पूरा करने का लक्ष्य 15 अगस्त रखा गया है. हमीरपुर वन सर्कल के चीफ कंजरवेटर प्रदीप ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा सभी जगह कार्य प्रगति पर है और निर्धारित समय में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा.

चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट प्रदीप ठाकुर

जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कैंपेन के तहत आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर वन सर्कल हमीरपुर के द्वारा जिला हमीरपुर में 4 और जिला ऊना में 8 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है. इन सरोवरों में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, छोटे-छोटे बांध का निर्माण करवाया गया है ताकि मॉनसून सीजन में बारिश का पानी संरक्षित किया जा सके. जिसका लाभ स्थानीय लोगों के साथ पशु-पक्षियों को भी प्राप्त हो सके.

चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट प्रदीप ठाकुर ने (Catch the Rain Campaign In Hamirpur) बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव के उपल्क्षय पर कैच द रेन महत्वकांक्षी योजना शुरू की गई थी. जिसके तहत है हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना था. उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले में विभिन्न विभाग इस गतिविधि में सरोवरों का निर्माण कर रहे हैं. जिसके तहत वन सर्कल हमीरपुर के द्वारा हमीरपुर जिले में चार और ऊना जिले में 8 सरोवरों का कार्य प्रगति पर है. उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 15 अगस्त को क्षेत्र के वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा इनका उद्घाटन करवाया जाएगा.

