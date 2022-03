AAP ने पंजाब में चलायी 'झाड़ू', CM कैंडिडेट भगवंत मान केजरीवाल से करेंगे मुलाकात

पंजाब चुनाव में बदलाव की चाहत के बल पर (punjab assembly election result 2022) आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में 'झाड़ू' चलाई है. आज राज्य के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भगवंत मान(Bhagwant Mann) पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (delhi cm arvind kejriwal) से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा, ''मैं पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहा हूं, कल राज्यपाल से मिलूंगा, इसके बाद भगत सिंह के गांव खटकर कलां में शपथ ग्रहण करूंगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में तय होगा सीएम योगी के नए मंत्रिमंडल का चेहरा, इस बार बदल सकते हैं डिप्टी सीएम

भारतीय जनता पार्टी के नए मंत्रिमंडल का चेहरा किस तरह का होगा इसका फैसला दिल्ली में किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जा सकते हैं. जहां गए केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करेंगे. इस बार मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के पद पर नए चेहरे सामने आ सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली रवाना, कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज

दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम जयराम ठाकुर कहा कि सरकार और संगठन में फेरबदल की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Today 11 March 2022: देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. ईंधन के दाम आज भी स्थिर बने हुए हैं. 3 नवंबर 2021 के बाद से तेल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है. हालांकि कंपनियां छोटे-मोटे शहरों में तेल की कीमतों में लगातार बदलाव कर रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Organ Transplant: जाते-जाते चार लोगों की जिंदगी में 'रोशनी' भर गई 11 वर्षीय नैना

मंडी जिले में बस दुर्घटना (Bus accident in Mandi district) में 11 वर्षीय नैना के सिर पर गहरी चोट लगी थी और उसकी छोटी बहन की टांग में गंभीर चोटें आईं थीं. मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसका ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था. डॉक्टरों की सलाह के बावजूद नैना के पिता मनोज कुमार और दादा जगदीश चंद ठाकुर ने बताया कि अपनी बेटी के अंगदान (Organ Transplant at PGI Chandigarh) का फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन नैना के सिर्फ एक स्वभाव ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जनादेश स्वीकार, लेकिन जयराम सरकार को खुश होने की जरूरत नहीं, हिमाचल में कांग्रेस की होगी वापसी: मुकेश अग्निहोत्री

देश के 5 राज्यों से चुनावी नतीजों पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को जनादेश स्वीकार है. हालांकि उन्होंने कहा कि (Mukesh Agnihotri reaction on election results) हिमाचल में परिस्थितियां अलग है. यहां जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी और कार्यकार्यताओं का मनोबल कैसे बढ़ाना है इसको लेकर चिंतन किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा की जीत से यह साफ हो गया है कि सरकार के बाद सरकार बनती है: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच और बाद में नेता बराबर बयान देते रहे. भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी और विकास कार्यों को श्रेय दिया. इसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है. इस खास मौके पर भाजपा कार्यालय दीपकमल चक्कर में जीत का जश्न जोर शोर से मनाया (victory celebration in shimla) गया.यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर में बाइपास मार्ग पर चरस और चिट्टे की खेप बरामद, पांच दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी

नशे के खिलाफ हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता (Police recovered charas and chitta in hamirpur) मिली है. बाईपास मार्ग पर पुलिस ने दो लोगों से बड़ी मात्रा में 94.82 चरस (Police caught charas in hamirpur) और 21.76 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस थाना हमीरपुर के प्रभारी निर्मल सिंह ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश (alert for rain) के आसार हैं. जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ-साथ बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ (weather update of himachal pradesh) रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 मार्च को धूप खिली रहने का अनुमान जताया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

12 मार्च को रामपुर में 'हमारा बुशहर' और 'एंबेसडर ऑफ बुशहर' मुहिम की होगी शुरुआत, डीसी करेंगे शुभारंभ

रामपुर में 12 मार्च को समाज कल्याण अभियान के तहत दो महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की (social welfare campaign started in Rampur) जाएगी. एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि 12 मार्च को उपायुक्त आदित्य नेगी द्वारा रामपुर में 'हमारा बुशहर' और 'एंबेसडर ऑफ बुशहर' दो अभियानों की शुरुआत की (DC Shimla on social welfare campaign) जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

